Duminica aceasta, de la ora 15.00, la TVR 2, am pregătit pentru voi o gală de folclor autentic, cu o parte din artiștii pe val care formează tânâra generație și care arată că nu există nu pot, având producții care adună numeroase vizualizări pe YouTube, dar și cântece și costume autentice! Astfel, vom călători în mai multe zone folclorice ale României, vom avea parte de duete inedite și ne vom bucura împreună cu șase eroi care au confirmat și care sunt talente speciale!

Din Banat, sosește la noi, Ciprian Pop. Este absolvent de Conservator, are cântece alese și ne va povesti despre mentorii săi, cântând chiar, împreună cu Fuego, unul dintre cântecele de seamă ale lui Tiberiu Ceia. Narcisa Băleanu, din Mehedinți, ne va impresiona cu talentele sale, făcându-l să plângă pe Fuego cu interpretarea formidabilă la nai! Tot din Mehedinți sosesc, cu veselie, cântece de joc și duete, frumoșii Delia Barbu și Marian Medregoniu, doi artiști care serioși și implicați pe deplin în proiectele lor! Alături de Narcisa și de Fuego, acești vor aduce un omagiu Ilenei Lătărețu, cu un cântec celebru!

Momente interesante ne va propune tânărul Alexandru Pop Zărăndean, care reprezintă zona Zarandului și care, pe lângă muzică, promovează tradițiile și e priceput la o mulțime de îndeletniciri. Mai mult, acesta îi va aduce un dar inedit lui Fuego, o pereche de opinci pe care acesta le va purta în emisiune. Din Bucovina, cu bună seamă și melodii pe care n-ai cum să nu le îndrăgești, vine minunata Ancuța Corlățan. Aceasta ne va povesti despre viața de familie și va cânta alături de Fuego un moment emoționant dedicat tuturor românilor! Veți avea parte de multe surprize, are și Paul Surugiu cântece speciale, iar soliștii vor fi acompaniați de Ansamblul ”Valea Prahovei”!

„Dragii mei, cu siguranță ediția de duminica aceasta va fi una spumoasă, va avea un tonus aparte, plin de energie și de frumusețea unor tineri plini de talent, care fac performanță, care au o dragoste nespusă pentru autentic și care nu se uită în urmă în drumul lor spre succes! Sunt aproape sigur că viitorul e pe mâini bune și dacă nu mă credeți, urmăriți ediția de azi și acești tineri plini de talent! Am fost onorat să cânt cu fiecare, să îi prezint în fața voastră și să punem cu toți umărul la promovarea folclorului autentic! Folclorul românesc este o ladă de zestre. Are și zdrențe prin ea, dar are o multitudine de piese de muzeu, de nestemate care strălucesc și care nu doar că fac viața mai frumoasă, dar descriu o lume, o istorie și dau însemnătate rădăcinilor noastre. Folclorul românesc este o poezie a bucuriilor, este strigăt și durere, veselie și ritm. Are în el ani de căutări, are influențe ale fiecărui timp care ne-a pășit, are omenie și căldură și poate că, dincolo de orice, are o poveste care merită a fi spusă, cântată și aplaudată pe mai departe. Și este mare lucru să încercăm să mergem la esență, să putem distinge valoarea de kitsch, să ascultăm artiștii care și-au pus viața în mâinile creației și să vedem că la un moment dat, indiferent de modernism, influențe, treceri și evoluție, tot aici ne vom întoarce, cu o dragoste pe care nu ne-o vom explica și care va ajunge să ne ghideze și să ne bucure. Nu dau sfaturi și n-are sens neapărat să luați de bun ce zic eu, dar cred că ar fi bine, ca o lege a firii, nescrisă și neparafată, mult mai mult, să iubiți folclorul românesc, autentic, la justa lui valoare, așa cum merită!”

Paul Surugiu-Fuego