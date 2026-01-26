Ce s-a schimbat?

Zeci de mii de părinți din România au renunțat la stilourile clasice și au trecut la… stiloul cu ștergere de la Strigo.

Poate părea un simplu stilou, dar pentru elevi este un game-changer total:

scrii frumos

ștergi fără urme

înveți fără stres

De ce este atât de special?

Cerneală termosensibilă – dispare complet prin frecare, fără corector, fără pete

– dispare complet prin frecare, fără corector, fără pete Radieră integrată – ștergi greșelile fără să murdărești foaia

– ștergi greșelile fără să murdărești foaia Peniță durabilă din iridiu – scris elegant, lin

din iridiu – scris elegant, lin Formă ergonomică – perfect pentru mânuțele celor mici

– perfect pentru mânuțele celor mici 2 rezerve de cerneală + dispozitiv de curățare a peniței

În plus, vine ambalat într-un blister – ideal pentru cadou!

Cum a devenit viral?

Pe TikTok, Instagram și în grupurile de părinți de pe Facebook, stiloul Strigo a fost numit „cel mai bun prieten al elevului”.

Un videoclip cu un copil care își corectează fără nicio pată greșelile la tema pentru acasă a strâns peste 1000.000 de vizualizări în 48 de ore.

„E genial! Copilul meu nu mai plânge când greșește.”„Șterge perfect și scrie superb. Îl iubim!”„Am luat două… apoi am revenit și am mai comandat cinci.”

De ce îl aleg părinții?

Reduce stresul legat de greșeli

Îi ajută pe cei mici să prindă încredere în scris

E confortabil pentru mâna copilului

E ușor de utilizat și economic (rezerve disponibile separat)

Este acceptat în orice școală

Unde îl găsești?

Nu este în toate magazinele, dar îl poți comanda online de pe site-ul nostru:

Vezi aici stiloul cu ștergere Strigo – preferatul părinților și al copiilor în 2026.

Concluzia?

Într-o lume în care fiecare greșeală se corectează cu ușurință, Strigo oferă copiilor mai mult decât un simplu stilou – le oferă încredere.Nu e de mirare că a devenit viral!

