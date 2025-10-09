Ștefan Hamza, designerul român care a ajuns la Paris Fashion Week – primul show al brandului Hamza a avut loc la Ritz Paris

Pentru tânărul designer, momentul a fost mai mult decât un pas profesional: a fost împlinirea unui vis care părea departe în urmă cu câțiva ani.

„Am fost pentru prima dată la Paris acum câțiva ani și am trecut pe lângă Ritz spunându-mi că, într-o zi, voi ajunge acolo. Atunci părea imposibil. Azi, să fiu acolo cu propria colecție este dovada că visurile devin realitate atunci când nu renunți”, povestește Ștefan Hamza.

Colecția prezentată la Paris continuă filosofia care a definit HAMZA încă de la început: piese atemporale, confortabile, cu ținută, construite din materiale de calitate atent alese. Linii curate, volume echilibrate și o paletă de culori neutre – bejuri, griuri, alb, negru și nuanțe de maro – definesc o estetică minimalistă, dar caldă, în care confortul se întâlnește cu rafinamentul.

„Nu cred în trenduri trecătoare. Cred în haine care te fac să te simți tu însuți. Colecția de la Paris a fost despre îmbrățișare – despre puterea de a rămâne autentic, indiferent de ce se întâmplă în jur”, explică designerul.

Prezentarea a fost primită cu entuziasm de public, sala fiind plină până la ultimul loc. Invitați din Franța, Italia, România și Marea Britanie au descoperit universul HAMZA într-o atmosferă intimă, elegantă, în care detaliile au contat mai mult decât spectacolul.

„Mi-am dorit ca totul să fie sincer. Nu un show mare, ci o experiență care transmite emoție. Cred că moda are nevoie din nou de simplitate și autenticitate”, adaugă Ștefan.

În ultimele zece luni, brandul românesc a traversat cea mai importantă perioadă de dezvoltare de până acum: trei magazine noi deschise în București, Brașov și Constanța, o prezență tot mai puternică pe piețele externe și listarea pe Farfetch, una dintre cele mai prestigioase platforme internaționale de modă.

„A fost un an intens. Cred că cea mai mare provocare pentru noi acum este să păstrăm același standard, aceeași atenție la detaliu și aceeași energie, indiferent unde ajung produsele. Nu e ușor, dar cred că tocmai asta ne face să creștem”, spune Hamza.

Prezența la Paris Fashion Week a fost, fără îndoială, o bornă importantă în evoluția brandului.

„Să fii acolo, în aceeași perioadă cu toate marile case de modă, este o responsabilitate uriașă. Nu știu dacă asta ne pune deja pe harta modei internaționale, dar e un pas care arată potențialul pe care îl avem. HAMZA a început cu câteva sute de euro acum șase ani. Restul e muncă, disciplină și oameni care cred în același vis.”

Pentru Ștefan Hamza, Parisul nu a fost o destinație, ci începutul unui nou capitol.

„Pentru mine, Hamza nu e doar un brand de haine. E o stare, o promisiune. E despre autenticitate și curajul de a-ți construi drumul, pas cu pas. Parisul e doar începutul.”

