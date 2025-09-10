(P) Un moment istoric pentru România și industria globală de videochat

Ai văzut topul mondial? Modelele Gloria Agency fac istorie pe LiveJasmin. Urmează concursul de 1 milion de dolari!

Gloria Agency a făcut istorie în industria internațională de videochat, prin ocuparea de către modelele sale a primelor trei locuri în competiția mondială Top Model Summer Contest, organizată de LiveJasmin. Este pentru prima dată când un studio românesc reușește o astfel de performanță. Astfel, Gloria Agency își dovedește statutul de lider global în domeniu.

Ai primit și tu mailul? Modelele Gloria domină clasamentul mondial, prin tripla victorie care rescrie regulile industriei

Foto: Gloria Agency

Performanța obținută pe LiveJasmin, recompensată cu premii totale de 55.000 USD (Locul I: 30.000 $; locul II: 15.000 $; locul III: 10.000 $) este rezultatul unei filosofii clare: succesul nu este un moment, ci o continuitate. Modelele agenției au demonstrat că, atunci când există pasiune, disciplină și unitate, trofeele vin firesc. Dar secretul reușitei nu constă doar în talentul modelelor, ci și în sprijinul complex oferit de Gloria Agency. Echipa studioului asigură training personalizat, suport psihologic, mentorat și resurse tehnice de ultimă generație, astfel că oferă modelelor toate instrumentele necesare pentru performanță.

„La competițiile la care participăm, diferența dintre modele o face echipa din spatele lor. Modelelor noastre le oferim sprijin constant, încredere și direcție, iar ele răspund cu pasiune și determinare”, a declarat Liviu Berbece, CEO Gloria Agency, studio cu încasări de 8,5 milioane USD, în 2024.

Sigur lucrezi unde trebuie? Gloria Agency îți arată ce înseamnă performanța

Industria videochatului internațional este extrem de competitivă: în 2024, pe LiveJasmin erau active peste 70.000 de modele, fiecare cu stilul și audiența sa. În acest context, modelele Gloria Agency se remarcă prin inteligență, abilități lingvistice excelente și dorința constantă de a performa. Studioul oferă ghidaj individualizat pentru ca fiecare model să-și atingă potențialul maxim și să se pregătească pentru competiții internaționale.

„Modelele nostre sunt fete obișnuite care și-au dorit mai mult. Este ca în Formula 1, atunci când echipa este bună și piloții sunt antrenați, victoriile vin firesc. Meritul este al lor, pentru că au ales să fie în top, dar și al nostrum ca echipă a studioului pentru că suntem determinați și le oferim încredere și o direcție cu potențial de success deplin”, a mai spus reprezentantul Gloria Agency.

România rămâne reper global în videochat

Foto: Gloria Agency

Deși numărul de modele românce nu mai este cel mai mare la nivel mondial, calitatea lor continuă să fie un etalon. Modelele din România sunt apreciate pentru profesionalism, comunicare fluentă în limba engleză și standarde ridicate. Aceste calități se reflectă în performanțele internaționale, iar Gloria Agency contribuie la ridicarea permanentă a standardelor prin comunitatea și experiențele pe care le creează pentru modelele sale.

Astfel de premii și competiții schimbă și percepția globală asupra industriei: videochatul nu mai este privit doar prin prisma prejudecăților, ci ca o industrie care premiază disciplina, ambiția și profesionalismul.

Investiții, tehnologie, suport psihologic și recompense, cheia excelenței Gloria

Succesul Gloria Agency se datorează și investițiilor în tehnologie de vârf, comisioane mari și constante (63%) și medii de lucru sănătoase, precum și în experiențe memorabile pentru modele, inclusiv vacanțe internaționale. Echipa de suport (trainerii, managerii și psihologii), joacă un rol esențial în menținerea performanței, încurajând modelele să își depășească limitele.

„România va rămâne în top atâta timp cât ne păstrăm seriozitatea, respectul față de oameni și pasiunea pentru performanță. Succesul nu este noroc, ci rezultatul curajului de a începe și al perseverenței de a continua”, subliniază Liviu.

Vine concursul de 1 milion de dolari. Cine va fi în top?

Următorul concurs LiveJasmin, care începe pe 24 septembrie și pune la bătaie premii de 1 milion USD, reprezintă o nouă provocare pentru Gloria Agency. Studioul își propune să repete performanța și chiar să o depășească. Strategia este clară: obiective zilnice, disciplina și multă muncă.

Foto: Gloria Agency

