O roată desprinsă de la un bolid a lovit doi spectatori, unul dintre ei intrând în stop cardio-respirator. În urma incidentului, competiția a fost suspendată.

„În cadrul etapei a patra a Campionatului Național de Rally Cross, desfășurată în comuna Bughea de Sus, doi spectatori au fost răniți de o roată desprinsă de la un autovehicul participant. Ambele victime au fost transportate la spital de echipaje SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean”, a transmis ISU Argeș.

Una dintre victime, un bărbat de aproximativ 50 de ani, a fost dus la unitatea de primiri urgențe a spitalului din Câmpulung, unde se află în stop cardio-respirator, medicii efectuând manevre de resuscitare.

Cealaltă persoană, aflată în stare conștientă și cooperantă, a fost transportată tot la spitalul din Câmpulung, potrivit unor surse medicale citate de News.ro.

„Conducătorul autoturismului aflat în concurs, bărbat de 44 de ani, a fost testat de poliţişti cu aparatul etilotest, rezultând că nu a consumat alcool. Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, urmează ca în cauză să fie întocmit dosar penal, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung”, a anunțat IPJ Argeș.

Recomandări Prețurile de pe litoral: Eforie Nord v. Nisipurile de Aur. Cum se scumpeşte hamsia când înoată spre sudul Mării Negre

Cursa automobilistică a fost întreruptă imediat după incident.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE