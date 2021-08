Reîmprospătează-ți zilele fierbinți de vară, oferindu-ți 2 minute de tratament intens cu dispozitivul facial UFO 2 - și bucură-te de cadourile FOREO

Ei spun că toată magia se petrece între lunile iunie și august – și, există ceva mai magic decât zâmbetul de pe chipul tău după ce te-ai delectat cu un moment de relaxare sub soarele de vară? De fapt, există – brandul suedez FOREO te-a acoperit cu una dintre cele mai noi inovații ale sale, UFO 2 oferindu-ți o reîmprospătare cu tratamentul facial de doar 2 minute care te va face să zâmbești mult timp după ce vara se termină. Pentru a îndulci procesul, FOREO a pregătit o campanie de vară cu multe cadouri permitandu-ți să-ți alegi un cadou special. Indiferent dacă alegi LUNA play sau ISSA play, te vei bucura de o experiență în afara lumii.



Pielea umană este literalmente o mare problemă. Este cel mai mare și unul dintre cele mai complicate organe ale noastre. Și în timp ce restul pielii acoperită, de obicei, cu haine, un fel de protecție împotrivă factorilor externi și periculoși, pielea feței este mai expusă, în special la razele solare dăunătoare. De aceea, rutina de vară pentru îngrijirea pielii ar trebui să se refere mai mult la hidratare, hrănire, dar și la răcire și la răcorire – poți obține toate acestea cu un singur instrument – UFO 2, dispozitivul facial inteligent ce oferă un tratament facial puternic în doar 2 minute, cu rezultate imediate. Termoterapia oferă încălzire, care iți vă înmuia pielea pentru a absorbi ingredientele măștii în cele mai adânci straturi, lăsând pielea hidratată și hrănită. De fapt, beneficiile UFO-ului sunt dovedite clinic – utilizarea acestuia crește nivelul de umiditate cu 126% și păstrează efectul până la 6 ore. În plus, 78% dintre utilizatori au remarcat că au o piele hrănită, care se simte semnificativ mai moale la atingere.



Favoritul celebrităților, FOREO UFO 2, dispozitivul facial inteligent ce oferă un tratament facial puternic în doar 2 minute are și crioterapie sau pur și simplu – răcire, care micșorează aspectul porilor și oferă un ten mai ferm. Este unul dintre acele lucruri care te vor ajuta să supraviețuiești zilelor lungi și fierbinți și, pentru a completa toate acestea, dispozitivul UFO 2 are o lumină LED, cu spectru complet, iar fiecare dintre lumini hrănește pielea într-un mod specific. De exemplu, lumina LED albastră reduce activitatea glandelor sebacee, care iți vă menține pielea departe de acnee, în timp ce lumina verde are un efect calmant, precum și un potențial ridicat de uniformizare a tonului pielii și iți oferă acea strălucire de vară mult dorită. Terapia cu lumina LED nu numai că va diminua semnele de îmbătrânire și iți va revitaliza vizibil pielea, dar te va ajuta și la erupțiile și la mușcăturile enervante de insecte care apar mai des în lunile de vară. UFO 2 are și lumină LED roșie, despre care se știe că este magică când vine vorba de mușcăturile de țânțari și alte insecte, facandu-l un must-have absolut în această vară.



Și nu uita că acest magician inteligent, ca orice alt dispozitiv FOREO, este prevăzut cu pulsații T-sonice, care stimulează atât aspectul interior, cât și cel exterior. Și cel mai bun lucru? Cu UFO 2 vei obține o hidratare mare, care se va păstra mai mult timp, aspect atât de necesar pe care ți-l oferă în doar 2 minute, sau mai puțin. Pur și simplu, UFO 2 este cuțitul elvețian al îngrijirii pielii, un instrument care face totul.



Nevoia ta de întinerire și răsfăț de vară nu este pusă sub semnul întrebării. Singura întrebare aici este ce iți dorești mai mult în cadourile de vară de la FOREO: LUNA play sau ISSA play? Daca ești un înrăit al îngrijirii pielii, atunci ar trebui sa iei în considerare LUNA play. Peria sa cu 2 zone va oferi pielii tale o curățare sonică și iți va lăsa tenul absolut superb, ajutandu-te să previi problemele comune ale pielii. De asemenea, vine în pachete drăguțe, iar designul sau colorat și distractiv iți va oferi un sentiment estival. În fiecare zi a anului.



Pe de altă parte, dacă ești în căutarea celor mai bune device-uri din ambele lumi – îngrijirea orală și îngrijirea pielii – atunci alegerea ta ar trebui să fie un device ISSA. Nu numai că vei primi un tratament facial, dar vei primi și răcorire pentru zâmbetul tău. Această periuță de dinți inovatoare, blândă, dar durabilă este unul dintre acele dispozitive pe care ți le-ai dori să le ai cât mai curând și este mai frumoasă decât orice altă periuță de dinți electrică.



