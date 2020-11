„I-a fost rău, cu dureri puternice de cap. Ana de ani și ani de zile are probleme mari cu durerile de cap. Are o migrenă foarte urâtă care nu-i dă pace de ani de zile. La o anumită perioadă de timp de simte extrem de slăbită, are dureri puternice de cap. Au fost situații când a chemat salvarea pentru că durerile erau insuportabile. Acum s-a întâmplat la fel. A avut dureri puternice de cap, dar în momentul în care a făcut și febră a decis să facă testul de coronavirus, care a ieșit pozitiv. Imediat a primit tratament de la medici”, a dezvăluit un prieten al Anamariei.

Nu a fost internată la spital

Potrivit acestuia, impresara nu a fost internată la spital și se află acasă:

„E mai bine față de zilele trecute și este acasă! Nu a fost și nu este internată în spital. Situația e bună, se odihnește în vila de la Snagov, stă mai mult în pat. Nu are simptome urâte, dar este destul de amețită”, au dezvăluit un prieten al Anei.

