Adelina are contract cu formația CSM București pentrudouă sezoane. Adelina, care joacă pe postul de secund, a crescut la Pro Volei Botoșani, echipa din orașul său natal. A mai jucat la Agroland Timișoara și la Dinamo București.

Adelina Budăi-Ungureanu, internațională de juniori, țintește sus cu formația Primăriei Capitalei. 'Cucerirea titlului și a Cupei României, precum și un parcurs cât mai lung în CEV Champions League. Acestea sunt obiectivele pentru următorul sezon. Pe termen lung, vreau să joc la cel mai înalt nivel și, de asemenea, tot printre obiectivele mele se regăsește câștigarea Ligii Campionilor. Știu, sunt cam pretențioasă, dar asta vreau!', a spus jucătoarea, pentru csmbucuresti.ro.

Prima dragoste n-a fost voleiul. 'Am început să practic sportul de mică. Asta în primul rând datorită părinților mei, care la vremea aceea erau instructori de înot, acasă, la Botoșani. La trei ani, m-au aruncat în bazin! Așa am început înotul! Am făcut și tenis câțiva ani. La volei am fost pentru prima oară atunci când aveam șapte ani. În primul an nu am mers foarte des la antrenamente, eram prea mică. Un rol important însă în ceea ce avea să urmeze l-a avut domnul Stelian Ghițun, primul meu antrenor la CSȘ Pro Volei Botoșani'.





Este în clasa a XII-a



Adelina a plâns ultima oară acum 7 ani. 'Am pierdut bronzul la Campionatul Național de Minivolei. Aveam 11 ani. Anul următor m-am revanșat! Am luat titlul de campioane naționale, iar eu am cucerit primul meu trofeu individual, de cel mai bun trăgător'.

Fata a plecat de-acasă, de la Botoșani, la vârsta de 14 ani. 'Venise vremea liceului și am ales, pentru a continua în tandem școala și voleiul, Timișoara. Era tocmai în celălalt capăt al țării! A fost o alegere grea, foarte grea. Mă despărțeam de ai mei… Am simțit însă că asta trebuie să fac. M-am trezit brusc obligată să spăl, să calc, să-mi fac ordine, ceea ce nu porea făceam acasă. M-am simțit singură și cu o mulțime de responsabilități'.

Adelina este în clasa a XII-a, la Colegiul Național „Mihai Eminescu'. Anul trecut l-a încheiat cu media 9.65.

