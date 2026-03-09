Trupa om la lună anunță cel mai important eveniment din istoria ei – marele concert, ‘NOI, VOI, NOI TOȚI – NOI SUNTEM OM LA LUNĂ’. Evenimentul va avea loc la Arenele Romane din București, vineri, 3 iulie 2026. Acesta este organizat de KIMARO Entertainment, în parteneriat cu om la lună și Rock FM, iar biletele la prețuri de early-bird au fost deja puse în vânzare pe site-ul get-in.ro. 

„Am înțeles în toți anii ăștia că nu ai nevoie de ocazii speciale ca să te bucuri de ceea ce îți place cel mai mult. Pur și simplu trebuie să o faci. Încercăm să trăim fiecare concert ca și cum este cel mai important sau ca și cum este ultimul, încercăm să ne bucurăm de fiecare moment împreună, de aici și de acum. Nu e cel mai ușor lucru să trăiești în prezent, dar merită cu adevărat. Așa că acest concert de la Arenele Romane e pentru noi o etapă naturală din evoluția noastră ca trupă și ca oameni. E un loc unde plănuim cel mai mare concert de până acum, unul în care să încapă toți oamenii și toate cântecele. Și nu e nevoie de o ocazie specială pentru un concert așa de mare. Alta în afară de bucuria de a fi laolaltă, noi, voi, noi toți. Adică om la lună.” — Doru Pușcașu, solist om la lună

Despre om la lună

om la lună a devenit în cei aproape șapte ani de la înființare una dintre cele mai importante prezențe ale scenei rock autohtone, extrem de iubită pentru mesajul autentic și încărcat de vulnerabilitate, dar și pentru sinceritatea fiecărei apariții. om la lună se bucură la momentul actual de o comunitate de fani devotați care îi urmează peste tot, transformând fiecare apariție într-o experiență memorabilă.

În toamna anului 2019, Doru Pușcașu realizează că proiectul său solo om la lună a ajuns la maturitatea necesară pentru a se putea transforma natural în full band, așa că îi aduce alături de el pe Dragoș Strat, Cătălin Constantin și Adrian Maraloiu, trei instrumentiști talentați și experimentați, luând astfel oficial naștere om la lună – trupa.

Au urmat șase ani plini, cu o trupă care a crescut văzând cu ochii, devenind dintr-un proiect solo un adevărat fenomen. Cinci albume (patru de studio și unul înregistrat live în concert) – „Dans” (2020) compus și înregistrat în perioada de lockdown, „În caz de om la lună strigați om la lună, stânga-dreapta, după caz” (2021), „Echilibru” (2022), „Solaar” (2025) și „Fazele Lunii” (2024), înregistrat la Teatrul Național București – peste 300 de concerte, turnee permanente, prezențe constante la marile festivaluri autohtone și foarte, foarte mulți fani.

Despre concert

La aproape șapte ani distanță de la primul concert full band, pe 3 iulie 2026, la Arenele Romane din București, om la lună promite să pună în scenă un show complet, cel mai mare și mai important din istoria trupei. Un concert în care să încapă toate cântecele iubite și toți oamenii care au fost cu ei în călătoria aceasta nemaipomenită. Muzică, lumini, vizualuri, multă energie și emoție. Așa cum v-au obișnuit.

om la lună │ NOI, VOI, NOI TOȚI – NOI SUNTEM OM LA LUNĂ — 3 iulie, Arenele Romane – București

Detalii și bilete: https://get-in.ro/eveniment/concert-om-la-luna-noi-voi-noi-toti-noi-suntem-om-la-luna-arenele-romane-03-iulie-2026/ 

Biletele pentru acest concert au următoarele categorii de prețuri:

109 lei (early-bird — până pe 22 martie), 135 lei (presale — în perioada 23 martie – 1 iunie), 159 lei (sale — începând cu 2 iunie) și 189 lei (în ziua evenimentului) — bilet preț întreg

69 lei — bilet redus pentru elevi și studenți *

0 lei — bilet redus pentru copii sub 6 ani ^

0 lei — persoană cu dizabilități și un însoțitor, conform legii, în limita stocului disponibil ~

REGULI DE APLICARE A TARIFELOR REDUSE:

Biletele se pot achiziționa online sau de la accesul în sala de evenimente, în limita locurilor disponibile;

* Biletele cu preț redus se pot achiziționa doar în baza prezentării unui document justificativ valabil (carnet de elev/student, legitimație student). Dacă au fost achiziționate online, justificativul va fi solicitat la intrarea în sala de eveniment;

^ Copiii sub 6 ani au acces gratuit atât timp cât sunt însoțiți de un adult plătitor de bilet.

~ Înainte cu maxim 7 zile de data evenimentului se va comunica către adresa de email: info@kimaro.ro o solicitare care va cuprinde numele și prenumele solicitantului (persoană cu dizabilități), evenimentul/ evenimentele la care dorește să participe (cu specificarea ordinii priorităților), numărul de bilete pe care le solicită (dacă are însoțitor sau nu), gradul de handicap pentru care deține documente, natura handicapului (vizual, fizic etc.) cu specificarea expresă dacă utilizează un scaun rulant. Se vor anexa copii de pe CI solicitant și însoțitor, decizia de încadrare în gradul de handicap (aflată în termen de valabilitate).

Sursă foto: Kimaro Entertainment

