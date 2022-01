„Fost jucător și conducător al clubului Dinamo București, Mircea Stonescu a încetat din viață. A câștigat, în tricoul alb-roșu, trei titluri de campion (1962, 1971, 1973) și Cupa României (1968). A fost secretar, director general și președinte executiv al clubului pe care l-a iubit până în ultimele clipe ale vieții”, a transmis clubul din Șoseaua Ștefan cel Mare.

A fost internat într-un cămin pentru bătrâni

În 2019, Mircea Stoenescu a acordat un interviu pentru Gazeta Sporturilor, chiar de pe patul de cămin. Fostul fundaș trăia cu soția într-un cămin de recuperare și de vârstnici de lângă baza de pregătire a lui Dinamo.

„Soția făcea toată treaba acasă, până când a căzut pe stradă. A avut o fractură a șoldului, a trebuit s-o ia de la cota zero, iar acum nu are rost să forțăm. A căzut și acasă, și-a fracturat și umărul, are tije metalice, e mai greu să te refaci de la o vârstă. Am internat-o la «Obregia», ne-a fost rău de tot. Eram într-o stare teribil de rea”, spunea el.

„Chiar mă gândeam c-o iau razna! În sensul să renunț la tot și să mă duc unde oi vedea cu ochii. Nu mă mai descurcam cu nimic, nici să-mi iau de mâncare. Dar nu pot renunța la luptă, mi-am dat un imbold ca atunci când eram fotbalist, m-am certat singur, ca-n tinerețe. Și am privit-o pe Elena, măcar pentru ea trebuia să fiu puternic în acest joc al vieții”, mărturisea fostul fotbalist.

Cine a fost Mircea Stoenescu:

Mircea Stoenescu, cel care se recomanda ca fiind „probabil, cel mai vechi dinamovist în viață” a fost maestru emerit al sportului și a cucerit 3 titluri de campion și o Cupă a României cu Dinamo.

Fundaș central, după ce la juniori a evoluat ca inter dreapta și a fost campion, a jucat la Dinamo în 1961 și în perioada 1965-1972

A mai evoluat la Dinamo Obor, Dinamo Pitești și Dinamo Slatina

158 de meciuri și 11 goluri în Divizia A, 7 meciuri în cupele europene

3 titluri și o Cupă a României cu Dinamo

După retragerea din 1975, s-a dedicat arbitrajului și a ajuns în corpul de arbitri A din 1981. A lucrat la Direcția judiciară a sectorului 5

Observator LPF din 2001, a avut numeroase funcții în staff-ul administrativ al lui Dinamo București

