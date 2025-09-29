UM România se alătură campaniei globale "Stand Against Bland" printr-un eveniment de lansare inovator despre diferențiere, viziune nuanțată, impact cultural, esența unui marketing relevant

Într-o eră a AI-ului care uniformizează și apropie totul de medie, filosofia UM Stand Against Bland înseamnă să susținem diferența, să îmbrățișăm complexitatea și să păstrăm brandurile pline de culoare. La UM, credem că esența unui brand stă în diferența sa, iar protejarea acesteia este cea mai sigură cale către creștere

La București, evenimentul a avut loc cu public, într-un format nou, cu paneluri de discuții ce au reunit reprezentanți ai agenției, clienți, trusturi de presă, mediu academic și lideri creativi.  

Primul panel, intitulat provocator „Ce se întâmplă când brandurile comunică exclusiv convențional?”, a radiografiat importanța vitală a inovației în comunicarea brandurilor pe diverse piețe. Reprezentanți de la UM, VW Group și Kaufland România, alături de parteneri din trusturi media precum Ringier și specialiști de la McCann Erickson (IPG), au oferit perspective incisive. Moderată de Mihai Trandafir, CEO Mediabrands România, liderii din panel au dezbătut strategii de planificare a inovației în marketing și comunicare într-un context cu multe provocări dar și oportunități. S-a accentuat că datele provenite din multiple surse media și utilizarea inteligentă a inteligenței artificiale pot genera o inovație reală, esențială pentru diferențierea brandurilor într-un peisaj din ce în ce mai automatizat. 

Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste
Recomandări
Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste

Al doilea panel, despre „IA ne ajută pe noi sau noi ajutăm IA?”, a inclus reprezentanți de la KFC, antreprenori digital media și tech, experți în digital planning și creatori de conținut digital. Ei au analizat modul în care autenticitatea comunicării online – de la voce și rol, până la audiențe rafinate – poate duce la diferențierea brandurilor printr-o înțelegere mai profundă a modului în care comunicăm în societatea actuală, aducând diversitate într-un cadru dominat de tehnologie.

UM România se alătură campaniei globale "Stand Against Bland" printr-un eveniment de lansare inovator despre diferențiere, viziune nuanțată, impact cultural, esența unui marketing relevant

Evenimentul s-a incheiat cu un invitat surpriză. Interventia Domnicai Petrovai, expert in leadership, psiholog clinician pr. și psihoterapeut, fondator al organizatiei Mind Education, a aratat in prezentarea despre  „(Mai) Uman in era AI”, că in zilele noastre „transformarea noastră este colectivă, dar și că mai umani devenim doar împreună” ca strategii de a depăși frică de a folosi noile tehnlogii în față noilor comportamente aduse de Inteligență Artificială.

„Stand Against Bland nu este doar o zi – este filosofia noastră pusă în practică”, a declarat Susan Kingston-Brown, Președinte Global Brand UM. „Stand Against Bland ne ghidează în fiecare zi – în proiectele pe care le realizăm, în parteneriatele pe care le construim și în cultura pe care o promovăm în cadrul agenției. Acest moment global ne amintește că timpul investit în dezvoltarea culturii interne este întotdeauna bine folosit. Atunci când echipa noastră este plină de energie, curioasă și creativă fără teamă, clienții noștri primesc cele mai bune idei – o gândire care prinde viață în culori vibrante”

De la New York la Singapore, fiecare piață UM aduce Stand Against Bland la viață în felul său – reflectând energia locală, dar rămânând fidelă unei filozofii comune. La București, evenimentul a avut loc cu public, într-un format nou, cu paneluri de discuții ce au reunit reprezentanți ai agenției, clienți, publisheri și lideri creativi. Dezbaterile au evidențiat nu doar importanța diferențierii pentru un brand într-un cadru tot mai automatizat, ci și dinamica în evoluție dintre oameni și AI, explorată în toată complexitatea ei. Noua filozofie aduce o înțelegere mai profundă a modului în care comunicăm în societatea de astăzi. Într-o eră a comunicării personalizate, UM România promovează trecerea de la o perspectivă uniformă la o diversitate de puncte de vedere, esențiale pentru a descoperi potențialul de creștere – atât la nivel personal, cât și pentru afacerile clienților.

