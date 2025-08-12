Cât de simplu ar putea fi să trimiți un colet fără să stai la cozi, fără etichete printate și fără stres?

Tehnologiile moderne vin în ajutorul expeditorilor cu soluții rapide și intuitive. De la generarea automată a detaliilor de expediere până la urmărirea coletului în timp real și alegerea celor mai convenabile puncte de predare, totul devine mai ușor, mai sigur și mai eficient. Iată doar câteva dintre tehnologii care oferă soluții rapide și eficiente pentru livrări!

Aplicații mobile pentru gestionarea comenzilor

Aplicațiile mobile dedicate livrării simplifică semnificativ procesul de expediere, indiferent dacă vorbim despre persoane fizice sau afaceri online. Pentru expeditorii ocazionali, aplicația Cargus Mobile oferă o soluție intuitivă: utilizatorii pot trimite colete fără să fie nevoie să imprime o etichetă de livrare, pot alege predarea în punctele de colectare din rețeaua Cargus SHIP & GO sau direct la adresă, către curier și își pot personaliza modul de livrare – de exemplu, alegând livrare rapidă, plata ramburs sau asigurarea coletului.

Aplicațiile mobile aduc numeroase beneficii pentru expeditorii ocazionali: oferă transparență totală asupra traseului coletului, notificări în timp real, opțiuni rapide de modificare a detaliilor de livrare și acces la o rețea extinsă de puncte de predare și ridicare. Astfel, chiar și cei care trimit rar colete pot gestiona livrările cu ușurință direct de pe telefon, fără să fie nevoie să tipărească documentele.

Aceste soluții tehnologice moderne transformă livrarea într-un proces rapid, eficient și predictibil, punând controlul în mâinile utilizatorului, indiferent de nivelul său de experiență în logistică.

Rețele de puncte de predare SHIP & GO – livrări fără bătăi de cap

Pentru expeditorii care caută o modalitate rapidă și comodă de a trimite colete, punctele de colectare din rețeaua Cargus SHIP & GO reprezintă o alternativă practică și mai eficientă din punct de vedere costuri. Disponibile în locații accesibile din toată țara – benzinării, magazine de proximitate, centre comerciale sau librării – aceste puncte permit predarea coletelor fără programare prealabilă și fără etichete tipărite. Eticheta de livrare se generează direct din aplicația Cargus Mobile.

Tot ce trebuie să faci este să alegi punctul de predare dorit, să generezi un cod QR în aplicația Cargus Mobile și să te prezinți cu coletul la locație. Angajatul de la punctul SHIP & GO îl preia și îl trimite mai departe în rețea – rapid, simplu, eficient.

Beneficiile soluției SHIP & GO:

f lexibilitate totală: predai coletul când îți este comod, fără să te încadrezi într-un program fix de livrare;

predai coletul când îți este comod, fără să te încadrezi într-un program fix de livrare; a ccesibilitate sporită: punctele sunt amplasate în locuri frecventate zilnic;

punctele sunt amplasate în locuri frecventate zilnic; t impi reduși de așteptare: nu mai stai la cozi sau în trafic spre un centru logistic;

nu mai stai la cozi sau în trafic spre un centru logistic; i ntegrare cu aplicația mobilă: tot procesul este digitalizat – de la completarea datelor până la generarea codului QR;

tot procesul este digitalizat – de la completarea datelor până la generarea codului QR; fără etichete tipărite: un pas în plus spre livrări mai prietenoase cu mediul.

Plăți digitale și ramburs prin POS mobil

Pentru expeditorii care trimit colete cu plata la livrare, posibilitatea ca destinatarul să achite direct cu cardul, prin POS mobil, aduce un plus de confort și siguranță pentru ambele părți. Cargus a integrat această opțiune tocmai pentru a răspunde nevoii tot mai mari de soluții moderne, fără numerar.

Ce înseamnă asta concret pentru expeditori?

p lată ramburs cu cardul la livrare: destinatarul poate achita contravaloarea coletului direct curierului, folosind cardul bancar – fără numerar, fără griji.

destinatarul poate achita contravaloarea coletului direct curierului, folosind cardul bancar – fără numerar, fără griji. c onfirmare digitală a încasării: expeditorul este notificat rapid după ce plata a fost procesată.

expeditorul este notificat rapid după ce plata a fost procesată. m ai multă siguranță: tranzacția este înregistrată electronic, reducând riscurile legate de pierderi, erori sau situații neclare la încasare.

tranzacția este înregistrată electronic, reducând riscurile legate de pierderi, erori sau situații neclare la încasare. o soluție mai igienică și modernă: fără bani fizici în mâini, fără rest, fără atingeri inutile – perfect adaptat vremurilor actuale.

Pe scurt, pentru expeditorii ocazionali care vând produse individual sau trimit pachete în familie, opțiunea de plată ramburs digitală înseamnă tranzacții mai rapide, mai sigure și mai transparente. Totul funcționează automat, fără birocrație, fără bătăi de cap.

Indiferent dacă trimiți un cadou, un colet cu ramburs sau un produs vândut online, ai la dispoziție instrumente moderne care îți oferă control total – fără bătăi de cap. Soluțiile Cargus sunt gândite pentru a te sprijini la fiecare pas, astfel încât livrarea să fie adaptată stilului tău de viață: simplu, eficient și fără compromisuri.

