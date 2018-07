Cercetarea mai arată că, în ciuda acestor aspecte, Pipera Sud conduce în topul pieţei de birouri din Capitală şi, datorită “densităţii” economice şi a angajaţilor calificaţi, întreaga zonă reprezintă o oportunitate de branding pentru un oraș inteligent.

“Dacă Bucureștiul vrea să devină un oraș inteligent, Pipera va fi una dintre primele zone care ar putea să promoveze această idee, plecând de la economia sa inteligentă şi oamenii săi inteligenţi”, se arată în cercetare.

Studiul vine la doi ani de la un sondaj de opinie realizat în rândul angajaţilor din zonă. Atunci, peste 500 de “corporatiști” au răspuns la întrebarea “Care sunt măsurile urgente pe care le sugerezi pentru îmbunătățirea condițiilor de viață din această zonă”. Aproape 80 la sută dintre aceștia au considerat că reabilitarea drumurilor este stringentă.

O pondere mare de răspunsuri, de aproape 60%, a fost și în dreptul secțiunii “reabilitarea trotuarelor” și “înființarea de locuri de parcare”. De asemenea, un procent important dintre cei chestionați au considerat că trebuie înăsprite regulile privind parcarea în zonă.

În cazul studiului de anul acesta, răspunurile sunt din acelaşi registru:

Supralărgirea sau utilizarea unor sisteme unidirecționale pentru bulevardul Dimitrie Pompeiu și strada Fabrica de Glucoza.

Crearea unei conexiunii rutiere alternative între bulevardul Dimitrie Pompeiu și Şoseaua Pipera.

Crearea unui giratoriu între bulevardul Dimitrie Pompeiu și bulevardul Barbu Văcărescu.

Păstrarea unei linii de tramvai pe bulevardul Dimitrie Pompeiu şi extinderea la patru benzi.

Parcări publice la marginea cartierului de afaceri şi rute pietonale care să sprijine accesul în cartier fără autoturisme.

Mai multe garnituri de metrou la ore de vârf.

Monitorizarea și combaterea fenomenului parcărilor ilegale.

Reabilitarea trotuarelor și crearea de benzi pentru biciclete.

Punerea în aplicare a reglementărilor privind construcțiile și implementarea unui management al deşeurilor.

Gestionarea inteligentă a mijloacelor de transport în comun, un iluminat inteligent şi sisteme de iluminat la trecerile de pietoni.

Dezvoltare instituțională – înfiinţarea unei asociații private a companiilor din zonă, care să asigure dialogul cu autorităţile în legătura cu proiectele de dezvoltare locală.

Cercetarea a fost parte a evenimentului “Smart Interventions for Branding Pipera” organizat de Ambasada Olandei, care își are sediul tot în această zonă. “Smart Interventions for Branding Pipera” a venit ca urmare a agendei de priorități a Olandei din mandatul de președinție a Consiliului European, deținut între 1 ianuarie și 30 iunie 2016.

CITEŞTE ŞI:

#salvatipipera | Staţia de metrou Pipera ar putea ajunge la Primăria Sectorului 2

Campania #salvatipipera este o inițiativă a cotidianului Libertatea, susținută de Trustul de Presă Ringier România.

Trimite-ne imagini și videoclipuri la numărul de WhatsApp +40 0729.729.000 sau scrie-ne despre cum crezi tu că salvar trebui salvată Pipera la adresa de e-mail salvatipipera@libertatea.ro