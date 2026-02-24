Între 2 și 6 martie, radioul se mută în mijlocul orașului

În perioada 2 – 6 martie, Radio ZU iese din studio și intră în cafenea. Pentru prima dată, radioul se mută în mijlocul orașului, iar Tucano Coffee din Academiei 11 devine ZU CAFE. Este un takeover dedicat Săptămânii Femeii și o invitație deschisă pentru ascultători: veniți să ne auziți mai bine, de aproape.

Timp de cinci zile, una dintre cele mai cunoscute cafenele din centrul Bucureștiului se transformă în cea mai ascultată cafenea din oraș. Microfoanele, DJ-ii ZU și atmosfera emisiunilor se mută la mese, lângă espressor, în fața celor care vor să trăiască experiența pe care doar un ZU live o poate produce.

Cafea GRATUITĂ pentru doamnele și domnișoarele care ajung la Tucano Coffee – Academiei în timpul emisiile live

Campania începe pe 2 martie cu o ediție specială a matinalului Morning ZU, difuzată în direct din Tucano Coffee, Academiei 11, între orele 7:00 și 10:00. Pentru trei ore, studioul devine spațiu deschis, iar energia dimineții se mută în mijlocul orașului.

Pe 5 martie, takeover-ul continuă cu Tea, Popescu și Cuza care transmit live tot din Tucano Coffee, Academiei 11, între orele 16:00 și 19:00. 

Toate acestea pentru că, nu-i așa, Săptămâna Femeii merită a fi marcată cum se cuvine. Și, pentru că tot am pomenit despre asta, în perioada 2 – 6 martie, toate doamnele și domnișoarele care ajung la Tucano Coffee, Academiei 11, în intervalele orare în care DJ-ii Radio ZU sunt live din cafenea, vor primi cafea gratuită.

Oferta este valabilă exclusiv în timpul transmisiunilor realizate din locație. Practic, atunci când microfoanele sunt deschise și emisiunile sunt transmise live din ZU CAFE, femeile prezente în cafenea primesc cafeaua din partea organizatorilor.

Este modul prin care ZU CAFE le invită să fie parte din această experiență.

„În perioada 2 – 6 martie, trezim România cu radio și cafea, mutăm radioul în cafenea, iar fetele fericite au cafele gratuite. Tucano Coffee din Strada Academiei 11 devine #ZUCafe. Deschidem luni, la 7 dimineața.”, anunță Mihai Morar.

Pe toată durata campaniei, între 2 și 6 martie, spațiul Tucano Coffee din Academiei 11 capătă identitatea ZU CAFE. Brandingul, atmosfera și activările din locație reflectă colaborarea dintre radio și cafenea.

Takeover-ul nu înseamnă doar transmisii speciale, ci o prezență constantă a brandului în locație. ZU CAFE devine, pentru câteva zile, extensia naturală a studioului. Ascultătorii nu mai sunt doar la distanță, ci în mijlocul acțiunii.

O invitație deschisă către ascultători

Campania aduce împreună două obiceiuri zilnice: ascultatul radioului și băutul cafelei. Mesajul este direct: ascultă Radio ZU și hai la o cafea. Ca să ne auzi mai bine.

Pentru cei care ascultă în fiecare dimineață sau după-amiază, experiența se mută din mașină, din birou sau din căști, într-un spațiu real, unde vocea din difuzor prinde contur. Pentru cei care trec prin zonă, este o ocazie de a descoperi ce se întâmplă în spatele unei emisiuni live.

Detalii esențiale ale campaniei

– 2 – 6 martie: Tucano Coffee, Strada Academiei Nr. 11, devine ZU CAFE

– 2 martie, 7:00 – 10:00: Morning ZU, transmis live din cafenea ZU CAFE

– 3 martie, 16:00 – 19:00: Tea, Popescu și Cuza se aud live din cafenea ZU CAFE

– 2 – 6 martie: toate doamnele și domnișoarele prezente în cafenea ZU CAFE în timpul orelor de emisie live primesc cafea gratuită

Evenimentul are loc la Tucano Coffee, str. Academiei nr. 11, București.Cele mai importante momente vor fi difuzate pe Facebook și Youtube Radio ZU, precum și pe conturile de Instagram și Tik Tok Radio ZU si pe visual radio https://radiozu.ro/live.

