Publicitate Pentru siguranță digestivă consolidată suplimentar royal canin sensible 33 conține un mix exclusiv de nutrienți De Ringier Advertising,

Mâncare uscată, umedă, organică, de casă - ce poate consumă câinele tău pentru a fi sănătos? Ei bine, nu contează ce tip de dietă ai ales pentru câinele tău: singurul lucru care contează este să îi oferi toți nutrienții de care are nevoie pentru o sănătate de fier. Care sunt nutrienții de care are nevoie un câine pentru a fi sănătos, fericit și plin de viață? O dietă echilibrată joacă un rol important nu numai pentru oameni, ci și pentru câini, și trebuie să luăm în considerare vârsta, rasa și alte aspecte particulare. Asimilarea optimă a tuturor nutrienților esențiali menține organismul sănătos, îi întărește apărarea imunitară și previne apariția bolilor. Nutrienții asigură că procesele metabolice funcționează fără probleme, cum ar fi dezvoltarea mușchilor, reînnoirea părului, a pielii și a celulelor sanguine, producția de hormoni și enzime, precum și regenerarea organelor. De ce substanțe nutritive are nevoie câinele tău pentru o sănătate de fier?