Foto: Adam Lamentowicz/Superbet Group

Implicarea consumatorilor în afacerile de jocuri de noroc poate diferi drastic când vine vorba de fiecare client în parte. Acest lucru este cel mai vizibil atunci când evaluăm cât de diferite sunt culturile naționale de la o frontieră la alta și de la un continent la altul.



Pentru Superbet Group, însă, descoperirea și adaptarea la complexitatea acestor diverse culturi a devenit o a doua natură. Acest lucru este cu adevărat valabil în Europa Centrală și de Est (CEE), unde compania se bucură de o vastă expertiză în depășirea granițelor culturale.



Adam Lamentowicz, CCO al Superbet CEE, ne spune mai multe intr-un interviu pentru SBC News despre ceea ce face o strategie de afaceri excelentă atunci când vine vorba de replicarea succesului pe diferite piețe.



SBC News: Mulțumim pentru că v-ați alăturat, Adam. Prima jumătate a anului 2025 a trecut repede. Care au fost unele dintre cele mai interesante tendințe pentru dumneavoastră, care au apărut pe piețele europene?



Adam Lamentowicz: Operăm într-o industrie dinamică, unde ofertele de produse sunt influențate de așteptările în continuă schimbare ale clienților. Acest lucru s-a tradus în faptul că doar operatorii agili și inventivi au succes într-un mediu în care adaptabilitatea și reziliența sunt esențiale.



Din perspectiva mea, una dintre principalele tendințe ale acestui an a fost creșterea majoră a experiențelor de divertisment cross-vertical. Vedem branduri de top din industrie combinând sporturi, jocuri, cultura urbană și divertisment. Colaborările cu competiții sportive, festivaluri de muzică, platforme de streaming și influenceri au modelat noi forme de strategii de implicare culturală, axate pe construirea comunității și oferirea de experiențe sociale unice.



În același timp, în ceea ce privește strategiile de afaceri, există o activitate constantă de fuziuni și achiziții, care, la rândul său, modelează un peisaj industrial mai consolidat. Principalii operatori continuă să urmărească fuziuni și achiziții pentru a-și extinde operațiunile, căutând acorduri transfrontaliere care să le ofere acces la tehnologii inovatoare sau la licențe locale în diverse piețe.



În cele din urmă, este important să evidențiem și o tendință preocupantă în regiunea CEE. Observăm prezența crescândă a operatorilor ilegali și fără licență. În timp ce autoritățile de reglementare intensifică măsurile de joc responsabil și restricționează publicitatea, aceste eforturi sunt subminate și chiar exploatate de operatorii ilegali, care își cresc bugetele de achiziție și folosesc tactici din ce în ce mai agresive pentru a atrage jucători.



SBC News: De ce vedem tot mai multe guverne din CEE crescând nivelul de control asupra sectorului, și care sunt efectele acestui lucru?



Adam Lamentowicz: Autoritățile de reglementare trebuie să înțeleagă, și de multe ori o fac, că un cadru de conformitate solid trebuie să se concentreze pe reducerea activității pieței negre, asigurarea protecției consumatorilor și creșterea veniturilor fiscale. Operatorii legitimi și conformi servesc drept parteneri de dialog viabili pentru autoritățile europene, având în vedere că au dezvoltat structuri puternice de guvernanță corporativă.



Vedem rezultate prin inițiativele noastre transparente de conștientizare în principalele piețe europene. În România, suntem membri activi ai Federației Operatorilor de Jocuri de Noroc (FedBet), iar în Polonia suntem membri de lungă durată ai Camerei de Comerț Poloneze pentru Industria Divertismentului și Pariurilor (PIGBRiB). Prin aceste asociații din industrie, ne angajăm într-un dialog deschis cu autoritățile de reglementare, împărtășim cele mai bune practici și identificăm modalități optime de a aborda impactul negativ al operatorilor pieței negre.



Mai mult, acest an a adus un punct important pentru compania noastră, deoarece am participat pentru prima dată în existența noastră la Raportul Anual de Sustenabilitate publicat de Asociația Europeană de Pariuri și Jocuri (EGBA). Ne-am alăturat EGBA la sfârșitul anului 2024, având o credință fermă că o voce comună a industriei în întreaga Uniune Europeană este necesară, pentru a alinia obiectivele comune și a dezvolta propuneri viabile pentru autoritățile de reglementare, având mereu în vedere protecția jucătorilor și conformitatea operațională.



SBC News: Superbet este un jucător major în Europa Centrală și de Est. Ce potențial are regiunea pentru a concura cu omologii săi din vest?



Adam Lamentowicz: În primul rând, vedem clar că clienții din CEE sunt acum la fel de sofisticați precum cei din Europa de Vest. Iar îndeplinirea standardelor înalte ale utilizatorilor noștri din CEE este ceea ce stimulează creșterea afacerii noastre, având în vedere că suntem mereu împinși să inovăm și să diversificăm oferta noastră de produse.



În același timp, atribuim succesul CEE creșterii economice a țărilor din această regiune. Aceasta demonstrează, de asemenea, că industria noastră are un traseu către creștere durabilă în economii prospere și previzibile.



Un alt aspect important este faptul că divertismentul sportiv a câștigat popularitate dintr-o perspectivă de afaceri în întreaga CEE.



Aceasta este o regiune care deja avea o pasiune și o moștenire de talent în diverse sporturi, dar în ultimul deceniu, am văzut cluburile sportive și divertismentul legat de sport începe să fie văzut ca afaceri, deschizându-se la parteneriate inovatoare, creând diverse forme de conținut în afara competițiilor oficiale și investind mai mult în branding și merchandising.