Sursa foto: Radio Zu

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Românii din trei țări europene nu vor mai putea face plăți cash peste 10.000 de euro de la 1 iulie 2027
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Parteneri
Ea este Tiphaine Auzière, fiica lui Brigitte Macron, care-i seamănă leit Primei Doamne a Franței. Tânăra a făcut recent, pentru prima oară, declarații cutremurătoare despre mama ei și a făcut o dezvăluire nebănuită despre relația ei cu Emmanuel Macron
Viva.ro
Ea este Tiphaine Auzière, fiica lui Brigitte Macron, care-i seamănă leit Primei Doamne a Franței. Tânăra a făcut recent, pentru prima oară, declarații cutremurătoare despre mama ei și a făcut o dezvăluire nebănuită despre relația ei cu Emmanuel Macron
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Ce planuri ambițioase de afaceri are Alessia Năstase, fiica lui Ilie și a Amaliei Năstase. Tânăra își dorește succes pe plan internațional: „Ne-am decis...„
Elle.ro
Ce planuri ambițioase de afaceri are Alessia Năstase, fiica lui Ilie și a Amaliei Năstase. Tânăra își dorește succes pe plan internațional: „Ne-am decis...„
gsp
La nici 6 luni de la divorț și-a regăsit fericirea în brațele Ameliei, ispita sezonului trecut din „Insula Iubirii”
GSP.RO
La nici 6 luni de la divorț și-a regăsit fericirea în brațele Ameliei, ispita sezonului trecut din „Insula Iubirii”
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
GSP.RO
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
Parteneri
Avem VIDEO pus de ea! Elena Udrea și Dorin Cocoș, împreună după 13 ani de la divorț! Ipostaza neașteptată care a stârnit reacții în lanț
Libertateapentrufemei.ro
Avem VIDEO pus de ea! Elena Udrea și Dorin Cocoș, împreună după 13 ani de la divorț! Ipostaza neașteptată care a stârnit reacții în lanț
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Andreea Marin a slăbit 20 kg și arată ca la 20 de ani! „Zâna” a rupt tăcerea: „Uneori mi-e lene, dar îmi impun!” Secretul care i-a uimit pe toți
Tvmania.ro
Andreea Marin a slăbit 20 kg și arată ca la 20 de ani! „Zâna” a rupt tăcerea: „Uneori mi-e lene, dar îmi impun!” Secretul care i-a uimit pe toți

Alte știri

Un român a dezvăluit câți bani îți trebuie în fiecare lună ca să trăiești în sudul Spaniei, „fără stres”
Știri România 16:10
Un român a dezvăluit câți bani îți trebuie în fiecare lună ca să trăiești în sudul Spaniei, „fără stres”
Întâlnirile romantice la români în anii ’60-’80, când nu exista social media. Poveștile de iubire cu scrisori, baluri și focuri de tabără
Exclusiv
Știri România 16:00
Întâlnirile romantice la români în anii ’60-’80, când nu exista social media. Poveștile de iubire cu scrisori, baluri și focuri de tabără
Parteneri
Situație de forță majoră. Rușii de la Lukoil abandonează proiectul de explorare a gazelor din Marea Neagră
Adevarul.ro
Situație de forță majoră. Rușii de la Lukoil abandonează proiectul de explorare a gazelor din Marea Neagră
Adrian Porumboiu scoate scheleții din dulap: „Radu Petrescu a trântit un meci. Trebuia exclus pe viață!”. Istvan Kovacs, în „corpul de balet” al lui CFR Cluj. Exclusiv
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu scoate scheleții din dulap: „Radu Petrescu a trântit un meci. Trebuia exclus pe viață!”. Istvan Kovacs, în „corpul de balet” al lui CFR Cluj. Exclusiv
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Parteneri
Imaginile cu care Anca Țurcașiu și-a surprins fanii! Cum arată vedeta fără pic de machiaj la vârsta de 55 de ani. „Am învățat să mă iubesc...” Video
Elle.ro
Imaginile cu care Anca Țurcașiu și-a surprins fanii! Cum arată vedeta fără pic de machiaj la vârsta de 55 de ani. „Am învățat să mă iubesc...” Video
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Unica.ro
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Avem imaginile momentului! Mihaela Rădulescu tocmai a avut prima apariție după moartea mamei sale. Neașteptat cine a însoțit-o chiar în Italia, țara în care a murit Felix Baumgartner
Viva.ro
Avem imaginile momentului! Mihaela Rădulescu tocmai a avut prima apariție după moartea mamei sale. Neașteptat cine a însoțit-o chiar în Italia, țara în care a murit Felix Baumgartner