Partidul Maiei Sandu câștigă alegerile parlamentare din Republica Moldova
Recomandări
Partidul Maiei Sandu câștigă alegerile parlamentare din Republica Moldova
UM România se alătură campaniei globale "Stand Against Bland" printr-un eveniment de lansare inovator despre diferențiere, viziune nuanțată, impact cultural, esența unui marketing relevant

„Ziua de azi este despre deschiderea către noi perspective și despre a arăta că gândirea curajoasă nu este opțională – ea este cea care face atât brandurile, cât și oamenii cu adevărat de neuitat”, a declarat Victor Croitoru, Managing Director UM România.

„Pentru UM, ziua Stand Against Bland este un manifest de recunoastere si incurajare a ingeniozitatii umane in contextul adoptiei rapide a AI in marketing si comunicare. Ne-am intalnit in aceasta zi cu partenerii nostri pentru a contesta impreuna normele industriei, a ajusta tendintele care favorizeaza excesiv tacticile in defavoarea brandului, pentru a împărtăși idei și a ne reîncărca instinctele creative. Ne consolidăm capacitatea de a ajuta brandurile să rămână diferentiate, vibrante și relevante, si prin asta să evite efectul de uniformizare adus de AI” a adaugat Mihai Trandafir, CEO Mediabrands România.

Despre UMUM este o agenție media globală, dedicată susținerii brandurilor pentru a-și atinge potențialul maxim de creștere prin puterea tiparelor, brand patterns, prin lărgirea  imaginii de perspectivă a unui brand și respingerea deciziilor de marketing alb-negru. Ca principala rețea media globală din IPG Mediabrands, UM operează în peste 100 de țări, cu mai mult de 3.000 de angajați care deservesc un portofoliu de clienți locali dintre care mentionam Kaufland, KFC, Dedeman, Kober, și dintre clienții globali de rețea, Dyson, Mattel, Manner. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați https://www.umww.com/.

Sursa foto:  https://www.umww.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un sârb a vrut să intre în România cu un Mercedes de 20.000 de euro și s-a întors acasă pe jos
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Parteneri
Nemachiată, cu părul lăsat pe umeri în bucle lejere, un decolteu discret, tocuri, și o ținută despre care vorbesc acum toți criticii de modă...Așa a fost surprinsă iubita lui Ilie Bolojan în urmă cu puțin timp. Ce iese imediat în evidență
Viva.ro
Nemachiată, cu părul lăsat pe umeri în bucle lejere, un decolteu discret, tocuri, și o ținută despre care vorbesc acum toți criticii de modă...Așa a fost surprinsă iubita lui Ilie Bolojan în urmă cu puțin timp. Ce iese imediat în evidență
Avem imaginile! Se iubește cu o femeie! Actrița și iubita ei, sărut pasional în mijlocul străzii! Nu se mai ascund! / FOTO
Unica.ro
Avem imaginile! Se iubește cu o femeie! Actrița și iubita ei, sărut pasional în mijlocul străzii! Nu se mai ascund! / FOTO
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”
Elle.ro
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”
gsp
Atleta româncă s-a căsătorit cu antrenorul ei. Nuntă surpriză în weekend, cu imagini de poveste
GSP.RO
Atleta româncă s-a căsătorit cu antrenorul ei. Nuntă surpriză în weekend, cu imagini de poveste
Un primar din România se laudă că salvează stadionul ruină, vânat de mafia imobiliară: "Mai facem un pas pentru un nou stadion”
GSP.RO
Un primar din România se laudă că salvează stadionul ruină, vânat de mafia imobiliară: "Mai facem un pas pentru un nou stadion”
Parteneri
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Cea mai antipatică zodie. Nimeni nu se înțelege cu ea! Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Avantaje.ro
Cea mai antipatică zodie. Nimeni nu se înțelege cu ea! Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
„Seamănă perfect cu mama!”. Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare din adolescență, iar fanii spun că fiica ei, Charlotte, e copia fidelă a vedetei
Tvmania.ro
„Seamănă perfect cu mama!”. Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare din adolescență, iar fanii spun că fiica ei, Charlotte, e copia fidelă a vedetei

Alte știri

American, șocat că în București e întuneric beznă: „E atât de sigur pe străzi, e o nebunie”
Știri România 15:05
American, șocat că în București e întuneric beznă: „E atât de sigur pe străzi, e o nebunie”
Andrew Tate a scăpat de o parte din acuzațiile din Marea Britanie. Avocații: „Și judecătorii români au respins acuzațiile DIICOT”
Știri România 14:23
Andrew Tate a scăpat de o parte din acuzațiile din Marea Britanie. Avocații: „Și judecătorii români au respins acuzațiile DIICOT”
Parteneri
Când ne va fi mai bine tuturor în România și ce trebuie să evităm cu orice preț. „Dacă ajungem acolo e totul pierdut”
Adevarul.ro
Când ne va fi mai bine tuturor în România și ce trebuie să evităm cu orice preț. „Dacă ajungem acolo e totul pierdut”
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui Gigi Becali. Cine joacă în locul lui Drăguș și Bancu
Fanatik.ro
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui Gigi Becali. Cine joacă în locul lui Drăguș și Bancu
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Parteneri
Viviana Sposub are o nouă relație după despărțirea de George Burcea? Presupusul partener este printre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România
Elle.ro
Viviana Sposub are o nouă relație după despărțirea de George Burcea? Presupusul partener este printre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat dur
Viva.ro
Ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat dur

Monden

Cum arată cortul de lux de la Grand Canyon, în care s-a cazat Dorian Popa. Artistul se află în SUA. „Nu sunteți pregătiți, frații mei”
Stiri Mondene 15:20
Cum arată cortul de lux de la Grand Canyon, în care s-a cazat Dorian Popa. Artistul se află în SUA. „Nu sunteți pregătiți, frații mei”
Gabriela Cristea, secrete din bucătărie. Rețeta pentru vinete coapte la borcan
Stiri Mondene 15:00
Gabriela Cristea, secrete din bucătărie. Rețeta pentru vinete coapte la borcan
Parteneri
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
TVMania.ro
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
Alertă de vreme rea în aproape toată ţara. Ploi, frig şi ninsori la munte, timp de trei zile
ObservatorNews.ro
Alertă de vreme rea în aproape toată ţara. Ploi, frig şi ninsori la munte, timp de trei zile
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Parteneri
Senegalezul ajuns de curând în București a dezvăluit ce mănâncă în România: „Doar asta”
GSP.ro
Senegalezul ajuns de curând în București a dezvăluit ce mănâncă în România: „Doar asta”
Cartonașul verde a fost utilizat în premieră într-un meci oficial » NU îl folosește arbitrul!
GSP.ro
Cartonașul verde a fost utilizat în premieră într-un meci oficial » NU îl folosește arbitrul!
Parteneri
Maia Sandu, conferință de presă după rezultatul victorios din alegeri: „Am demonstrat lumii că suntem curajoși. Nu ne-am speriat”
Mediafax.ro
Maia Sandu, conferință de presă după rezultatul victorios din alegeri: „Am demonstrat lumii că suntem curajoși. Nu ne-am speriat”
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD.ro
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Wowbiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
O studentă la medicină a fost găsită fără viață, într-o pădure! Carolina avea doar 20 de ani
KanalD.ro
O studentă la medicină a fost găsită fără viață, într-o pădure! Carolina avea doar 20 de ani

Politic

Mesajul lui Nicușor Dan după alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Ați scris o pagină de istorie”
Politică 14:07
Mesajul lui Nicușor Dan după alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Ați scris o pagină de istorie”
CTP a explicat cum se aude rușinea la Chișinău, după alegerile din Moldova: „A ieșit azi-noapte să chirăie"
Politică 10:47
CTP a explicat cum se aude rușinea la Chișinău, după alegerile din Moldova: „A ieșit azi-noapte să chirăie”
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0
Fanatik.ro
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt