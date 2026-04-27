O familie din China a stârnit o amplă dezbatere după ce a decis să ascundă moartea fiului lor de mama acestuia, în vârstă de 80 de ani, și să folosească o clonă digitală creată cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a păstra aparențele.

Bărbatul, care era singurul copil al familiei, a murit într-un accident rutier. Pentru a evita o suferință extremă, rudele au angajat o echipă de dezvoltatori pentru a crea un dublu digital al defunctului. Acesta a fost realizat folosind fotografii, înregistrări video și audio ale bărbatului, reușind să reproducă fidel nu doar înfățișarea și vocea, ci și gesturile și obiceiurile sale caracteristice.

Mama, care suferă de probleme cardiace, nu a fost informată despre decesul fiului ei. I s-a spus în schimb că acesta lucrează într-un alt oraș.

Familia organizează constant apeluri video între femeie și replica AI a fiului, menținând astfel iluzia că acesta este încă în viață.

În timpul conversațiilor, femeia îi oferă sfaturi despre sănătate și îngrijire, iar „fiul” îi răspunde promițând că o va vizita cât mai curând.

Această decizie a împărțit opinia publică în două tabere. Unii consideră că familia a acționat din grijă și iubire, susținând că „uneori, adevărul poate distruge o persoană – ei doar au vrut să o protejeze”.

Alții, însă, critică dur această abordare, afirmând că „are dreptul să știe adevărul, chiar dacă acesta este dureros”.

Cazul a generat discuții aprinse pe rețelele de socializare și a adus în prim-plan o întrebare etică mai largă: este corect să folosim inteligența artificială pentru a menține iluzii și a ascunde realități dureroase, precum moartea unei persoane dragi?

