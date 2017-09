Liga a II-a. Programul etapei a 10-a. Povestea celor doi frați greci care evoluează în eșalonul secund.

Markos și Georgios Gakos, ambii portari, primul la ASU Politehnica Timișoara, celălalt la Luceafărul, speră să ajungă să evolueze împreună în prima ligă.

Moda jucătorilor străini a ”prins” și la liga a doua. Doi frați greci de 20, respectiv 18 ani, au dat fotbalul de la Salonic pe cel din țara noastră. Markos Gakos și-a câștigat locul de titular în poarta celor de la ASU Politehnica Timișoara, în timp ce Georgios, mezinul familiei, este legitimat la Luceafărul Oradea.

Povestea fraților eleni este relativ simplă. După ani petrecuți în Grecia, mama lor, româncă, a dorit să revină în țară, și-a luat copiii și au venit toți la București.

„Am făcut liceul Eliade, dar, cum am luat BAC-ul, ne-am mutat la Timișoara”, spune portarul de la ASU, apoi continuă: „Nu știam limba, am învățat în șase luni lucrurile uzuale, puteam sa mă descurc la un supermaket, să cer produse, știam să salut…” Fotbal au făcut de mici frații Gakos, la Salonic, dar au început ca și fundași centrali, pentru ca apoi, în timp, să ajungă în poartă.

„Am vorbit cu nișre prieteni de familie, ei m-au pus în legătură cu antreorul de la ASU, am dat probe, am trecut și am rămas aici. Fratele meu a jucat la Ripensia…”, detaliază Gakos senior.

Drumurile li s-au despărțit în această vară, când Georgios a făcut și el pasul de la liga a treia, la a doua și a semnat cu Luceafărul Oradea. A plecat din Timișoara, dar legătura lor este la fel de puternică.



Markos Gekos: ”Peste cinci ani voi fi noul Neuer”

„Acum sunt mai scazute ca intensitate rivalitățile. Nu mai suntem așa în război de când el a plecat de la Ripensia. Atunci eram în aceeați casă, ne tachinam mereu, vorbeam de goluri, îi spuneam că o să ia nu știu câte, el îmi răspundea… Acum lucrurile sunt puțin diferite. Avem o legătură puternică, suntem foarte legați, amândoi portari, avem aceeași înălțime, aceleași calități. Ne ajutăm, ne corectăm, avem discuții în permanență despre fotbal”, explică Markos.





Puștiul de 20 de ani s-a impus la ASU Politehnica Timișoara, unde apără meci de meci. Markos și-a setat un obiectiv îndrăzneț și promite că peste câțiva ani va fi unul dintre cei mai tari golkeaperi din Europa.

”Îmi plac mulți portari: Niță, Tătărușanu, Pantilimon, Buffon, Casillas și, cel mai mult, Neuer. Mi se pare că mă asemăn mult cu el și, peste cinci ani, m-aș vedea următorul Neuer”, spune cu umor grecul.

Bogdan Andone îl are ca model pe „Regele” Hagi

Campion al României, cu Rapid, și al Ciprului, cu Apollon Limassol, Bogdan Andone a venit în vară la ASU Politehnica Timișoara. Tehnicianul de 42 de ani are ambiții mari cu bănățenii, pe care speră să-i ducă în prima ligă.

„Am rămas impresionat de proiectul fanilor și sper ca într-un timp cât mai scurt posibil, un an sau poate doi, să jucăm în Liga 1. Acum avem obiectiv să formăm o echipă competitivă, locul 1-10, dar ne dorim mai mult. Ar fi incredibil să obținem promovarea în acest sezon, mai ales că avem 11 jucători noi. E nevoie de timp, să ne cunoaștem, am schimbat sistemul de joc, e mult de muncă, dar încercăm să ne punem la punct zi de zi, să progresăm”, a spus Andone.

Antrenorul îi are ca model pe „Regele” Gică Hagi și vrea ca echipa sa să joace un fotbal spectaculos: „Mi-a plăcut tot timpul și l-am admirat pe Hagi. El folosește un sistem 4-3-3 adus de la Barcelona, unde a jucat. Ceea ce a construit la Viitorul e extraordinar. Asta încerc să implementez aici. Un stil de joc ofensiv și agresiv”.