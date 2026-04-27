Potrivit anchetatorilor, o parte din sumă, aproximativ 45.000 de euro, ar fi fost deja încasată.

Dosarul a fost înaintat spre soluționare la Tribunalul Cluj, iar inculpații riscă pedepse de până la șapte ani de închisoare dacă vor fi găsiți vinovați.

Conform procurorilor europeni, cei patru ar fi depus documente false la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, instituția responsabilă de gestionarea fondurilor europene în agricultură. 

Scopul era obținerea de finanțări prin programul destinat tinerilor fermieri, cofinanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

Pentru a îndeplini condițiile de eligibilitate, aceștia trebuiau să demonstreze că dețin calificări în domeniul agricol, mai exact în creșterea animalelor. 

Ancheta a scos însă la iveală că diplomele depuse ar fi fost falsificate.

„Conform probelor, inculpații au depus documente false și inexacte la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) din România, responsabilă de gestionarea fondurilor UE, încercând astfel să obțină în mod ilegal 115.000 EUR (575.000 RON), din care au primit 45.000 EUR (225.000 RON).”, se arată în comunicatul EPPO.

Procurorii susțin că inculpații ar fi fost sprijiniți de alte două persoane, care ofereau consultanță pentru accesarea fondurilor europene. Acestea ar fi emis certificate false de calificare profesională.

„Aceste persoane au emis certificate false de calificare profesională, care atestă că beneficiarii au urmat cursuri de formare profesională pentru „lucrători calificați în creșterea animalelor”, o cerință pentru obținerea finanțării UE.”

Cei doi consultanți au semnat acorduri de recunoaștere a vinovăției, solicitând proceduri simplificate. 

„Aceste acorduri au fost ulterior depuse la Tribunalul Cluj în martie 2026.”

Pentru recuperarea prejudiciului estimat, anchetatorii au instituit deja măsuri asigurătorii asupra unor bunuri.

„Pentru a compensa prejudiciul estimat adus bugetului UE, anterior în cadrul acestei anchete, au fost confiscate o casă și mai multe parcele de teren, în valoare de aproximativ 170.000 EUR (868.171 RON).”

Parchetul European este instituția responsabilă de investigarea fraudelor care afectează bugetul Uniunii Europene.