SBC News: Care este evaluarea dvs. asupra nivelului de saturație și competitivitate pe piețele CEE?



Adam Lamentowicz: Cred ferm că saturația pieței apare doar atunci când operatorii încetează să inoveze, neadaptându-și portofoliile de produse la feedbackul consumatorilor și la tendințele globale. Prin urmare, acolo unde unii oameni ar putea vedea saturație, noi vedem o oportunitate de a fi creativi și de a ne extinde baza de utilizatori, chiar și dincolo de pariurile sportive tradiționale și jocurile de noroc. Acest lucru include extinderea în domenii precum statistici sportive, rețele sociale și conținut selectat.



În acest context, competitivitatea poate deveni doar un motor de creștere, nu un obstacol. Orice operator ambițios care dorește creștere trebuie să îmbrățișeze competiția și să lucreze constant pentru a crea un portofoliu de produse mai bun și mai dinamic pentru clientul modern.



SBC News: Cu multinaționale majore interesându-se din ce în ce mai mult de piețele CEE, cum pot firmele locale să facă față și să se evidențieze în fața noilor veniți cu bugete mari?



Adam Lamentowicz: Povestea Superbet a început în CEE. În România, mai exact. Succesul nostru este unul matur, pe măsură ce am devenit treptat lideri de retail și apoi online în România, urmat de expansiunea regională în piețe precum Polonia și Belgia, unde deținem poziții de top, și mai recent, Serbia. Astfel, nu vedem o furtună la orizont, ci mai degrabă o oportunitate de a testa portofoliul nostru de produse, excelența operațională și creativitatea împotriva oricărui nou venit în această regiune.



În plus, credem cu tărie în modelul nostru de afaceri, care este construit în jurul echipelor locale de operațiuni împuternicite, care iau decizii constant cu o mentalitate centrată pe client. Ambiția noastră este să fim recunoscuți ca un operator local în fiecare piață în care intrăm, mai degrabă decât ca o multinațională care servește pur și simplu diferite țări. Sunt încrezător că această abordare a fost un factor cheie al succesului Superbet.



Unul dintre cele mai mari avantaje ale noastre este că înțelegem culturile și comportamentul consumatorilor din CEE. Știm ce vor clienții noștri și știm cum să interacționăm cu ei pe baza încrederii de lungă durată și a loialității față de brand. Prin urmare, este mai probabil ca noii veniți să trebuiască să facă tot ce pot pentru a se evidenția într-o regiune unde deja suntem în centrul sportului și divertismentului.



Adam Lamentowicz: Sunt mândru să spun că Superbet este o companie cu adevărat centrată pe client, alimentată de tehnologie de vârf, conectată puternic cu comunități pasionate de fani ai sportului și de încredere pentru angajamentul nostru față de protecția datelor și conformitatea.



În primul rând, „mereu făcând ce este corect” pentru clienții noștri este o parte centrală a ADN-ului companiei noastre. Întregul nostru model operativ este construit în jurul înțelegerii și depășirii așteptărilor utilizatorilor noștri, ceea ce înseamnă că fiecare geografie și fiecare cultură primește aceeași evaluare atentă, precum și strategii personalizate.



Mai mult, ca o întreprindere orientată spre tehnologie, folosim tehnologia noastră proprie pentru a inova și a diversifica continuu oferta noastră de produse. Investim constant în soluții de generație următoare pentru a ne asigura că oferim experiențe digitale remarcabile în întregul nostru ecosistem de sport și divertisment, fiind capabili să ne adaptăm la diverse tendințe ale consumatorilor.



Din perspectivă de brand, ca susținător pasionat al cluburilor sportive iconice, Superbet a creat, de asemenea, conexiuni puternice cu comunitățile locale de fani ai sportului. Prin campanii integrate și parteneriate strategice, am poziționat Superbet ca un brand strâns legat de cultura sportului local în fiecare piață, celebrând echipele și fanii care ne inspiră în fiecare zi.



În cele din urmă, am câștigat încrederea clienților noștri în fiecare piață, asigurând cele mai înalte standarde de protecție a datelor și conformitate. Având acest tip de relație cu clienții este esențial pentru orice operator care dorește să construiască o piață durabilă și sustenabilă.



SBC News: Veți împărtăși, de asemenea, o perspectivă de leadership asupra Eurasiei la Summit-ul SBC din Lisabona. Ce face ca această scenă să fie potrivită pentru astfel de discuții?



Adam Lamentowicz: Globalizarea a extins organic tendințele consumatorilor și strategiile de creștere din Europa către regiunea mai largă eurasiatică. De aceea, are sens să avem o scenă dedicată acestui pieței regionale emergente la Summit-ul SBC din Lisabona.



Mai mult, pe măsură ce regiunea Eurasia experimentează stabilitate economică și prosperitate, vom asista cu siguranță la un interes crescând pentru dezvoltarea afacerilor sustenabile de pariuri sportive și jocuri de noroc.



Din perspectiva mea, Eurasia, cu puterea de achiziție în creștere și emergența cadrurilor de reglementare transparente, este bine poziționată pentru o creștere puternică în pariurile și jocurile de noroc legale. Acest progres va beneficia operatorii și va avea un impact pozitiv asupra sporturilor și a ecosistemului mai larg care înconjoară industria pariurilor sportive.



