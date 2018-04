#salvatipipera. Stația de metrou Pipera este una dintre cele mai aglomerate din rețeaua de transport public subteran din București. Particularitatea acesteia ține însă și de faptul că este una dintre cele două stații terminus ale Magistralei 2 și beneficiază de o remiză cu patru linii. Trenurile trebuie să facă la Pipera cale întoarsă, însă nu mai repede de 3-4 minute. Acesta este handicapul major al stației, care se vede cel mai bine la orele de vârf.

Stația de metrou Pipera este cea mai importantă cale de acces din cel mai aglomerat cartier de afaceri din România. Inaugurată în urmă cu aproape 30 de ani, când traficul în zonă avea o cu totul altă densitate, în 2018 aceasta și-a atins limitele. Proiectul stației a presupus încă de pe planșe o singură cale de acces și o remiză care nu permite, din punct de vedere tehnic, întoarcerea garniturilor de metrou mai repede de 3-4 minute.

Reporterii Liberatea au avut acces, în exlusivitate, “în culisele” stației de metrou Pipera, pentru a observa în timp real întreaga procedură de întoarcere, care, în termeni tehnici, se numește rebusment. Deși pare simplu, în realitate aceste manevre sunt foarte complexe, iar sincronizarea etapelor este calculată cu precizie.

“Secretul” întoarcerii garniturii de metrou

“Operaţiunea de rebrusare are alocat un anumit timp care este prevăzut în livretele de mers şi are şi anumite componente. Timpul total de rebrusare este de când trenul opreşte la linia 1 în stația Pipera, până în momentul în care, cu călători, pleacă de la linia 2 din staţia Pipera către staţia Aurel Vlaicu. În acest moment, procedura de rebrusare este de patru-cinci minute. Minim posibil este undeva între trei şi patru minute. Mai jos de atât… deşi urăsc cuvântul imposibil, chiar am constatat că nu putem realiza timpi mai mici decât acesta”, explică, pentru Liberatatea, Sorin Samoilă, unul dintre cei mai experimentați și respectați mecanici-instructori de la Metrorex.

Sorin Samoilă s-a angajat la metroul bucureștean în 1987, la un an după ce stația Pipera a fost inaugurată. În prezent îi trec prin mâini zeci de mecanici, fie pentru instruire, fie pentru verificare și cunoaște în detaliu a pașilor care trebuie respectați pentru întoarcerea trenurilor la stația Pipera.

“Avem componenta de număr de călători. La orele de vârf, un tren transportă în jur de 800-1.000 de călători. Timpul de debarcare a 1.000 de călători dintr-un tren de metrou poate ajunge până la 45 de secunde. Iar aceasta este prima componentă a timpilor operaţionali a acţiunii de rebrusare. După aceea, mai avem o deplasare a trenului pe aproximativ 200 de metri, unde obţinem o viteză de croazieră de 20 de kilometri la oră. Asta înseamnă încă 45 de secunde. Până acum sunt 90 de secunde. Deplasarea mecanicului de la o cabină de conducere la cealaltă cabina de conducere în vederea schimbării sensului de mers, care se face în perioada în care trenul este garat în rebrusment, durează, pe o distanţă de 112 metri, cât are garnitura, aproximativ 2 minute. Parcurgerea distanței de ieşire din rebrusment la stație de încă 200 de metri cu o viteză de aproximativ de 20 kilometri la oră se realizează iarăși în aproximativ 30 de secunde. Staționarea trenului la peron, în vederea îmbarcării călătorilor care vor să circule în direcția Berceni, este de aproximativ 25-30 de secunde. Dacă facem calculul, constatăm că avem un timp final de 4-5 minute. Este specificul ambelor terminaţii ale Magistralei 2 de metrou. Atât la staţia Pipera, cât și la stația Berceni se execută aceeași operațiune de rebrusare. În alte locuri, cum ar fi Dristor 2 sau Anghel Saligny, trenurile garează la una dintre cele două linii și pleacă tot de la aceeași linie”, continuă instructorul.

