Vestea bună este că un mic dejun sănătos nu trebuie să fie complicat, scump sau greu de pregătit.

De cele mai multe ori, câteva alegeri simple sunt suficiente.

De ce este important micul dejun

După o noapte de repaus, organismul are nevoie de energie pentru a porni ziua. Un mic dejun echilibrat poate ajuta la:

  • menținerea nivelului de energie
  • o mai bună concentrare
  • evitarea senzației de foame excesivă mai târziu
  • susținerea unui ritm alimentar constant

Nu este vorba despre cantitate, ci despre ce alegem să mâncăm dimineața.

Ce înseamnă, de fapt, un mic dejun sănătos

Un mic dejun sănătos este unul care oferă nutrienți de bază, fără excese. În general, acesta ar trebui să includă:

  • o sursă de carbohidrați complecși
  • proteine
  • grăsimi sănătoase
  • fibre

Combinațiile pot fi foarte simple și ușor de adaptat în funcție de preferințe.

Idei de mic dejun sănătos pentru zilele aglomerate

Lipsa timpului este unul dintre cele mai frecvente motive pentru care micul dejun este neglijat. Iată câteva idei de mic dejun care pot fi pregătite rapid:

  • iaurt cu fructe și semințe
  • ouă fierte sau omletă simplă
  • pâine integrală cu pastă de avocado
  • terci de ovăz pregătit în câteva minute

Aceste variante sunt sățioase și ușor de personalizat.

Mic dejun sănătos cald sau rece?

Nu există o regulă strictă. Alegerea dintre un mic dejun cald sau rece ține mai mult de preferințe și de sezon:

  • mic dejun cald: ouă, terci de ovăz, legume sotate
  • mic dejun rece: iaurt, smoothie, fructe, cereale integrale

Pentru mulți, un mic dejun sănătos începe cu o băutură caldă. Cafeaua, consumată cu moderație, poate face parte din ritualul de dimineață, mai ales atunci când este preparată acasă. Dacă vrei să încerci variante diferite, există mai multe rețete de cappuccino care pot transforma micul dejun într-un moment mai plăcut.

Idei de mic dejun pentru întreaga familie

Un mic dejun sănătos poate fi adaptat și pentru copii sau pentru mesele în familie:

  • clătite simple din făină integrală
  • sandvișuri cu ingrediente de bază
  • fructe proaspete, tăiate și combinate
  • lapte sau iaurt, alături de cereale

Important este ca micul dejun să fie o masă plăcută, nu o obligație.

Ingrediente simple, ușor de găsit

Nu este nevoie de ingrediente exotice pentru un mic dejun sănătos. Ouăle, lactatele, fructele sau cerealele integrale pot fi suficiente pentru a crea combinații echilibrate, chiar și atunci când timpul este limitat. Aceste ingrediente sunt ușor de găsit, mai ales atunci când ai la îndemână un magazin de proximitate, precum La Doi Pași, unde poți face cumpărături rapid, aproape de casă.

Mic dejun sănătos nu înseamnă perfecțiune

Nu fiecare dimineață va arăta la fel, iar asta este perfect normal. Un mic dejun sănătos nu trebuie să fie perfect în fiecare zi. Contează consecvența și alegerile făcute pe termen lung, nu o masă izolată.

Chiar și un mic dejun simplu este mai bun decât săritul complet peste această masă.

Sursa foto: https://www.la-doi-pasi.ro/

