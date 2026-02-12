Sărbătorile pascale reprezintă unul dintre cele mai importante momente din an pentru retaileri. Pentru un proprietar de magazin, succesul sezonului de Paște nu depinde doar de vânzările finale, ci, în primul rând, de strategia de aprovizionare. Într-o piață tot mai dinamică, tranziția către un model de aprovizionare engros online a devenit soluția salvatoare pentru a economisi timp și resurse.

Dacă ești în căutarea unui magazin engross care să îți ofere diversitate și prețuri competitive, Supreva este partenerul strategic de care ai nevoie pentru a-ți pregăti rafturile de sărbătoare.

Când și cum începem aprovizionarea angro?

Statisticile de vânzări din ultimii ani arată că peste 65% dintre consumatori încep cumpărăturile specifice cu aproximativ 2-3 săptămâni înainte de sărbătoare. Totuși, pentru comercianți, aprovizionarea trebuie să înceapă cu cel puțin 4-6 săptămâni înainte.

Alegerea unei platforme de tip marketplace B2B precum Supreva îți permite să compari prețuri și să gestionezi stocurile fără a fi nevoie de deplasări obositoare în depozite fizice. Eficiența vine din digitalizare: cauți, adaugi în coș și primești marfa direct la ușă.

Categorii esențiale: Ce nu trebuie să lipsească din magazinul tău

Pentru a satisface cererea diversificată din această perioadă, iată care sunt produsele „vedetă” pe care ar trebui să le achiziționezi angro:

1. Alimente și Delicii Culinare

Masa de Paște este centrală pentru orice familie. Asigură-te că ai în stoc:

  • Dulciuri angro: Iepurași de ciocolată, ouă de ciocolată și seturi cadou pentru copii.
  • Condimente engros: Esențiale pentru prepararea fripturii de miel și a cozonacilor.
  • Alimente engros pentru masa de Paște: Ulei, făină, zahăr și conserve, toate necesare pentru coșul de bază al clientului.

2. Articole de Casă și Tradiții

  • Candele angro: Un produs obligatoriu pentru Noaptea de Înviere, cu o rată de vânzare de aproape 100% în pragul sărbătorii.
  • Haine engros și încălțăminte engros: Tradiția spune că de Paște purtăm haine și încălțăminte noi. Împrospătează-ți colecția cu piese vestimentare de sezon pentru adulți și copii.

3. Cadouri și Răsfăț

  • Jucării engros: Iepurașul de Paște aduce mereu bucurie celor mici, deci stocurile de jucării trebuie să fie generoase.
  • Parfumuri arăbești en gros: O tendință în creștere pe piața din România. Acestea reprezintă cadouri rafinate și accesibile, foarte căutate în această perioadă.

De ce să alegi Supreva pentru aprovizionarea ta?

Spre deosebire de depozitele clasice, Supreva oferă un ecosistem digital complet, adaptat nevoilor profesioniștilor. Iată principalele beneficii care îți vor transforma afacerea:

  • Transport gratuit: Elimini costurile logistice care adesea mușcă din marja de profit.
  • Stocuri constante și livrare rapidă: Nu riști să rămâi cu rafturile goale în plin sezon.
  • Prețuri angro competitive: Direct de la furnizori, fără intermediari inutili.
  • Gamă diversificată din regiune: Ai acces la produse din România, Polonia, Bulgaria și Ungaria, oferind clienților tăi ceva nou față de concurență.
  • Furnizori de încredere: Fiecare partener este atent selecționat pentru a garanta calitatea produselor.
  • Platformă ușor de utilizat: Comanzi tot ce ai nevoie în câteva minute, de pe telefon sau laptop.

Sfat pentru comercianți: Monitorizează tendințele locale. Dacă în zona ta există o cerere mare pentru produse de înfrumusețare și răsfăț, mizează pe parfumuri en gros și seturi de cadouri premium pentru a crește valoarea medie a bonului fiscal.

Pregătirea pentru Paște nu trebuie să fie un proces stresant. Prin utilizarea platformei Supreva, poți transforma aprovizionarea într-un avantaj competitiv. Cu o strategie bazată pe diversitate – de la alimente engros pentru masa de Paște până la jucării engros și candele angro – magazinul tău va deveni destinația preferată a cumpărătorilor.Vrei să ai cele mai bune stocuri pentru acest sezon? Vizitează acum Supreva.com și descoperă ofertele exclusive pentru comercianți!