Întoarcerea din trei oameni

Întoarcerea metroului la stația Pipera nu înseamnă doar timpi preciși, ci și oameni calificați special pentru acest lucru.

“Implicaţi în procedura de rebrusare a trenurilor sunt trei oameni: impiegatul de mişcare, mecanicul-ajutor care face parte din echipa de rebrusare şi mecanicul trenului care trebuie rebrusat. Mecanicul-ajutor are dreptul să conducă trenul spre rebrusment. Pentru a ieşi la linie, în circulație, trenul trebuie manevrat doar de mecanic”, mai spune Sorin Samoilă.

“Tren defect între Aurel Vlaicu şi Pipera”

Nu doar stația este limitată din punct de vedere tehnic, ci și întreaga Magistrală Berceni-Pipera. Magistrala 2 nu a fost proiectată să permită depășirea unui metrou care staționează. Astfel că, la nivelul Metrorex, există proceduri bine puse la punct în cazul unui scenariu “de groază” care ar putea avea loc la orele de vârf.

“În cazul în care un tren se defectează între Aurel Vlaicu şi Pipera, următorul tren, care vine în spatele acestui tren defect, va debarca călătorii în staţia Aurel Vlaicu, va merge o garnitură, va cupla trenul defect și îl va împinge până în staţia Pipera, unde vor debarca doar călătorii din trenul defect”, explică instructorul.

Această procedură ar fi durat mult mai puțin timp dacă Magistrala 2 de metrou ar fi fost prevăzută de la bun început, în anumite puncte, cu mai multe linii care să permită gararea temporară a unui tren defect.

„Este indicat să menţinem un interval de circulaţie între două trenuri de 2-3 minute. Asta pentru siguranţa călătorului. Din păcate, metroul din Bucureşti nu a fost prevăzut pentru un număr foarte mare de călători. Astfel că staţiile, din construcţie, nu au linii care să ocolească un eventual tren care s-ar defecta și ar rămâne blocat într-o staţie”, mai spune mecanicul. În prezent, dacă un tren se defectează, trebuie impins, chiar și la orele de vârf dacă situația o impune, până la depoul Berceni sau la remiza Pipera.

Pipera-metrou-lux

Dincolo de orele de vârf, Metrorex are calcule și pentru “situațiile normale” de peste zi.

“Condiţiile ideale după care au fost întocmite livretele de mers şi graficele de circulaţie sunt ca trenurile să transporte un număr de la patru până la şase călători pe metrul pătrat, iar timpul de staţionare în stații, în vederea urcării și coborârii călătorilor din tren, să fie de 25-30 de secunde. Astfel, se realizează un timp total de parcurs, de la un capăt la celalalt, de 27 de minute.

La orele de vârf ajungem la 8-10 călători pe metru pătrat, în tren. Ceea ce face ca timpii de staţionare la peron în vederea coborârii şi urcării călătorilor să crească de la 25-30 de secunde, până undeva la 40-50 de secunde, iar timpii de parcurs de la un capăt la celălalt al magistralei să crească de la 27 de minute în condiţii ideale, undeva la 30-32 de minute”, conchide instructorul Sorin Samoilă.

Magistrala 2 Berceni-Pipera are o lungime de 18,68 de kilometri și 14 stații. Pe aceasta circulă zilnic 21 de garnituri de metrou, plus un tren de rezervă care este introdus la orele de vârf. Pe Magistrala 2 sunt alocați în total 113 mecanici.

Campania #salvatipipera este o inițiativă a cotidianului Libertatea, susținută de Trustul de Presă Ringier România.

Trimite-ne imagini și videoclipuri la numărul de WhatsApp +40 0729.729.000 sau scrie-ne despre cum crezi tu că ar trebui salvată Pipera la adresa de e-mail salvatipipera@libertatea.ro

Urmărește grupul de Facebook #salvatipipera și povestește-ne cum îți este afectată viața de zi cu zi din cauza nepăsării autorităților.

Implică-te! Semnează petiția #salvatipipera.

Citește și: