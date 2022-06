Studenția la Academia Europeană pentru Asistenți Medicali: povestea Cristianei Dinescu și a Elenei Iancovici

Cristiana Dinescu este studentă în anul întâi la Academia Europeană pentru Asistenți Medicali și îți spune cum arată studenția la cea mai modernă facultate de asistență medicală din România.

Ca viitor student, e firesc să ai o mulțime de întrebări înainte de a face pasul cel mare. De la sesiuni de lectură, la seminare și ore de practică, oare cum arată experiența de student?

Elena Iancovici este studentă în anul doi la Academia Europeană pentru Asistenți Medicali și îți răspunde la toate curiozitățile despre studii şi studenție.

Cristiana Dinescu, studentă în anul întâi la Academia Europeană pentru Asistenți Medicali

1. Ce te motivează să studiezi asistența medicală?

Dorința de a ajuta oamenii, gândul că pot să fac un bine. Cred că prin această profesie pot să am un impact real asupra persoanelor din jurul meu și îmi doresc să contribui la salvarea, îngrijirea și recuperarea pacienților.

2. De ce ai ales Academia Europeană pentru Asistenți Medicali și nu altă facultate?

Am ales să studiez la Academie în primul rând datorită beneficiilor pe care le oferă, atât la nivel personal, cât și profesional. Mi-a atras atenția accentul pus pe practică, șansa de a petrece 6 săptămâni în fiecare semestru în secții de spital sau clinici din Rețeaua Privată de Sănătate REGINA MARIA.

Un alt motiv care m-a făcut să aleg această facultate este modelul educațional și predarea în limba engleză. Practici constant ceea ce înveți și te dezvolți în Centrul de Simulare, folosind manechine de ultima generație.

Recomandări Turiștii trebuie să se pregătească pentru o vară haotică pe aeroporturile din Europa. Care este motivul și ce pot face călătorii

3. Cum e să fii studentă la Academia Europeană pentru Asistenți Medicali?

Fiecare zi vine cu noi oportunități de învățare. Timpul pe care îl petrec în practică mă face să simt cu adevărat ce înseamnă sa fii un asistent medical și îmi permite să descopăr lucruri noi într-un mod interactiv. Avem acces la diverse manechine și simulatoare prin care putem exersa orice: de la scenarii medicale, până la comunicarea și interacțiunea cu pacienții.

În plus, modulele teoretice diferă de sistemul românesc și sunt bazate pe modelul educațional britanic. Cursurile sunt predate de către o echipă de specialiști cu o experiență vastă în domeniu, care ne ghidează la fiecare pas.

4. Ai o idee acum despre ce specialitate ți-ai dori să urmezi după absolvire?

După absolvire mi-ar plăcea să aleg secția de urgențe sau ATI (Anestezie și Terapie Intensivă), una dintre cele mai solicitante secții într-un spital. Asistenții medicali din această secție asigură condițiile necesare intervențiilor chirurgicale și a îngrijirii postoperatorii, dar și supravegherea pacienților în stare critică.

Recomandări Macron în România: „Am discutat și cu președintele Iohannis și suntem de acord – condamnăm Rusia, dar să fim lucizi să constatăm că noi nu ne lansăm într-un război, nu suntem în război cu Rusia”

Totuși, sunt nerăbdătoare să descopăr toate specializările! Prin intermediul sesiunilor de practică am ocazia ca până la finalul studiilor să experimentez mai multe secții și să iau decizia potrivită.

Povestea Elenei Inacovici, studentă în anul doi la Academia Europeană pentru Asistenți Medicali

1. Cum ți-ai dat seama că-ți dorești să devii asistent medical?

Încă din copilărie am avut ocazia unui contact direct cu această meserie prin intermediul mamei mele, care a fost asistent medical. În jurul vârstei de 10 ani, după multe rugăminți, am reușit să am acces în secția de ATI în care mama mea profesa în acel moment. Aceasta este una dintre amintirile mele preferate din copilărie. Îmi aduc aminte și acum că mi-aș fi dorit să nu mai ies de pe secție. Așa mi-am dat seama că îmi doresc să conturez o carieră în sistemul medical. Cu toate acestea, nu pot spune că mă bucurăm de finalizarea liceului pentru a-mi începe facultatea, deoarece niciuna dintre facultățile din acest domeniu din România nu aveau ceea ce îmi doream eu. Îmi doream ceva diferit și acesta este motivul pentru care am devenit studentă la Academia Europeană pentru Asistenți Medicali.

Recomandări FOTO. Colegiul „Mihai Eminescu”, mutat de Primăria Sectorului 4 pentru a-l consolida, a fost vandalizat: „Ar trebui scris pe pereți numele celor care promit de 3 ani că într-un an e gata”

2. Cum e să fii studentă la Academia Europeană pentru Asistenți Medicali?

Studenția la Academie este una foarte fun, dar și challenging. Nu seamănă absolut deloc cu sistemul universitar din România. În primul rând, se învață la un nivel înalt, internațional. Materia nu se axează doar pe anatomie/fiziologie, ci foarte mult pe empatizarea cu pacientul și oferirea unei îngrijiri holistice. La Academie nu există sesiune! La scurt timp după terminarea modulului (a unei materii) urmează și examenul. Ceea ce ajută foarte mult studenții să nu fie stresați că au de învățat pentru 6 materii deodată.

3. Care au fost unele dintre cele mai meaningful experiențe ale tale, ca student al Academiei?

Cele mai meaningful experiențe pot spune că le-am trăit în stagiile de practică din spitale. Nimic nu se compară cu primele contacte directe cu pacientul, din postura de viitor asistent medical.

4. Cum ai descrie experiența practicii în spitalele Regina Maria?

Practica este un element cheie în programul Academiei și unul dintre motivele principale pentru care mi-am ales acest program universitar. Am avut ocazia de a practica în toate cele 3 spitale Regina Maria din București și pot spune că încă după prima sesiune de practică am rămas fără cuvinte. Mentorii sunt foarte prietenoși și dornici să ne ajute să ne dezvoltăm, pacienții sunt receptivi și bucuroși să vadă noi generații practicând, iar locațiile și aparatura existentă ne ajută să practicăm la standarde înalte.

Meseria de asistent medical este despre provocări și în același timp, despre pasiune. Dacă empatizezi cu gândurile Elenei sau ale Cristinei și îți dorești să ai o carieră în acest domeniu, vizitează site-ul Academiei Europene pentru Asistenți Medicali și descoperă posibilitățile pe care ți le oferă o academie ca afară.

GSP.RO În premieră, Mutu a zis motivul surprinzător pentru care a rupt relația cu Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”

Playtech.ro ȘOC TOTAL! 'Nu li se mai scoală'. Reacția halucinantă a Elenei Chiriac despre bărbații de la Survivor

Observatornews.ro Turista violată pe o plajă din Grecia face noi dezvăluiri, după ce tatăl ei a fost reţinut. Imaginile de pe camere contrazic mărturia

HOROSCOP Horoscop 15 iunie 2022. Fecioarele nu sunt la fel de cuminți ca zilele trecute și de aceea nici nu mai văd pericolele la fel de bine

Știrileprotv.ro Cine sunt româncele, mamă și fiică, ucise de un italian. Gabriela și Renata erau controlate permanent de Salvatore

Orangesport.ro Crimă înfiorătoare. Marele campion al ţării, otrăvit şi ucis de o tânără de 18 ani. Sportivul a primit „Respiraţia diavolului”

PUBLICITATE De ce apare mătreața și cum scăpăm de ea, aflăm de la dr. Iulia Panțuru