1. Talonete OTC cu suport pentru arc plantar

Talonetele OTC (over-the-counter) sunt variante prefabricate, disponibile în farmacii sau magazine specializate. Ele oferă un suport standard pentru arcada plantară, adică pentru zona curbată din mijlocul tălpii care preia o parte din greutatea corpului.

Le poți folosi dacă:

simți oboseală la nivelul tălpilor după o zi lungă de mers;

stai mult timp în picioare la serviciu;

ai un disconfort ușor, fără diagnostic ortopedic confirmat.

Aceste talonete sunt realizate din materiale precum spumă cu memorie, gel sau EVA (etilenvinil acetat). Ele amortizează șocurile și distribuie mai uniform presiunea. Totuși, trebuie să știi că nu se adaptează particularităților anatomice ale piciorului tău.

Dacă ai platfus rigid, diferențe de lungime ale membrelor sau dureri persistente, aceste modele pot să nu ofere suportul necesar. Dacă după câteva săptămâni simptomele nu se ameliorează, discută cu un medic ortoped sau podiatru.

2. Talonete ortopedice personalizate, realizate după evaluare medicală

Acestea se confecționează special pentru tine, în urma unei evaluări clinice. Medicul analizează mersul, postura și distribuția presiunii plantare prin teste precum baropodometria (măsurarea presiunii pe talpă în timpul mersului). Pe baza acestor date, laboratorul creează talonete adaptate exact formei piciorului tău.

Sunt recomandate în majoritatea cazurilor în care există:

platfus simptomatic;

picior cav (arcadă plantară foarte înaltă);

diferențe de lungime între membre;

dureri recurente de genunchi sau spate cu cauză biomecanică;

afecțiuni precum fasceită plantară cronică.

Procesul include consult, amprentare sau scanare 3D și probe ulterioare pentru ajustări. La început, este normal să simți un ușor disconfort. Poartă-le progresiv, câteva ore pe zi, apoi crește durata. Dacă apar dureri intense sau iritații, revino la specialist.

Durata de viață este, în general, mai mare decât la modelele standard, dar depinde de greutatea corporală, nivelul de activitate și materialele utilizate. Verifică periodic uzura și mergi la control dacă observi modificări ale simptomelor.

Dacă vrei informații suplimentare despre indicații și diferențe între tipuri, poți consulta ghidurile explicative disponibile online; de exemplu, dacă vrei să știi mai multe despre talonetele ortopedice citește mai multe pe blogul Dr.Max.

3. Talonete cu amortizare pentru activități prelungite

Dacă lucrezi multe ore în picioare sau mergi zilnic distanțe mari, articulațiile tale suportă microtraumatisme repetate. În acest context, talonetele cu amortizare accentuată pot reduce stresul mecanic asupra călcâiului și antepiciorului.

Ele includ zone mai moi în regiunea calcaneană (călcâi) și în partea anterioară a tălpii. Prin absorbția șocurilor, scad riscul de inflamație a fasciei plantare sau de tendinită ahileană.

Le poți lua în calcul dacă:

lucrezi în domeniul medical, retail sau producție;

practici plimbări lungi zilnic;

ai început un program de mișcare și simți disconfort la impact.

În sarcină, centrul de greutate se modifică și presiunea pe tălpi crește. Unele femei gravide folosesc talonete cu amortizare pentru confort suplimentar, însă este indicat să discuți cu medicul înainte de a introduce un dispozitiv ortopedic în rutina zilnică.

4. Talonete pentru pronație excesivă

Pronația este mișcarea naturală prin care piciorul se rotește ușor spre interior la contactul cu solul. Aceasta ajută la absorbția șocului. Când rotația devine exagerată, vorbim despre pronație excesivă.

Semne frecvente:

uzura accentuată a pantofilor pe partea interioară;

genunchi care tind să se apropie unul de celălalt în mers;

dureri de genunchi sau gambă după alergare.

