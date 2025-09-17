Parc Auto Dragoliv, cel mai mare parc auto din Bacău și unul dintre cele mai cunoscute branduri auto din Moldova, marchează un moment unic în România: lansarea campaniei „10.000 de plinuri gratuite pentru clienți”. Această inițiativă, cu o valoare totală de peste 100.000 de euro, reprezintă una dintre cele mai mari investiții în fidelizarea clienților din piața auto românească.

Campania este adresată tuturor celor care au achiziționat deja o mașină din stocul Dragoliv, fie că vorbim de clienți recenți sau de cumpărători care au făcut această alegere cu mai mulți ani în urmă.

Cum funcționează campania „10.000 de plinuri pentru 10.000 de clienți”

Mecanismul este simplu și transparent. Echipa Dragoliv contactează telefonic clienții existenți și îi invită la sediul companiei din Sascut, județul Bacău, pentru a-și ridica voucherul ce le asigură un plin gratuit de combustibil.

Un detaliu emoționant este că primii beneficiari ai campaniei au fost chiar clienți care au achiziționat mașini de la Dragoliv acum 7–8 ani, dovadă că relația companiei cu oamenii nu se termină în momentul vânzării, ci continuă pe termen lung.

Declarația conducerii Dragoliv

„Datorită clienților noștri am putut să creștem și să devenim ceea ce suntem astăzi. Am depășit pragul de 10.000 de clienți și vrem să îi premiem pe toți pentru că ne-au ales. Deja am livrat primele plinuri gratuite clienților care ne sunt alături de peste șapte ani, iar reacțiile lor ne-au emoționat profund. Această campanie este modul nostru de a spune MULȚUMESC”, a declarat Cristian Bostan, Director General Parc Auto Dragoliv.

Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul
Recomandări
Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul

Dragoliv – parc auto cu tradiție și servicii complete

Cu o experiență de peste 31 de ani și cu marca înregistrată la OSIM, Parc Auto Dragoliv a devenit un reper în piața auto din România. Compania oferă clienților:

  • peste 500 de mașini disponibile permanent în stoc,
  • posibilitatea de achiziție prin rate sau leasing, inclusiv pentru persoane cu istoric negativ în Biroul de Credit,
  • garanție gratuită de 12 luni pentru motor și cutie, fără limită de kilometri,
  • livrare gratuită în orice colț al țării,
  • și posibilitatea de a face test drive pe pista proprie din Sascut.

Aceste servicii diferențiază Dragoliv de alți dealeri și consolidează imaginea de brand construit pe seriozitate, transparență și apropiere de clienți.

Fidelizarea clienților, cheia succesului Dragoliv

Campania celor 10.000 de plinuri gratuite confirmă filosofia companiei: clienții sunt în centrul tuturor acțiunilor. Prin acest gest, Dragoliv arată că loialitatea se răsplătește concret, nu doar prin oferte de moment.

Nu este prima inițiativă de acest fel: în luna august, la prima ediție Dragoliv Auto Fest, compania a oferit trei mașini gratuite prin tombolă, într-un eveniment ce a adunat peste 1.500 de participanți din toată țara. Noua campanie completează astfel strategia de fidelizare și consolidare a brandului.

Prin campania „10.000 de plinuri pentru 10.000 de clienți”Parc Auto Dragoliv din Bacău scrie o nouă pagină în istoria sa de peste trei decenii. Este o premieră națională în piața auto, o investiție majoră în recunoștința față de clienți și o dovadă că succesul se construiește prin respect și încredere.

Dragoliv nu vinde doar mașini, ci oferă experiențe, siguranță și, acum, un gest concret de mulțumire. Clienții devin astfel parte dintr-o comunitate puternică, iar brandul confirmă încă o dată statutul de lider în piața auto second-hand din România.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
O poză cu un livrator de mâncare din Cluj a stârnit o adevărată dezbatere în online: „Parcă gătitul nu mai sună atât de rău”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Toto Dumitrescu, derapaj șocant. Ce le-a putut spune jurnaliștilor e greu de reprodus, i-a redus pe toți la tăcere: „E fix răspunsul meu”. Și încă nu e tot. Cum a răspuns la întrebarea: "Ţi se pare ok că ai lăsat-o pe fata aia acolo?" I-a lăsat pe toți înmărmuriți
Viva.ro
Toto Dumitrescu, derapaj șocant. Ce le-a putut spune jurnaliștilor e greu de reprodus, i-a redus pe toți la tăcere: „E fix răspunsul meu”. Și încă nu e tot. Cum a răspuns la întrebarea: "Ţi se pare ok că ai lăsat-o pe fata aia acolo?" I-a lăsat pe toți înmărmuriți
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu. De asta au divorțat! Încet, încet, adevărul iese la iveală!
Unica.ro
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu. De asta au divorțat! Încet, încet, adevărul iese la iveală!
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
Elle.ro
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
gsp
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut de polițiști » Ar fi ieșit pozitiv la cocaină la DrugTest: ce urmează
GSP.RO
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut de polițiști » Ar fi ieșit pozitiv la cocaină la DrugTest: ce urmează
VIDEO. Gigi Becali, filmat pe o stradă din București în timp ce împărțea zeci de milioane unor elevi
GSP.RO
VIDEO. Gigi Becali, filmat pe o stradă din București în timp ce împărțea zeci de milioane unor elevi
Parteneri
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Libertateapentrufemei.ro
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Cum arăta Raluca Bădulescu când avea 121 de kilograme. Metoda care a ajutat-o să slăbească
Avantaje.ro
Cum arăta Raluca Bădulescu când avea 121 de kilograme. Metoda care a ajutat-o să slăbească
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

