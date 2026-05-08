Cele 1.107 companii companii de stat care au raportat date aveau la final de 2024 un număr de 256.134 de angajați, conform datelor Ministerului Finanțelor.

Cu toate acestea, datele statului sunt diferite: Inspectoratul Teritorial de Muncă arată că în societățile se regăsesc 276.925 contracte individuale de muncă și 262.645 salariați cu contract individual de muncă la sfârșitul lunii aprilie 2025.

Guvernul explică diferențele prin faptul că angajatorii nu actualizează mereu datele.

Comunele au cele mai multe firme

Distribuția companiilor de stat arată că cele mai multe sunt ale comunelor (452), urmate de orașe (141), ministere (tot 141) și municipii reședință de județ (137).

Comunele, orașele și municipiile au de regulă companii de utilități, precum cele de apă-canal, regii termo sau companii de salubrizare.

Totuși, cei mai mulți angajați îi au companiile gestionate de ministere (153.775), urmate de asociațiile de dezvoltare intercomunitară (30.139), municipiile reședință de județ (29.172), comunele (12.366), București (10.956), județe (5.987), orașe (5.941), municipii (4.336) și sectoarele Capitalei (2.317).

Cele mai mari cheltuieli cu personalul le au tot companiile ministerelor (22,36 miliarde de lei), asociațiile de dezvoltare intercomunitară (2,85 miliarde), municipiile reședință (2,68 miliarde lei) și București (1,34 miliarde).

Subvenții pe bandă

Raportul face o defalcare și a numărului mediu de salariați în funcție de subvențiile primite de companii.

Companii centrale nesubvenționate: 83.969 angajați

Companii locale nesubvenționate: 64.146

Companii centrale subvenționate: 70.951

Companii locale subvenționate: 37.068

Practic, peste 107.000 de oameni lucrează în companiile subvenționate de la buget.

Datele mai arată și că cei mai mulți sunt în segmentul 55-59 de ani, cu un număr de 69.290.

În ceea ce privește repartizarea pe sexe, se observă o inversare a raportului față de instituțiile publice: în companiile de stat 69% dintre angajați sunt bărbați, iar 31% sunt femei.

Companii care există doar să toace bani

Datele arată că din cele 1.107 companii de stat analizate, un număr de 904 (82%) se autofinanțează, în vreme ce 203 (18%) sunt subvenționate de stat.

Deși ponderea lor numerică este redusă, cheltuielile acestora cu personalul sunt aproape la fel de mari ca toate cheltuielile de personal ale celor 904 de companii care se autofinanțează.

Totalul subvențiilor primite în 2024 de acestea este 14 miliarde de lei.

Cheltuielile cu personalul ale acestor companii subvenționate este de 14,5 miliarde de lei, aproape de cele 16,7 cheltuieli cu personalul la cele nesubvenționate.

Profituri și subvenții

Cheltuiala medie pe salariat la companiile nesubvenționate (904) este de 9.407 lei la cei 148.115 angajați. Acestea au adus un profit de 13,3 miliarde de lei, având o marjă de 18,8%.

În schimb, cheltuiala medie pe salariat la firmele subvenționate (203) este de 11.194 lei la cei 108.019 angajați. Acestea au făcut un profit de doar 1,78 miliarde de lei, având o marjă de doar 3,16%.

„Din cele 1.140 companii cu date financiare disponibile, doar 195 sunt subvenționate (17%), însă acestea concentrează 45% din totalul cheltuielilor cu personalul din întregul sector”, se arată în raport.

Raportul arată că cele mai profitabile companii sunt cele din energie.

Totuși, unele nu sunt „companii” în adevăratul sens: Compania Națională de Investiții este cea prin care statul face lucrări în comunitățile locale, iar Registrul Auto Român are practic monopol pe înregistrarea mașinilor, fiind mai mult o instituție.

De asemenea, Depogaz este parte din Romgaz.

Cine e pe pierdere

În topul pierderilor se află cele din transporturi, precum CFR, Metrorex sau Societatea de Transport București (STB), la care se adaugă unele companii locale de energie, precum Termoenergetica în București și Electrocentrale Craiova.

„49 de companii subvenționate cu pierderi cumulează 7 miliarde lei cheltuieli de personal, ceea ce reprezintă 22% din totalul cheltuielilor de personal ale întregului sector public de companii”, mai scrie în document.

