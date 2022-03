Sărăcia menstruală - consecință a războiului. Cine o combate și cum poți să ajuți?

Fugind din calea războiului din Ucraina, mii de femei și adolescente refugiate se confruntă acum cu o nouă problemă: sărăcia menstruală. Mai exact, lipsa de produse esențiale pentru orice femeie pentru îngrijirea la menstruație – ”banalele” tampoane și absorbante din bumbac.



Din fericire, există companii precum ENROUSH – un start-up românesc ce a revoluționat acest sector, care a donat produse menstruale din bumbac 100% organic femeilor refugiate. Aceștia au reușit sa distribuie prin organizații non-guvernamentale precum Crucea Roșie, Salvați Copiii, Fundația Metropolis, Asociația Accept, și Iele Sânziene peste 50.000 de tampoane organice.



Implicarea lor vine cu o soluție simplă dar de impact pentru toate persoanele care duc lipsa de astfel de produse:

„Misiunea noastra a fost de la bun început să facem o schimbare în viața femeilor și să putem oferi soluții sănătoase dar și sustenabile pentru toți cei care sunt la menstruație. Echipa ENROUSH este formată numai din femei, deci când am văzut ce se întâmplă, cum mii de fete și femei nu mai au acces la produse menstruale, nu am putut sta deoparte. Știm care sunt nevoile noastre de bază. Așa că toată echipa s-a mobilizat și am reușit ca, în mai puțin de 4 zile, să trimitem peste 50 000 de tampoane organice. Dar nu vom opri aici.” spune Carmen Lumină, Fondator & CEO ENROUSH

ENROUSH are deja pregătite inca 100.000 de tampoane pentru a fi oferite gratuit persoanelor care au menstruații și sunt afectate de războiul actual, fie că tranzitează țara sau că sunt refugiate.



Bumbacul 100% organic și fibrele naturale sunt singurele ingrediente folosite în absorbantele și tampoanele ENROUSH, primul brand românesc care a reușit să inoveze acest sector, și să aducă pe piață produse sigure pentru sănătate. Fără plastic, parfum, înălbitori, pesticide, OMG-uri sau orice alt tip de ingredient chimic. Mai mult, produsele respectă mediul înconjurător, sunt hipoalergenice și aprobate ginecologic și dermatologic.

”Născut din pasiunea și nevoia pentru produse curate, 100% naturale, misiunea noastră fiind nu doar aceea de a redefini îngrijirea menstruală dar și de a educa și informa femeile asupra sănătății reproductive, dreptului la libera exprimare și egalitatea de gen.” Spune fondatoarea ENROUSH.

Implică-te și tu în ajutorarea refugiaților din Ucraina!

Există multe modalități prin care te poți alătura inițiativelor pentru ajutorarea refugiaților din Ucraina. Indiferent dacă alegi să donezi alimente, bani sau sânge, să angajezi un refugiat sau oferi o masă caldă, poți fi sigur că ajutorul tău va fi apreciat și va aduce cel puțin un zâmbet pe fața cuiva.

Cum poți dona alimente și bunuri?

Există o listă întreagă de alimente și bunuri necesare pentru persoanele care trec granița din Ucraina, în țara noastră. Iată câteva exemple:

Alimente de bază, neperisabile: zahăr, ulei, gâru, orez, mălai, făină de grâu, fasole, griș, mazăre uscată, linte, lapte praf, arpacaș, etc.

Conserve: de carne, de pește, pate, mazăre, fasole, suc de roșii, zacustă, ghiveci, compoturi, etc.

Paste făinoase și cereale

Produse instant: supe, fulgi de fasole, fulgi de cartofi

Apă plată și băuturi – ceai, sucuri, cacao, cafea

Dulciuri

Hrană pentru bebeluși – borcanele cu piureuri, supe, cereale, ceaiuri, sucuri, lapte praf

Alte produse alimentare – alune, semințe, fistic, fructe confiate, fructe uscate

Produse pentru îngrijirea bebelușilor – scutece de unică folosință, șervețele umede, tetine, biberoane, creme, produse de igienă, termometre

Produse de igienă personală pentru adulți – absorbante, șampon, gel de duș, săpun, deodorant, șervețele umede, pastă și periuță de dinți

Produse medicale pentru prim ajutor – bandaje sterile, plasturi, bandaje articulare, unguente.

