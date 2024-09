“AccessABILITY EXPO este o inițiativă menită să schimbe percepțiile sociale și să ofere susținere persoanelor cu dizabilități,” a declarat Lestat Monroe, fondatorul Romanian Diversity Chamber of Commerce. „Ne propunem să oferim persoanelor cu dizabilități, îngrijitorilor lor și profesioniștilor din acest domeniu oportunitatea de a accesa resursele de care au nevoie. Evenimentul nostru evidențiază angajamentul României față de toleranță și accesibilitate pentru toți.”

Pe parcursul celor trei zile, participanții vor avea ocazia să interacționeze cu 20 de speakeri, să exploreze circa 50 de standuri expoziționale și să participe la ateliere interactive dedicate persoanelor cu dizabilități. Evenimentul va acoperi o gamă largă de subiecte relevante pentru comunitatea persoanelor cu dizabilități, de la tehnologie de ultimă oră până la planificare urbană și soluții de accesibilitate în zona de sănătate. Participanții vor putea, de asemenea, să ia parte la expoziții interactive, discuții de tip panel și sesiuni de networking.

“Expoziția nu este doar un eveniment; este un catalizator pentru schimbare,” a spus Estera Anghelescu, Director de Recrutare & Employer Branding la Kaufland – partener principal al evenimentului – și Vicepreședinte al Romanian Diversity Chamber of Commerce. „Pentru prima dată în România, reunim toți actorii din comunitatea persoanelor cu dizabilități pentru a crea un impact semnificativ și pe termen lung asupra societății.”

AccessABILITY Expo 2024 va include:

Conferința Romanian Accessibility Awareness Day: Conferința care încurajează schimbul de idei și cunoștințe despre accesibilitate și incluziune la locul de muncă pentru aproape 1 milion de persoane cu dizabilități vizibile și invizibile din România.

Discuții inspiraționale și ateliere: O serie de evenimente unice care reunesc lideri de opinie, susținători și profesioniști pentru a aborda accesibilitatea și incluziunea la locul de muncă, facilitând schimbarea prin învățare experiențială.

Teren de baschet pentru scaune cu rotile: Un sport rapid destinat persoanelor cu dizabilități și tuturor celor care vor să se alăture.

Colțul de locuri de muncă ED&I: O zonă în care angajatorii pot întâlni candidați cu dizabilități.

E-Gaming: Un spațiu interactiv ce prezintă cele mai noi tehnologii de gaming accesibil.

Wellbeing ConventionConvenția pentru starea de bine: Sesiuni de antrenament axate pe sănătatea mentală și fizică, adaptate pentru persoanele cu dizabilități.

TEDx Băneasa: Șansa de a învăța de la experți și lideri de opinie în domeniul incluziunii persoanelor cu dizabilități, prin discuții și cursuri de tip masterclass.

Expoziția ALT Portraits / Portrete Alternative: Un spațiu unic în care arta se intersectează cu accesibilitatea, având scopul de a schimba perspectivele asupra diversității și incluziunii.

Vor fi disponibile activități pentru familii, care vor include participanții de toate vârstele și abilitățile. Locația va fi complet accesibilă, incluzând parcare accesibilă pentru scaune cu rotile și formate alternative pentru toate materialele, cum ar fi Braille.

„Scopul nostru este să arătăm că dizabilitățile sunt complet acceptate de comunitatea noastră,” a adăugat Perry Zizzi, Managing Partner la Dentons România și Președinte Romanian Diversity Chamber of Commerce. „Suntem încântați să prezentăm resursele disponibile în România și să încurajăm factorii de decizie din toate sectoarele să facă pași semnificativi către incluziune.”

AccessABILITY Expo 2024 este susținut de un grup divers de organizații dedicate îmbunătățirii vieții persoanelor cu dizabilități din România, printre care Ambasada Sustenabilității în România, Belgian Luxembourg Romanian Elite Business Women, Ambasada Marii Britanii la București, Elite Business Women, Ambasada Belgiei la București, Ambasada Franței în România, Institutul Francez din România, Camera de Comerț a Moldovei, Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Camera de Comerț Olandeză-Română, Ambasada Norvegiei, Camera de Comerț Româno-Portugheză, She is Mom, The Better Ist și Ambasada SUA la București. Partenerii noștri strategici includ Camera de Comerț Româno-Britanică, Fit For Future, Motivation și TedX Băneasa.

Evenimentul este sponsorizat de Banca Transilvania, Decathlon, Dentons, Exim Banca Românească, MyEcoBox.ro, NN și Raiffeisen Bank Romania. Partenerii noștri media sunt Profit.ro, News.ro, Business Review, GovNet, Jurnal Social, Nine O’Clock, RFI, StartUP, Itsy Bitsy și Wall-Street.ro.

Totodată, a treia ediție a Conferinței Anuale Romanian Accessibility Awareness Day (RAAD) va avea loc în acest an pe 27 septembrie, în cadrul AccessABILITY Expo.

AccessABILITY Expo este gratuit, dar este necesară înregistrarea. Pentru a vă asigura locul, vă rugăm să vă înregistrați AICI. Unele sub-evenimente din cadrul AccessABILITY Expo necesită rezervare separată și achitarea unei taxe de participare.

Nu ratați această ocazie de a lua parte la primul eveniment AccessABILITY Expo din Europa de Est. Vă așteptăm cu drag!

