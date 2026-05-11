Și-a recăpătat zâmbetul la 77 de ani cu ajutorul echipei DentOP!

„Mi-a fost foarte frică la început, dar pe tot parcursul tratamentului nu am simțit nicio durere! A fost excepțional” – Pacienta Clinicilor DentOP.

Deoarece resorbția osoasă era severă la maxilar, Dr. Cazacu Corrado – Medic Specialist Chirurgie Dento-Alveolară, a ales să folosească implanturile Zigomatice pentru a-i oferi o dantură predictibilă.

Planul de tratament propus include:

Inserarea a 4 implanturi Zigomatice la maxilar;

Inserarea a 6 implanturi convenționale la mandibulă;

Adiție de os (3-5 unități) la mandibulă.

Implanturile dentare zigomatice sunt implanturi lungi ce se inserează la maxilar, (osul pometelui). Acestea se folosesc în cazul în care resorbția osoasă în zona maxilarului este severă, iar o adiție de os nu ar mai fi suficientă pentru a garanta succesul intervenției.

DentOP face parte din rețeaua internațională Zaga Centers din anul 2022, fiind prima clinică din România care a primit această acreditare. Această rețea include medici și clinici din întreaga lume, ce sunt specializați în reabilitări dentare complexe cu ajutorul implanturilor Zigomatice.

„Pentru noi, apartenența la rețeaua ZAGA nu este doar o acreditare, ci o responsabilitate de a menține standarde foarte ridicate în tratamentul cazurilor complexe. Este o confirmare că la DentOP există soluții potrivite chiar și în situații în care implanturile clasice nu mai sunt o opțiune.” – Dr. Cazacu Corrado – Medic Specialist Chirurgie Dento-Alveolară.

