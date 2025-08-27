Inspirația pentru ținutele de zi cu zi vine din mai multe surse, dar mai ales din social media, din vitrinele magazinelor sau chiar de pe stradă. Totuși, adevărata provocare este să construiești un stil al tău, care să te reprezinte cu adevărat.

Stilul personal este modul în care alegi să te exprimi prin haine, accesorii, culori și atitudinea cu care le porți. El se conturează prin felul în care combini aceste elemente astfel încât să reflecte cine ești, ce îți place și ce vrei să transmiți. Iată câteva secrete ce te vor ajuta să-ți descoperi și să-ți rafinezi propriul stil!

Fii atentă la ceea ce te atrage instinctiv

Poate că ai citit un articol de aici despre ce se poartă în acest sezon și ochii ți-au rămas ațintiți pe un palton într-o nuanță camel. Sau poate ai simțit o atracție instantanee pentru o pereche de ghete cu toc gros. Acea reacție spontană nu este întâmplătoare. Ea arată cu ce rezonezi, dincolo de trenduri și recomandări.

Dacă observi că te atrag mereu anumite nuanțe, de exemplu tonurile de verde sau pastelurile, înseamnă că fac parte din limbajul tău vizual. Ține cont de aceste repere, pentru că sunt indicii clare despre ce anume te definește. În timp, vei vedea că se conturează o direcție clară care îți va susține un stil coerent și autentic.

Piesele atemporale te ajută să creezi diferite lookuri

O garderobă trebuie să se construiască începând cu câteva piese atemporale. Piesele de bază sunt: cămașa albă, sacoul bine croit, rochia neagră simplă sau perechea de blugi care ți se potrivește 100%.

Cu un singur sacou poți crea look-uri complet diferite: de birou, relaxat (cu un tricou și teniși) sau elegant (cu o pereche de pantofi stiletto). Atunci când ai această bază, este mult mai ușor să adaugi elemente noi, să experimentezi cu imprimeuri sau culori, fără să îți pierzi direcția.

Adaugă mici accente care te reprezintă

Adevărata personalitate a unei ținute se vede în detalii. Poate porți o eșarfă cumpărată dintr-o vacanță, o broșă vintage primită de la bunica sau o geantă achiziționată dintr-un boutique. Aceste elemente dau ținutei unicitate și o încărcătură emoțională. În plus, îți creează semnătura stilistică.

O pereche de botine cu detalii metalice, un colier statement sau chiar o ojă într-o nuanță neobișnuită pot transforma și ele o ținută. Secretul este să nu îți fie teamă să combini și să lași aceste mici accente să vorbească despre cine ești.

Nu fugi de culoare

De multe ori ne refugiem în siguranța nuanțelor neutre: negru, bej, gri. Ele sunt elegante și ușor de combinat, dar pot deveni plictisitoare. Culorile, în schimb, aduc viață, transmit emoții și îți schimbă starea de spirit. Poți introduce treptat culori prin accesorii: o geantă într-o nuanță de cobalt, un ruj într-o nuanță intensă sau chiar unghiile pictate într-un portocaliu vesel. În timp, vei descoperi ce paletă cromatică te face să te simți în largul tău și care ți se potrivește cel mai bine.

Adaptează trendurile la stilul tău, nu invers

Moda propune în fiecare sezon noi siluete, imprimeuri sau combinații. Ar fi imposibil să le urmezi pe toate și nici nu e recomandat. Vei alege acele elemente care se potrivesc cu personalitatea și stilul tău de viață.

Dacă îți plac pantalonii cargo, dar nu te vezi purtându-i la birou sau în oraș, nu are rost să îi cumperi. În schimb, dacă descoperi o jachetă inspirată din tendințele actuale, dar într-o croială clasică, care îți pune silueta în valoare, atunci ea merită să fie o achiziție. Așa păstrezi echilibrul între a fi conectată la ce e nou și a rămâne fidelă propriei identități.

Amintește-ți că atitudinea e cel mai important accesoriu

Hainele pot fi oricât de scumpe sau bine alese, dar fără atitudinea potrivită, își pierd din impact. Încrederea cu care porți o ținută este cea care îi dă viață. O simplă rochie neagră poate arăta spectaculos dacă e purtată cu un zâmbet relaxat și cu postura dreaptă. În final, stilul personal înseamnă să te simți bine în propria piele, iar hainele să transmită exact din energia ta.

