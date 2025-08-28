Ce este mătreața?

Matreata este un termen umbrelă care descrie pielea descuamată de pe scalp sau de pe față în zonele cu mai mult păr, care se manifestă prin bucăți mici uscate cu aspect de scuame.[1] Aceasta poate fi de două tipuri:

Uscată – Apare la persoanele cu pielea uscată și este descrisă prin scuame mici, albe, care se desprind ușor de scalp

– Apare la persoanele cu pielea uscată și este descrisă prin scuame mici, albe, care se desprind ușor de scalp Grasă – Apare în general la persoanele cu exces de sebum, descrisă prin scuame mai mari, de o culoare ușor galbenă, care se lipesc de scalp

Mătreața este o afecțiune destul de comună, existând și mai mulți factori care o determină. Printre cele mai comune cauze se numără:[2]

Pielea uscată . Este cel mai comun tip de mătreață și tinde să apară mai des în lunile de iarnă sau datorită altor circumstanțe/produse care ne usucă scalpul.

. Este cel mai comun tip de mătreață și tinde să apară mai des în lunile de iarnă sau datorită altor circumstanțe/produse care ne usucă scalpul. Dermatita seboreică . Această afecțiune este o formă mai gravă a mătreții grase, care irită scalpul, iar excesul de sebum se grupează și formează coji.

. Această afecțiune este o formă mai gravă a mătreții grase, care irită scalpul, iar excesul de sebum se grupează și formează coji. Ciuperca Malassezia . Această ciupercă apare la toți oamenii, însă în unele cazuri poate determina un răspuns inflamator care determină apariția mătreții sau a altor condiții precum eczema.

. Această ciupercă apare la toți oamenii, însă în unele cazuri poate determina un răspuns inflamator care determină apariția mătreții sau a altor condiții precum eczema. Stresul și dieta . Există factori externi, precum stresul sau dieta, care influențează sănătatea scalpului și care pot provoca sau înrăutăți mătreața.

. Există factori externi, precum stresul sau dieta, care influențează sănătatea scalpului și care pot provoca sau înrăutăți mătreața. Produse de îngrijire neadecvate. Unele produse de îngrijire pot irita scalpul și declanșa descuamarea.

Recomandări Exploziile de la Crevedia. La doi ani de la dezastru dosarul bate pasul pe loc, în timp ce inculpații își văd de afaceri. O victimă, la proces: „Totul e o bătaie de joc”

Cum funcționează ingredientele anti-mătreață?

Acum că am stabilit care sunt cauzele mătreții, ne putem orienta spre ce ingrediente sunt eficiente în a o combate și preveni:[3]

Piritionat de Zinc . Prezintă proprietăți antibacteriene și antifungice, care ajută împotriva iritațiilor și a inflamației.

. Prezintă proprietăți antibacteriene și antifungice, care ajută împotriva iritațiilor și a inflamației. Sulfură de Seleniu . Încetinește procesul de regenerare celulară și reduce producția de sebum, fiind eficient împotriva dermatitei seboreice.

. Încetinește procesul de regenerare celulară și reduce producția de sebum, fiind eficient împotriva dermatitei seboreice. Acid salicilic . Acționează ca un exfoliant pentru scalp, îndepărtând celulele moarte și oprind acumularea lor.

. Acționează ca un exfoliant pentru scalp, îndepărtând celulele moarte și oprind acumularea lor. Ketoconazol . Folosit în principal pentru a combate ciuperca Malassezia, fiind un antifungic puternic.

. Folosit în principal pentru a combate ciuperca Malassezia, fiind un antifungic puternic. Gudron de cărbune. Încetinește descuamarea pielii și este folosit în cazurile severe de mătreață și psoriazis.

E important de reținut că unele dintre aceste ingrediente pot decolora părul și scalpul, sau chiar să determine sensibilitate la nivelul acestuia, deci trebuie folosite conform instrucțiunilor.

Cum alegem șamponul potrivit?

Pentru a alege cel mai potrivit produs din gama de sampoane antimatreata, trebuie în primul rând să determinăm ce cauzează mătreața. Acest lucru se poate face cel mai bine la un consult dermatologic, în special în cazurile în care avem iritații și mâncărimi puternice. Medicul dermatolog poate atunci să recomande produsele sau ingredientele potrivite.

Recomandări Emmanuel Macron și Donald Tusk au vorbit în română în fața mulțimii din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Ce le-au transmis moldovenilor | VIDEO

Totuși, în cazul în care mătreața este o afecțiune mai mult estetică decât gravă, ne putem orienta după un șampon pentru mătreață cu formule potrivite tipului nostru de scalp, ca exemplu:

Pentru un scalp sensibil, alege formule delicate, care nu conțin sulfați sau parabeni.

Scalp uscat → produse hidratante, cu uleiuri naturale și agenți emolienți.

Scalp gras → șampoane cu ingrediente care reglează producția de sebum.

Apoi, verificăm ce ingrediente active ne-ar interesa să conțină aceste produse în funcție de nevoi și de compatibilitate cu scalpul (ne putem uita și după uleiuri naturale cum ar fi cel de arbore sau de cocos, care au efecte antimicrobiene și calmante).

În final, cel mai important este să încercăm să evităm ingredientele agresive (în cazul în care nu au fost recomandate de dermatolog) precum sulfații, parabenii sau alcoolul, care pot provoca mai multe probleme decât pot rezolva.

Cum aplicăm șamponul ales pentru a obține cele mai bune rezultate?

Șamponul antimătreață trebuie folosit constant, chiar și după ce vedem o îmbunătățire la nivelul scalpului, pentru a preveni alte iritații sau descuamare. Cel mai important este să urmăm instrucțiunile de pe produs, deoarece acestea pot să difere.

Recomandări PSD și PNL nu acceptă propunerile făcute de Nicușor Dan la șefia SRI și SIE, Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca. Surse: „Propuneri aplaudate de AUR. Nu sunt oportune”

Orientativ, pentru mătreața ușoară este recomandat să folosim produsele de 2-3 ori pe săptămână, până condiția se îmbunătățește. Ulterior, poți reduce utilizarea la 1-2 ori pe săptămână. Dacă este cazul, se poate folosi concomitent și alt tip de șampon care nu irită.[4]

Dacă ai mătreață severă, cu alte simptome care devin greu de suportat, consultă un medic dermatolog pentru un plan complet de tratament, în care se poate să fie nevoie să folosești șampoane și alte produse mai des decât frecvența general recomandată.

Surse

[1] https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dandruff/symptoms-causes/syc-20353850

[2] https://www.healthline.com/health/types-of-dandruff#types-of-dandruff

[3], [4] https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dandruff/diagnosis-treatment/drc-20353854

Sursa foto: shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE