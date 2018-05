“Consider că am fost prea rigidă, nu am rezistat în schimburile lungi și am ratat mult. Ea a fost foarte puternică, ca de fiecare când joc împotriva ei, și a meritat să câștige, fără discuție. Nu am prea putut să alerg, deși știam că asta trebuie să fac. Poate am fost și puțin grăbită. Eu am greșit mult, ea nu a făcut-o și asta a fost povestea primului set. În setul al doilea a fost ceva mai bine. Am încercat să nu mai greșesc atât de mult, să rămân concentrată și să măresc ritmul”, a declarat liderul WTA.

În privința turneului de la Roland Garros (21 mai – 10 iunie), următorul turneu de Mare Șlem, sportiva născută în Constanța a afirmat că “cinci, șase jucătoare par ceva mai puternice pe zgură, dar cred că tenisul feminin se schimbă și orice turneu este deschis oricărui rezultat. Oricine poate câștiga, chiar și la un turneu de Mare Șlem. Nu vreau să vorbesc despre obiectiv, vreau doar să merg acolo și să văd ce se va întâmpla”.