În urma acestei situații de criză, s-au organizat câteva centre de colectare la nivelul Bucureștiului. Poți duce donațiile în astfel de centre sau poți lua legătura cu Asociații care se ocupă cu același lucru (Asociația Accept și Asociația Caradja Cantacuzino. Iată unde poți găsi centrele de colectare:

Bulevardul Regina Elisabeta nr. 75, sector 5, rond Piaţa Kogălniceanu – centrele de colectare Bebe de Bucureşti,

Calea Plevnei nr. 98, sectorul 1, de luni până vineri, între orele 10 și 18 – Centrul de Economie Circulară,

Bulevardul Basarabia nr. 37-39, de luni până duminică, între orele 10 și 18 – Arena Nationala (clădirea Academiei de Tenis),

Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 12-14, sector 3 – Complexul de Servicii Unirea,

Bd. Energeticienilor, nr. 5, sector 3 – Complex sportiv Appolo.

Cum poți dona bani?

Donațiile în bani sunt la fel de necesare, însă te sfătuim să alegi să donezi doar prin platforme sigure, prin intermediul asociațiilor și al fundațiilor. Câteva campanii umanitare pentru Ucraina găsești la UNICEF, Crucea Roșie, Salvați copiii, E-mag, Expert Forum, World Vision România.

Poți dona bani și în contul următoarelor asociații care se implică în aceste zile în ajutorarea refugiaților din Ucraina:

Cum poți dona sânge pentru Ucraina?

Ucraina are mare nevoie și de sânge, pentru toți militarii și civilii răniți în urma atacurilor și bombardamentelor. Poți dona sânge în cadrul oricărui centru de transfuzie, atâta timp cât ai peste 18 ani și îndeplinești condițiile de admisibilitate (https://tinyurl.com/c8nncwvp) . Găsește în această listă (https://tinyurl.com/368w534k) cel mai apropiat centru de transfuzie sanguină și mergi să donezi sânge! Sângele tău salvează vieți, la propriu.

Cum poți ajuta refugiații care vor să lucreze?

Platforma ”Hire a refugee” (https://jobs4ukr.com/employers) a fost înființată cu scopul de a centraliza toate joburile disponibile pe care companiile din România le oferă refugiaților din Ucraina. Dacă vrei să ajuți un refugiat să își reia activitățile profesionale, postează oferta de job pe această platformă. Doritori vor fi cu siguranță, cu toții ne dorim să ne întoarcem la o viață normală.

Alte modalități de ajutorare a refugiaților

Unele restaurante oferă mese gratuite refugiaților – În următorul articol – În acest articol – https://tinyurl.com/2p9bmrv5, poți găsi o listă cu aceste restaurante. Te poți alătura și tu acestei inițiative dacă deții un restaurant. Alți antreprenori, chiar și persoane fizice oferă cazare, servicii medicale gratuite, transport către diverse locații și multe alte servicii (exemplu: translator în punctele prin care trec mulți refugiați). Platforma refugees.ro centralizează toate aceste servicii oferite de persoane fizice și companii pentru a fi mult mai ușor accesibile de refugiați. Te poți înregistra și tu pe această platformă pentru a-ți oferi ajutorul sau poți completa acest formular (https://tinyurl.com/3fyrvw3y) care reprezintă o inițiativă guvernamentală similară.

În această perioadă este important să ne selectăm sursele de informare corect pentru că nu toți oamenii sunt la fel de binevoitori și unii caută doar să profite de pe urma acestei situații. Grupul de Facebook ”Uniți pentru Ucraina” reprezintă cea mai populară inițiativă de ajutorare a refugiaților – aici poți lua contact direct cu refugiații, cu voluntarii care se află la punctele de trecere a frontierei și cu asociațiile care se dedică în această perioadă acestei cauze.