Talonetele pentru controlul pronației includ suport medial mai ferm, care limitează rotația internă a gleznei. Astfel, mențin piciorul într-o poziție mai neutră și reduc suprasolicitarea genunchilor.

Pentru sportivi, mai ales alergători, aceste talonete pot face parte din strategia de prevenire a accidentărilor. Totuși, nu le alege doar pe baza impresiei personale. O evaluare biomecanică oferă date obiective și te ajută să eviți o corecție nepotrivită, care ar putea genera alte dezechilibre.

5. Talonete pentru fasceită plantară și alte dureri de talpă

Fasceita plantară reprezintă inflamația fasciei plantare, o bandă groasă de țesut care susține bolta piciorului. Durerea apare frecvent la primii pași dimineața sau după perioade de repaus.

Talonetele dedicate acestei afecțiuni includ:

cupă adâncă pentru călcâi, care stabilizează calcaneul;

zonă de amortizare intensă în partea posterioară;

suport adecvat pentru arcadă, pentru a reduce tensiunea asupra fasciei.

Pentru rezultate stabile, talonetele se folosesc împreună cu exerciții de stretching pentru gambă și talpă, recomandate de medic sau kinetoterapeut. În formele moderate sau severe, specialistul poate indica tratament antiinflamator sau orteze nocturne.

Acest tip de suport se mai utilizează și în:

metatarsalgie (durere în antepicior);

monturi (hallux valgus);

neurinom Morton;

suprasolicitare la persoane supraponderale.

Nu ignora eventualele reacții adverse. Dacă apar iritații, bătături noi sau agravarea durerii, oprește utilizarea și programează un consult. Talonetele nepotrivite pot accentua presiunea în zone sensibile.

Pentru informații generale despre dispozitivele ortopedice și modul în care acestea susțin funcția piciorului, poți consulta resurse medicale dedicate domeniului orthotics.

Cum alegi corect talonetele

Primul pas este evaluarea medicală. Medicul ortoped sau podiatrul analizează mersul, poziția gleznei și alinierea membrelor inferioare. Dacă este nevoie, recomandă investigații suplimentare. Ține cont de:

tipul de activitate zilnică;

greutatea corporală;

tipul de încălțăminte purtat frecvent;

eventualele afecțiuni asociate (diabet, artroză, scolioză).

Poartă talonetele progresiv. Începe cu 2–3 ore pe zi și crește durata în funcție de toleranță. Scoate talpa originală a pantofului dacă specialistul îți recomandă acest lucru, pentru a evita presiunea excesivă pe dorsul piciorului.

Talonete ortopedice pentru copii – ce trebuie să urmărești

La copii, bolta plantară se dezvoltă progresiv. Platfusul flexibil este frecvent până la 6–7 ani și, în multe cazuri, nu necesită tratament.

Solicită evaluare medicală dacă observi:

dureri la mers sau refuzul activităților fizice;

oboseală rapidă;

deviații vizibile ale gleznelor;

uzură accentuată și asimetrică a încălțămintei.

Medicul ortoped pediatru decide dacă este nevoie de talonete și ce tip este potrivit. Pe măsură ce copilul crește, dispozitivele trebuie adaptate. Programează controale periodice pentru monitorizare.

Posibile riscuri și limite

Talonetele ortopedice fac parte dintr-un plan de îngrijire, dar nu înlocuiesc diagnosticul și tratamentul medical. Ele pot provoca:

disconfort temporar la început;

iritații cutanate;

agravarea durerii dacă sunt alese greșit.

Nu te baza pe autodiagnosticare. Dacă durerea persistă, se intensifică sau apare inflamație locală, discută cu medicul. În cazul persoanelor cu neuropatie diabetică, evaluarea atentă este obligatorie pentru a preveni leziunile.

Îngrijirea posturii începe de la nivelul tălpilor. Alege informat, cere sfatul specialistului și urmărește evoluția simptomelor. Informațiile prezentate au caracter educativ și nu înlocuiesc consultul medical.

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