Parc Auto Dragoliv, cel mai mare parc auto din Bacău și unul dintre cele mai cunoscute branduri auto din Moldova, marchează un moment unic în România: lansarea campaniei „10.000 de plinuri gratuite pentru clienți”. Această inițiativă, cu o valoare totală de peste 100.000 de euro, reprezintă una dintre cele mai mari investiții în fidelizarea clienților din piața auto românească.

Campania este adresată tuturor celor care au achiziționat deja o mașină din stocul Dragoliv, fie că vorbim de clienți recenți sau de cumpărători care au făcut această alegere cu mai mulți ani în urmă.

Cum funcționează campania „10.000 de plinuri pentru 10.000 de clienți”

Mecanismul este simplu și transparent. Echipa Dragoliv contactează telefonic clienții existenți și îi invită la sediul companiei din Sascut, județul Bacău, pentru a-și ridica voucherul ce le asigură un plin gratuit de combustibil.

Un detaliu emoționant este că primii beneficiari ai campaniei au fost chiar clienți care au achiziționat mașini de la Dragoliv acum 7–8 ani, dovadă că relația companiei cu oamenii nu se termină în momentul vânzării, ci continuă pe termen lung.

Declarația conducerii Dragoliv

„Datorită clienților noștri am putut să creștem și să devenim ceea ce suntem astăzi. Am depășit pragul de 10.000 de clienți și vrem să îi premiem pe toți pentru că ne-au ales. Deja am livrat primele plinuri gratuite clienților care ne sunt alături de peste șapte ani, iar reacțiile lor ne-au emoționat profund. Această campanie este modul nostru de a spune MULȚUMESC”, a declarat Cristian Bostan, Director General Parc Auto Dragoliv.

Dragoliv – parc auto cu tradiție și servicii complete

Cu o experiență de peste 31 de ani și cu marca înregistrată la OSIM, Parc Auto Dragoliv a devenit un reper în piața auto din România. Compania oferă clienților:

peste 500 de mașini disponibile permanent în stoc ,

, posibilitatea de achiziție prin rate sau leasing , inclusiv pentru persoane cu istoric negativ în Biroul de Credit,

, inclusiv pentru persoane cu istoric negativ în Biroul de Credit, garanție gratuită de 12 luni pentru motor și cutie, fără limită de kilometri,

pentru motor și cutie, fără limită de kilometri, livrare gratuită în orice colț al țării,

în orice colț al țării, și posibilitatea de a face test drive pe pista proprie din Sascut.

Aceste servicii diferențiază Dragoliv de alți dealeri și consolidează imaginea de brand construit pe seriozitate, transparență și apropiere de clienți.

Fidelizarea clienților, cheia succesului Dragoliv

Campania celor 10.000 de plinuri gratuite confirmă filosofia companiei: clienții sunt în centrul tuturor acțiunilor. Prin acest gest, Dragoliv arată că loialitatea se răsplătește concret, nu doar prin oferte de moment.

Nu este prima inițiativă de acest fel: în luna august, la prima ediție Dragoliv Auto Fest, compania a oferit trei mașini gratuite prin tombolă, într-un eveniment ce a adunat peste 1.500 de participanți din toată țara. Noua campanie completează astfel strategia de fidelizare și consolidare a brandului.

Prin campania „10.000 de plinuri pentru 10.000 de clienți”, Parc Auto Dragoliv din Bacău scrie o nouă pagină în istoria sa de peste trei decenii. Este o premieră națională în piața auto, o investiție majoră în recunoștința față de clienți și o dovadă că succesul se construiește prin respect și încredere.

Dragoliv nu vinde doar mașini, ci oferă experiențe, siguranță și, acum, un gest concret de mulțumire. Clienții devin astfel parte dintr-o comunitate puternică, iar brandul confirmă încă o dată statutul de lider în piața auto second-hand din România.