Monden

Prin ce a trecut Tudor Ionescu atunci când lucra la radio. Soția artistului rupe tăcerea. „Voia să vadă dacă mai găsește ceva de mâncare la colegii lui”
Stiri Mondene 17:00
Prin ce a trecut Tudor Ionescu atunci când lucra la radio. Soția artistului rupe tăcerea. „Voia să vadă dacă mai găsește ceva de mâncare la colegii lui”
Sumayla, fiica Ronei Hartner, a împlinit 18 ani și s-a întors în Franța. Seamănă leit cu mama ei
Stiri Mondene 17:00
Sumayla, fiica Ronei Hartner, a împlinit 18 ani și s-a întors în Franța. Seamănă leit cu mama ei
Parteneri
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
TVMania.ro
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
Momentul când un adolescent de 17 ani din Cluj este lovit de autobuz. Era pe trotinetă și avea căști
ObservatorNews.ro
Momentul când un adolescent de 17 ani din Cluj este lovit de autobuz. Era pe trotinetă și avea căști
Tragedie de nedescris! CONFIRMAT acum! Uriașul actor, adorat de români, ȘI-A LUAT ȘI EL VIAȚA! Cauza este una din cele mai groaznice din lume! Ce SECRET DEVASTATOR a ascuns peste 20 de ani, cumplit!
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de nedescris! CONFIRMAT acum! Uriașul actor, adorat de români, ȘI-A LUAT ȘI EL VIAȚA! Cauza este una din cele mai groaznice din lume! Ce SECRET DEVASTATOR a ascuns peste 20 de ani, cumplit!
Parteneri
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
GSP.ro
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
Teodora Stoica și Ionuț Lupescu, printre persoanele ieșite în stradă la manifestația din fața Parlamentului: „M-am întors acasă cu o greutate în piept”
GSP.ro
Teodora Stoica și Ionuț Lupescu, printre persoanele ieșite în stradă la manifestația din fața Parlamentului: „M-am întors acasă cu o greutate în piept”
Parteneri
Începe războiul în instanță pentru moștenirea lui Mihai Șora, la trei ani de la moartea filosofului! Ce revendică fiii academicianului de la văduva acestuia
Mediafax.ro
Începe războiul în instanță pentru moștenirea lui Mihai Șora, la trei ani de la moartea filosofului! Ce revendică fiii academicianului de la văduva acestuia
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Redactia.ro
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult
KanalD.ro
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult

Politic

Dmitri Medvedev a amenințat Europa cu o invazie „ca în 1945” și a numit-o pe Kaja Kallas „șobolan blond”. Cum a intervenit MAE
Politică 16:03
Dmitri Medvedev a amenințat Europa cu o invazie „ca în 1945” și a numit-o pe Kaja Kallas „șobolan blond”. Cum a intervenit MAE
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj pentru Ucraina, la patru ani de la izbucnirea războiului, înaintea președintelui Nicușor Dan
Politică 11:31
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj pentru Ucraina, la patru ani de la izbucnirea războiului, înaintea președintelui Nicușor Dan
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Adrian Ilie, câştig fabulos cu 50 de lei pariaţi: “La ultimul meci nu mai ştiam cu cine să ţin!”
Fanatik.ro
Adrian Ilie, câştig fabulos cu 50 de lei pariaţi: “La ultimul meci nu mai ştiam cu cine să ţin!”
Un îndulcitor comun, care se găsește în produsele ”fără zahăr”, risc crescut de infarct și AVC
Spotmedia.ro
Un îndulcitor comun, care se găsește în produsele ”fără zahăr”, risc crescut de infarct și AVC