Firma bulgară care blochează A7, acuzată de fraude și asfalt prost: legături politice și un accident cu 20 de morți
Știri România 14:16
Firma bulgară care blochează A7, acuzată de fraude și asfalt prost: legături politice și un accident cu 20 de morți
Procesele se reiau de la zero, dacă judecătorul care a rămas în pronunțare este promovat. Decizia ÎCCJ care poate duce la un val de prescrieri ale dosarelor penale
Știri România 13:57
Procesele se reiau de la zero, dacă judecătorul care a rămas în pronunțare este promovat. Decizia ÎCCJ care poate duce la un val de prescrieri ale dosarelor penale
Parteneri
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Adevarul.ro
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Gheorghe Mustață, mesaj radical pentru jucătorii de la FCSB: „Victorie la Botoșani sau război!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gheorghe Mustață, mesaj radical pentru jucătorii de la FCSB: „Victorie la Botoșani sau război!”. Exclusiv
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Cum a slăbit Ioana State 20 de kilograme. Acum este complet schimbată: „Transformarea a început cam prin mai”
Stiri Mondene 14:40
Cum a slăbit Ioana State 20 de kilograme. Acum este complet schimbată: „Transformarea a început cam prin mai”
Cât costă trenciul Burberry purtat de Melania Trump la sosirea în Marea Britanie. A făcut o alegere vestimentară stilată și scumpă
Stiri Mondene 14:10
Cât costă trenciul Burberry purtat de Melania Trump la sosirea în Marea Britanie. A făcut o alegere vestimentară stilată și scumpă
Parteneri
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
Elle.ro
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Unica.ro
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
TVMania.ro
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
"Un coşmar!" Vecini îngroziţi de o chiriaşă care creştea 27 de câini într-o casă de 80 de mp, la Braşov
ObservatorNews.ro
"Un coşmar!" Vecini îngroziţi de o chiriaşă care creştea 27 de câini într-o casă de 80 de mp, la Braşov
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Parteneri
Adrian Mititelu junior s-a retras din viața publică » Prezent la „Prietenii lui Ovidiu”, Mititelu senior a dezvăluit relația actuală dintre ei: „Sunt sărac în momentul de față”
GSP.ro
Adrian Mititelu junior s-a retras din viața publică » Prezent la „Prietenii lui Ovidiu”, Mititelu senior a dezvăluit relația actuală dintre ei: „Sunt sărac în momentul de față”
Iubita fostului fotbalist de la FCSB, picată de juriul MasterChef: „Ai trei de NU”
GSP.ro
Iubita fostului fotbalist de la FCSB, picată de juriul MasterChef: „Ai trei de NU”
Parteneri
Prima reacție a lui Călin Georgescu după ce a fost trimis în judecată: „oligarhia globalist-soroșistă recurge la justiție cu scopul înlăturării mele”
Mediafax.ro
Prima reacție a lui Călin Georgescu după ce a fost trimis în judecată: „oligarhia globalist-soroșistă recurge la justiție cu scopul înlăturării mele”
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Școala din România unde elevii învață doar 4 zile pe săptămână
KanalD.ro
Școala din România unde elevii învață doar 4 zile pe săptămână

Politic

Ședință tensionată în coaliția de guvernare: PSD nu vrea eliminarea plafonării adaosului la alimentele de bază
Politică 11:38
Ședință tensionată în coaliția de guvernare: PSD nu vrea eliminarea plafonării adaosului la alimentele de bază
Călin Georgescu, prima reacție după trimiterea în judecată: „Dosarul meu e o copie identică după cel al lui Trump. Oligarhia globalist-soroșistă vrea înlăturarea mea din 4 motive”
Politică 11:30
Călin Georgescu, prima reacție după trimiterea în judecată: „Dosarul meu e o copie identică după cel al lui Trump. Oligarhia globalist-soroșistă vrea înlăturarea mea din 4 motive”
Parteneri
Americanii au 400 de zile pentru a-și salva democrația
Spotmedia.ro
Americanii au 400 de zile pentru a-și salva democrația
Tragedie în Serbia! A murit după ce a suferit un atac de cord pe teren! Era vărul legendei lui Chelsea și a fost căpitan la Steaua Roșie Belgrad
Fanatik.ro
Tragedie în Serbia! A murit după ce a suferit un atac de cord pe teren! Era vărul legendei lui Chelsea și a fost căpitan la Steaua Roșie Belgrad
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult
Spotmedia.ro
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult