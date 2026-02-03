Velvet Hearts Draw: La MrBit, Cupidon vine și cu tehnologie, nu cu doar cu săgeți!

Promoția este construită ca un serial în 4 episoade, câte unul pe săptămână. Între 1 și 28 februarie, pariurile eligibile vor fi considerate ca fiind bilete la tombolă, cu care poți participa la extragerile săptămânale de 20.000 RON, unde apar rotiri gratuite, bonusuri și alte surprize. La finalul lunii rămâne miza mare, iPhone 17 Pro.



Intră acum în Extragerea Velvet Hearts și vezi toate detaliile: bilete la tombolă, extrageri săptămânale de 20.000 RON și premiul final (iPhone 17 Pro)! Pe mrbit.ro vezi direct cum arată platforma și unde se strâng biletele!

În perioada cu Valentines Day și Dragobete, MrBit îți oferă ocazia să urmărești meciurile echipelor tale favorite cu un plus de entuziasm: nu contează doar scorul, ci și biletele la tombolă, care se strâng în cont.

Schema e simplă, cu cât aduni mai multe bilete într-o săptămână, cu atât îți crești șansele pentru tragerea acelei săptămâni și, în același timp, poți debloca mai multe trepte de premii. Nu e un maraton cu final îndepărtat, deoarece fiecare săptămână vine după un restart și aduce o nouă rundă.

Pe lângă extragerile lunii, MrBit te invită să descoperi și pachetul de bun venit pentru cei care abia intră în joc. Este vorba de 3 depuneri, 3 bonusuri!

La prima depunere primești 100% până la 1.000 RON și până la 250 rotiri gratuite, în funcție de sumă. Dacă depui între 50 și 499 RON, se deschid 175 rotiri în Shining Crown (0,20 RON fiecare), cu 75 creditate imediat, restul vin în pachete la 24 de ore. Dacă depui 500 RON sau mai mult, intri pe varianta cu 250 rotiri în 20 Burning Hot (0,40 RON fiecare), 100 imediat, apoi pachete de 30 la 24 de ore.

A doua depunere îți dă 75% până la 500 RON și 100 rotiri în Gates of Olympus Super Scatter, iar a treia vine cu 50% până la 1.000 RON și 100 rotiri în Orient Story Deluxe. Depunerile minime sunt 50 RON, 75 RON, 100 RON. Regulile de rulaj sunt ferme: 35x pe depunere plus bonus și 35x pe câștigurile din rotirile bonus, cu termen de 7 zile pentru fiecare bonus activat. În timpul rulajului, câștigul maxim e limitat la de 3 ori bonusul primit, iar pariul maxim pe rotire este 20 RON.

Găsești detaliile complete pe pagina de bonus de bun venit MrBit.

În paralel, verificarea contului poate să vină cu un stimul concret: 100 rotiri gratuite la 20 Golden Coins (Amusnet), după prima depunere și după ce încarci documentele necesare. Rotirile au cerință de pariere 45x, câștigul maxim din ele e 500 RON și ai 7 zile să duci rulajul la capăt. Ai nevoie de act de identitate și un document pentru adresă, emise recent (nu mai vechi de 3 luni, acolo unde se aplică).

