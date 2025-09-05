Echilibrul feminin e despre felul în care înveți să-ți asculți și observi corpul în diferite etape ale vieții tale. În acest spațiu al grijii și al cunoașterii de sine, autoexaminarea sânilor devine primul pas concret. Este o invitație blândă de a te observa, de a te asculta și de a-ți proteja sănătatea feminină. Pentru că fiecare gest mic, făcut constant, poate schimba totul. În rândurile următoare, Dr. Oana Silvia Bărbulescu, Medic Specialist Chirurgie Generală/Senologică, la clinica Medikali, îți va spune cum poți face diferența între incertitudine și siguranță. Cum poți transforma neliniștea în surse de încredere și motivație interioară.

Echilibrul feminin începe cu tine

În ritmul vieții cotidiene, uneori uităm să ne oprim și să ne ascultăm corpul. Echilibrul feminin începe cu atenția pe care ți-o oferi ție însăți. Autoexaminarea sânilor este un act de grijă blând, un mod de a-i oferi corpului tău atenția necesară. Acesta te ajută să fii atentă la semnalele corpului tău și să acționezi la timp, indiferent de situație.

Dr. Oana Silvia Bărbulescu subliniază importanța autoexaminării lunare: „Autoexaminarea sânilor este primul pas pe care îl poți face pentru sănătatea ta. Îți recomand să o faci lunar, începând cu vârsta de 20 de ani și să continui toată viața. După 40 de ani, autoexaminarea se completează cu investigații imagistice regulate: ecografie, mamografie și, dacă e nevoie, RMN mamar.”

Această rutină simplă îți permite să cunoști starea normală a sânilor tăi și să observi orice schimbare, oricât de mică ar fi. Este un gest care contează enorm pentru îngrijirea oricărei femei.

Cum să faci corect autoexaminarea sânilor – 2 pași simpli

Autoexaminarea sânilor durează aproximativ 10 minute și se face în doi pași simpli:

1. Observația în fața oglinzii

Stai în fața oglinzii cu mâinile pe șolduri sau cu brațele ridicate. Urmărește forma sânilor, simetria, aspectul pielii și al mameloanelor. Fii atentă la eventuale denivelări sau asimetrii care apar prin comparația sânului drept cu cel stâng.

2. Palparea sânilor

Poți sta în picioare sau culcată. Folosește vârful degetelor pentru a acoperi întreaga suprafață a sânilor și axilelor, cu mișcări circulare. O loțiune de corp poate fi utilă pentru a face palparea mai ușoară.

„Îți recomand să faci această autoexaminare în fiecare lună, la aceeași etapă a ciclului menstrual, pentru a observa cu precizie orice modificare,” adaugă Dr. Oana Silvia Bărbulescu. Poți nota eventualele schimbări și le poți discuta cu medicul specialist în cadrul unui consult. Al doilea pas esențial după autoexaminare este ecografia mamară bilaterală. O procedură cheie pentru echilibrul tău feminin.

Semne la care să fii atentă dacă nu ai făcut niciodată autoexaminarea

Dacă până acum nu ai făcut niciodată autoexaminarea sânilor, Dr. Silvia Oana Bărbulescu, medic specialist la clinica Medikali, te sfătuiește să fii atentă la:

Aspectul și simetria sânilor;

Consistența lor;

Prezența nodulilor, duri, fixați, nedureroși;

Retracții ale pielii sau mamelonului;

Secreții mamelonare unilaterale, mai ales hematic sau roz;

Roșeață sau aspect de „coajă de portocală”;

Mărirea ganglionilor axilari.

„Când faci autoexaminarea lunar, înveți să cunoști starea firească a sânilor tăi. Nu există semne care să garanteze că ești complet în siguranță. De aceea, orice schimbare trebuie evaluată de un medic specialist. Un consult senologic complet, completat cu o ecografie mamară de inițiere, te ajută să stabilești punctul de pornire pentru următoarele controale,” subliniază Dr. Bărbulescu. În plus, poți nota întotdeauna observațiile astfel încât monitorizarea de la o lună la alta să fie mult mai eficientă.

Dacă ai observat oricare dintre aceste modificări, discuția cu un medic specialist este esențială. Dacă ești din București, la clinica Medikali, poți găsi secția obstetrică-ginecologie sector 3. Știm că procedurile medicale din această sferă pot fi o sursă de anxietate la început. Tocmai de aceea, o conversație deschisă, alături de un medic care te susține, poate transforma frica în liniște. Astfel, vei dobândi încrederea că ești pe drumul cel bun.

Autoexaminarea sânilor. Momentul optim

Pentru a realiza corect autoexaminarea sânilor, Dr. Oana Silvia Bărbulescu recomandă:

„Ziua ideală este între a 3-a și a 5-a zi după menstruație, când sânii sunt mai puțin sensibili. Dacă ești la menopauză, alege o zi fixă în fiecare lună, de exemplu prima zi a lunii”.

Astfel, palparea devine mai confortabilă și rezultatele mai precise. Transformă autoexaminarea sânilor într-un ritual de grijă față de sine. Corpul tău îți va fi recunoscător!

Notă!

