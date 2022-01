În ce spații este recomandată încălzirea în pardoseală

În orice tip de spațiu poate fi montată incalzire in pardoseala, fie reședință, fie spațiu comercial, clădiri de birouri etc. Întregul sistem este practic ascuns sub pardoseală, încălzirea este uniformă și indiferent de plăcile de pardoseală – că sunt ceramice, că sunt din lemn, parchet – încălzirea spațiilor este mai eficientă. În plus, este mai estetic și mai practic să nu mai aveți spațiul ocupat de radiatoare.

În mod special cei care locuiesc în zone umbrite, la parter sau spații unde încălzirea clasică este deficitară, încălzirea în pardoseală poate fi recomandată. De asemenea, aceeași recomandare există și pentru spațiile în care volumul de aer ce trebuie încălzit este unul foarte mare. Încălzirea în pardoseală poate fi unicul sistem pe care vă bazați sau unul combinat cu încălzirea clasică, cu agent termic ce circulă prin radiatoare.

Avantaje

Primul și marele avantaj este despre confort. Încălzește rapid, iar senzația de căldură la nivelul picioarelor este chiar plăcută.

Nu este de ignorat nici faptul că puteți face economii. Mai ales dacă sistemul este asociat și cu o centrală din noua generație și anume una termică în condensare sau o pompă de căldură, economiile sunt cu atât mai mari.

De asemenea, printre avantaje se numără și faptul că veți scăpa, corecta sau cel puțin ține sub control problema umidității, întrucât căldura ajunge și în colțurile camerelor.

De ce aveți nevoie

Aveți nevoie de distribuitor, de benzi de dilatație, de plăci termoizolante, țevile de apă și alte câteva accesorii. Iar toate acestea sunt disponibile la bricolajmarket.ro. Țevile sunt de la Frankische, distribuitoarele sunt de la Herz, deci stocul de produse aici include branduri producătoare dintre cele renumite pentru calitatea pe care o oferă.

Preferați calitatea fiecărui element parte din acest sistem, căci fiind acoperit de pardoseală, este evident că orice disfuncționalitate ulterioară, defecțiune apărută va implica un deranj mai mare pentru remediere.

Cei de la Bricolaj Market recomandă să nu vă opriți mereu la agasanta întrebare cât costă. Deși costurile sunt un factor decizional, mai ieftin nu înseamnă mai bun. Și chiar așa, cât costă încălzirea în pardoseală? Depinde de suprafața acoperită de circuitul de țevi ce vor încălzi, de tipul de materiale utilizate și de diverse elemente de automatizare. Costurile nu sunt așadar fixe. Însă, veți amortiza investiția în scurt timp. Și puteți opta pentru instalare fie dacă aveți locuința în construcție, fie deja finalizată.

Extra tips

Apelați întotdeauna la specialiști care să vă consilieze mai întâi de toate, iar mai apoi să vă monteze sistemul. De preferat ca termostatul asociat acestui sistem să fie așezat în camera în care este de obicei mai răcoare, la 1,5 m distanță de podea și ferit de razele soarelui, încât să nu influențeze valorile înregistrate.

De asemenea, este recomandat să existe circuite separate pentru fiecare încăpere în parte. Astfel, în caz de avarie sau de nevoie să opriți furnizarea căldurii ori chiar numai din punct de vedere al modului eficient de distribuție a căldurii aveți de câștigat.

Descoperiți mai multe din pagina bricolajmarket.ro.

