Cu toții am crescut cu personaje preferate. Fie vorba de nemilosul Punisher, John Wick sau James Bond, cu siguranță te-ai gândit și tu cum ar fi să te pui în pielea lor. Ei bine, iată că acum poți! Printr-o experiență la un poligon tragere in Bucuresti, vei putea să te înarmezi cu arme cunoscute. În funcție de pachetul ales, vei putea să te distrezi cu:

Pistol de calibru .45

Pușcă de calibru .308 WIN

Revolver calibru .38SP

Renumitul Glock

Și multe altele. Totuși, la ce te poți aștepta atunci când ai o astfel de experiență?

La ce te poți aștepta atunci când tragi cu arma?

În primul rând, armele de foc nu sunt o jucărie, așadar trebuie tratate ca atare. Deși este o experiență unică, trebuie să ai simțul de răspundere necesar pentru a participa la un poligon. Astfel, vei putea să te distrezi și să simți adrenalina într-un mod cât mai sigur. Bineînțeles, vei fi ghidat de specialiști și vei primi reguli stricte.

De exemplu, știai că o regulă de bază, atunci când ții un pistol în mână, atunci când nu intenționezi să tragi, este să nu ții degetul pe trăgaci? Indiferent că arma este încărcată sau nu, este o metodă de prevenție. Această regulă este una din câteva care îți vor fi explicate la fața locului de către angajații poligonului. Așadar, let’s have some fun!

Who do you want to be? Pune-te în pielea personajului tău preferat!

Cei care sunt pasionați de jocuri video precum Call of Duty sau Battlefield se pot orienta spre oricare dintre aceste experiențe, dar în special cele precum No Mercy, deoarece au incluse mai multe tipuri de arme. De asemenea, fanii filmelor noir sau western se vor delecta cu pachetul Lone Hero, deoarece eroii acestor genuri de filme deseori folosesc revolverul.

Și cei care stau cu sufletul la gură în orice action scene se pot bucura de o experiență la un poligon de tragere! Atât timp cât ai vârsta legală, te vei putea bucura de o astfel de experiență. Nu e niciodată prea târziu să încerci lucruri noi!

Alege SmartExperience, pentru tine sau cei dragi!

Atunci când simți reculul unei arme de foc, garantat te vei bucura de această experiență unică și-ți vei dezvolta un spirit competitiv, chiar cu tine însuți. Deseori, începătorii nu țintesc cu acuratețe. Așadar, revin cu drag să încerce din nou, până nimeresc bullseye-ul.

Not for you? Nici o problemă. La SmartExperience, vei găsi vouchere pentru toate gusturile. Dacă vrei sa oferi cuiva un cadou inedit, descoperă ofertele. Trăirile și sentimentele sunt ceea ce ne rămân, nu lucrurile, așadar de ce să nu creați împreună o nouă amintire?

