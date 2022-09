Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402): productivitate reinventată cu două ecrane incredibile

Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) este un laptop care nu face compromisuri, soluția perfectă pentru creatorii de pretutindeni și pentru cei care lucrează din mai multe locații, fiind capabil să ofere un spațiu de lucru extins și suficientă putere de calcul suficientă chiar și pentru cele mai exigente fluxuri de productivitate.

Un display OLED la 120 Hz de care nu te poți dezlipi

Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) încorporează nu unul, ci două ecrane de calitate premium reușind să egalizeze cele mai importante specificații ale ecranului principal OLED și al celui secundar ScreenPad Plus: ambele rulează fluent la 120 Hz, oferă rezoluție fină, adică 2880 x 1800 pixeli, pot afișa complet volumul de culoare DCI-P3, standardul actual din cinematografie, și respectă cele mai stringente cerințe ale mediilor profesionale, fiind validate PANTONE din fabrică.

Afișajul principal are o diagonală de 14.5 inch are și un aspect 16:10, oferind, practic, aceeași suprafață de lucru cu a unui ecran de 15.6 normal. În plus, este certificat Dolby Vision datorită excepționalului panou OLED care a primit cea mai importantă certificare HDR pentru un panou OLED: VESA DisplayHDR 500 True Black, posibilă datorită luminozității maxime ce depășește 550 niți. Pentru că discutăm despre un ecran ASUS OLED, acesta este certificat și de institutul independent TUV Rheinland, lucru care garantează emisii foarte reduse de lumină albastră dăunătoare ochilor și somnului.

Contrastul bogat de 1.000.000:1 este unul caracteristic tehnologiei ASUS OLED, iar timpul de răspuns extrem de mic de doar 0.2 ms permite în practică o claritate fără egal a imaginilor în mișcare, fără întreruperi, întârzieri sau artefacte deranjante, permițându-ți să observi și cele mai mici detalii, în situații complexe, dar și când derulezi de exemplu textul dintr-un simplu document.

ScreenPad Plus complet configurabil cu ajutorul ScreenXpert 3

Pentru suplinirea spațiului de lucru oferit de afișajului principal, Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) integrează deja cunoscutul ecran secundar ScreenPad Plus, acum într-o nouă variantă cu diagonală de 12.7 inch care acoperă toată lățimea laptopului și care păstrează caracteristicile esențiale ale afișajului principal: rezoluție fină 2.8K, rată de împrospătare la 120 Hz și o luminozitate maximă care depășește 500 niți.

La fel ca și afișajul principal, ScreenPad Plus poate fi controlat prin atingere, ca o tabletă, și afișează cu o precizie incredibilă culorile, o cerință eliminatorie în mediile profesionale. În același timp, acest ecran poate fi personalizat pentru adaptarea la propriile fluxuri de lucru, lucrând foarte eficient în paralel cu afișajul principal prin intermediul Panoului de Control, o componentă de bază a aplicației ScreenXpert 3. Panoul de Control este personalizabil în mod intuitiv după preferințele tale și permite un control fără efort al uneltelor de lucru principale din aplicațiile de productivitate cu care este compatibil: Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom Classic, Premiere Pro și After Effects, listă care va fi extinsă în curând cu suport pentru multe alte aplicații populare în rândul creatorilor.

Performanță fără zgomot, în orice moment

Pentru Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402), ASUS a utilizat cele mai puternice componente de ultimă generație, suficient de puternice pentru fluxuri de lucru dificile care nu ar fi fost posibile acum câțiva ani pe un laptop de dimensiuni compacte. Astfel, în configurația cea mai puternică vei găsi un procesor Intel Core i9-12900H din generația a 12-a cu 20 de fire de execuție paralele, cuplat cu o placă video NVIDIA GeForce RTX 3050Ti cu TDP maxim combinat de 85 Wați.

Menținerea unor temperaturi normale de utilizare este posibilă prin adăugarea noului sistem Active Aerodynamic System Ultra (AAS Ultra), un mecanism inedit prin simplitatea sa, care reușește să îmbunătățească simultan răcirea și ergonomia laptopului prin ridicarea și înclinarea în același timp a ecranului secundar ScreenPad Plus la un unghi ideal de 12 grade, maximizând volumul de aer rece care ajunge la componente cu 38%.

Răcirea laptopului Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) este suplimentată de ansamblul ASUS IceCool alcătuit din două ventilatoare de 12 V care au fost reproiectate pentru a îngloba 93 și 97 de lame foarte subțiri, curbate, și un radiator cu design special care include două conducte de căldură de 8mm. Împreună, aceste două sisteme fac posibilă păstrarea unui nivel acustic de doar 28 dB în modul Whisper, indiferent de nivelul de încărcare al componentelor, o realizare remarcabilă ținând cont de puterea disponibilă în orice moment.

Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) este disponibil pentru comandă direct din eShop ASUS România.

La final, îți aducem la cunoștință că ai ocazia să participi în campania Părerea ta contează care se desfășoară în această perioadă, prin publicarea unei simple recenzii de utilizare a noului tău laptop ASUS, pe una din platformele participante, la alegere, pentru care vei primi în mod gratuit extinderea garanției produsului tău cu un an.

