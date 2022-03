Ce este malpraxisul și care sunt categoriile profesionale care trebuie să achiziționeze o asigurare de raspundere ?

Malpraxisul este definit ca fiind o eroare apărută în timpul desfășurării unei activități profesionale, eroare care produce clientului prejudicii materiale, psihice, corporale, etc. Cazurile de malpraxis pot apărea în timpul desfășurării diverselor activități profesionale, activitatea medicală, juridică, contabilă, stomatologică, notarială, etc, sunt doar câteva dintre tipurile de activități profesionale care pot fi afectate de către malpraxis. Persoanele care lucrează în cadrul acestor domenii de activitate trebuie să dețină o asigurare de răspundere pentru ca persoanele afectate de malpraxis să poată fi despăgubite din punct de vedere financiar. O astfel de asigurare se achiziționează doar de la firmele care sunt specializate în comercializarea asigurărilor în caz de malpraxis. Cu toate că pe piață sunt multe firme care sunt specializate în comercializarea asigurărilor contra malpraxisului, trebuie ca achiziționarea unei astfel de asigurări să fie realizată cu mare atenție și doar după analizarea ofertelor existente pe piața de specialitate. De asemenea, este necesară respectarea anumitor sfaturi pentru a putea avea siguranța achiziționării unei asigurări care să ofere tot ceea ce este necesar în cazul în care malpraxisul are loc.

Sfaturi care trebuie să fie respectate pentru a putea achiziționa o asigurare eficientă

Malpraxisul este una dintre acele situații care se întâmplă fără voia persoanei care realizează acțiunea și are consecințe care în cel mai rău scenariu pot fi dramatice. Având în vedere acest aspect este obligatorie deținerea unei asigurări pentru a putea desfășura una dintre activitățile în care poate apărea malpraxisul. Pentru a putea fi cât mai protejat în cazul apariției malpraxisului trebuie ca asigurarea să fie achjziționată ținând cont de o serie de aspecte, cele mai importante fiind următoarele:

Firma de la care se realizează achiziția trebuie să fie licențiată. Acesta este cel mai important sfat care trebuie să fie respectat de către persoanele care achiziționează astfel de asigurări. În general, majoritatea firmelor care comercializează asigurări contra malpraxisului sunt licențiate însă din păcate există și excepții. Pentru a nu colabora cu o firmă care nu este licențiată trebuie analizat cu atenție dacă firma este sau nu licențiată.

Riscurile pe care le acoperă asigurarea care urmează să fie achiziționată trebuie să fie cât mai variate. Malpraxisul poate apărea în multe situații și poate produce daune foarte variate. Ținând cont de acest aspect trebuie ca asigurarea care urmează să fie achiziționată să acopere o plajă cât mai mare de riscuri pentru ca activitatea profesională a asiguratului să se poată desfășura în cele mai bune condiții. Înainte de a achiziționa o asigurare trebuie cerute cât mai multe informații despre riscurile pe care le acoperă dar și despre procesul birocratic care trebuie parcurs pentru a putea beneficia de avantajele pe care le oferă deținerea unei astfel de asigurări.

Nivelul de notorietate al firmei care comercializează asigurarea trebuie să fie foarte ridicat. Un nivel de notorietate ridicat înseamnă că firma comercializează produse sau servicii de cea mai bună calitate. Cu o astfel de firmă este indicată colaborarea atunci când este necesară achiziționarea unei asigurări de răspundere.

Nivelul de transparență pe care îl oferă trebuie să fie cât mai ridicat. Nu doar nivelul de notorietate trebuie să fie ridicat ci și cel al transparenței pentru a putea avea siguranța achiziționării unei asigurări care să te ajute în cazul în care ai produs un malpraxis. Pentru a putea avea o astfel de siguranță trebuie ca nivelul de transparență să fie ridicat și trebuie ca tot ceea ce urmează să fie semnat să fie citit în cele mai mici detalii pentru a putea identifica chestiile cu care nu ești de acord.

Perioada asigurată trebuie să fie cât mai mare. Pentru a putea evita cât mai mult timp posibil parcurgerea etapelor necesare achiziționării unei asigurări de răspundere este necesar ca aceasta să fie achiziționată pentru o perioadă de timp cât mai îndelungată. Asta în cazul în care condițiile oferite de către firma de asigurare sunt în avantajul tău.

Respectarea acestor sfaturi dar și identificarea unei echipe de specialiști care activează în domeniul asigurărilor face ca achiziționarea unei asigurări de răspundere să fie o misiune foarte ușor de realizat. Este de dorit ca o astfel de asigurare să nu fie folosită niciodată însă deținerea acesteia este una dintre condițiile obligatorii care trebuie să fie îndeplinite pentru a putea desfășura o activitate profesională pe parcursul căreia poate apărea malpraxisul. În procesul de achiziționare a unei astfel de asigurări nu trebuie să fie făcut rabat de la calitatea produsului care urmează să fie achiziționat pentru că acest aspect este foarte important în cazul în care are loc malpraxisul.