Nu există semne care să confirme o stare de siguranță! Dacă nu se observă nimic suspect, e un semn bun, dar nu un „bilet de voie” pentru a evita controlul medical periodic!

Ce înseamnă senologia modernă în 2025

Senologia modernă este mai mult decât o examinare clinică. Este o cale complexă de a avea grijă de sănătatea feminină prin cele mai eficiente tehnologii și inovații.

„Este o supraspecializare medicală care vizează prevenția, diagnosticul și tratamentul afecțiunilor sânului, în special cancerul mamar,” spune Dr. Oana Silvia Bărbulescu.

Aceasta presupune o abordare multidisciplinară: imagistică, chirurgie, oncologie, anatomie patologică, genetică, radioterapie, psihologie, recuperare medicală și endocrinologie. Instrumentele moderne includ:

Ecografe de înaltă rezoluție cu module de sonoelastografie;

Mamografe digitale și cu tomosinteză 3D;

RMN mamar;

Testare genetică pentru cazuri speciale.

La clinica Medikali, obstretică-ginecologie sector 3, toate procedurile din această sferă sunt realizate cu tehnologie de ultimă generație. Pentru a asigura oricărei femei o monitorizare atentă, personalizată și extrem de precisă. De aceea, prevenția este cheia sănătății feminine. Dr. Oana Silvia Bărbulescu adaugă: ,,Practic, astăzi putem interveni eficient și cu rezultate estetice excelente, dacă afecțiunea este diagnosticată la timp.”

De la neliniște la încredere. Autoexaminarea sânilor

După vârsta de 20 de ani, autoexaminarea sânilor are sens, chiar dacă nu te-ai confruntat cu probleme anterior.

„Un control făcut la timp este o grijă în minus,” spune Dr. Bărbulescu. De fiecare dată când parcurgi acest proces, amintește-ți. Autoexaminarea este o metodă de a-ți proteja sănătatea și echilibrul feminin.

Dr. Oana Silvia Bărbulescu notează: „Majoritatea femeilor diagnosticate cu cancer de sân nu aveau antecedente familiale și nu au simțit nimic suspect la început. Prevenția are sens tocmai când ești sănătoasă. Este un gest de grijă pentru tine însăți și pentru cei dragi.”

Cât de mult contează un diagnostic precoce

Autoexaminarea sânilor este primul pas în prevenția afecțiunilor mai grave. Diagnosticarea timpurie poate face diferența între incertitudine și siguranță. „Dacă cancerul este depistat în stadiile 0–I, rata de supraviețuire depășește 95%. În stadiile avansate, rata scade la 25–30% la cinci ani,” explică Dr. Oana Silvia Bărbulescu.

Ea oferă exemple concrete: „În ultimul an am diagnosticat ecografic cel puțin cinci leziuni milimetrice, aflate în stadiul 0 sau I. Tratamentul complet a fost realizat cu pierderi minime pentru pacientă. Un caz special: o doamnă de 55 de ani, diagnosticată cu Boala Paget într-un stadiu incipient. Biopsia minim invazivă a confirmat diagnosticul, iar intervenția oncoplastică a permis conservarea sânului și o reconstrucție estetică foarte bună.”

Aceste exemple arată cât de mult contează să nu amâni controlul preventiv și autoexaminarea sânilor: „Femeile care au apelat prea târziu la medici sau au încercat terapii alternative costisitoare au prezentat forme avansate sau metastaze. Prevenția și diagnosticarea precoce fac diferența.”

Instrumente valoroase pentru sănătatea și echilibrul feminin

Pe lângă autoexaminarea sânilor lunară, ecografia mamară bilaterală este un instrument valoros în prevenția și evaluarea sănătății feminine. „Această investigație ne permite să examinăm ambii sâni în detaliu și să identificăm eventuale modificări sau noduli care nu sunt vizibili sau palpabili,” explică Dr. Oana Silvia Bărbulescu.

Ecografia mamară este nedureroasă, non-invazivă și nu implică radiații. Este potrivită atât pentru femeile tinere, cât și pentru cele peste 40 de ani. Realizată regulat, completează autoexaminarea și contribuie la stabilirea unei stări de siguranță și cunoaștere a corpului tău. Este, de fapt, al doilea pas firesc după autoexaminarea sânilor.

Acești doi pași îți vor oferi cu siguranță liniștea și siguranța de care ai nevoie.

Detalii privind costul unei ecografii mamare bilaterale la Clinica Medikali, poți găsi aici.

Notă!

Nu uita: sănătatea sânilor începe cu tine. Autoexaminarea sânilor este primul pas, completat de consult regulat și investigații moderne, precum ecografia mamară bilaterală. Pentru că astăzi monitorizarea sânilor este mai precisă și mai personalizată ca oricând.

Dr. Oana Silvia Bărbulescu notează: ,,În concluzie, importanța diagnosticării precoce a cancerului mamar nu poate fi subestimată. Este o armă esențială în lupta cu această afecțiune, o garanție a șanselor de vindecare și o promisiune a unei vieți lungi și sănătoase pentru orice femeie. Fie că îți este bunică, mamă, soră sau doar o prietenă.”

Foto: Medikali

