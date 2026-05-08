Gabi, robotul care respectă jurămintele budiste

Gabi, un umanoid înalt de 1,20 metri, a fost creat de compania chineză Unitree Robotics, modelul G1 având un preț de pornire de 13.500 de dolari. Numele său, inspirat din tradiția budistă, simbolizează mila. În cadrul ceremoniei tradiționale sugye, unde adepții își jură devoțiunea față de Buddha, Gabi a recitat cinci jurăminte adaptate pentru un robot.

Printre acestea, s-a angajat să respecte viața, să acționeze cu pace față de alți roboți, să asculte oamenii și să economisească energie.

„Roboții sunt meniți să colaboreze cu oamenii în toate domeniile în viitor. E firesc ca ei să facă parte din festivalul nostru”, a declarat Hong Min-suk, manager la Ordinul Jogye, cea mai mare sectă budistă din Coreea de Sud.

Ritualuri adaptate pentru tehnologie

În cadrul unui ritual de purificare yeonbi, care implică de obicei o mică ardere de tămâie pe brațul călugărului, Gabi a primit în schimb un autocolant de festival al felinarelor și un colier cu mărgele de rugăciune. Această integrare a tehnologiei în tradițiile spirituale reflectă o direcție nouă pentru Ordinul Jogye.

Venerabilul Jinwoo, președintele Ordinului, a subliniat în discursul său de Anul Nou importanța adoptării inteligenței artificiale: „Ne propunem să conducem fără teamă era inteligenței artificiale și să redirecționăm realizările acesteia către calea atingerii păcii sufletești și a iluminării.”

Tehnologia în religie: între acceptare și scepticism

Deși nu este prima dată când roboții sunt incluși în ceremonii religioase, utilizarea lor rămâne o raritate. Într-un studiu publicat în 2024 în revista „Theology and Science”, cercetătorii de la Universitățile din Viena și Erlangen-Nürnberg au identificat aproximativ 12 roboți care participă la practici liturgice. Totuși, reacțiile credincioșilor variază, de la acceptare pozitivă la respingere dogmatică.

„Deși dovezile empirice sugerează că roboții sunt întâmpinați cu o reacție generală neutră spre pozitivă din partea credincioșilor, aceștia sunt uneori întâmpinați cu o respingere dogmatică, de exemplu, pentru că aparent nu pot plânge, nu se pot închina sau „vorbi cu Dumnezeu”, arată cercetătorii.

Alte exemple includ robotul Pepper, care a oficiat ritualuri funerare budiste în 2017, și un braț robotic utilizat pentru ceremonia indiană aarti. Aceste inovații ridică întrebări fundamentale despre rolul practicilor versus credințele în religie. „Într-un fel, roboții se află chiar în mijlocul unei dispute pe care o avem despre religie de mii de ani”, a explicat Martien Halvorson-Taylor, cercetător în studii religioase la Universitatea din Virginia.

Următoarea misiune a lui Gabi

La finalul lunii mai, Gabi va participa la festivalul felinarelor, organizat pentru a celebra nașterea lui Buddha. Evenimentul va marca un alt pas important în integrarea tehnologiei în practici spirituale, consolidând viziunea Ordinului Jogye privind viitorul budismului în era inteligenței artificiale.

