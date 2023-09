Povestea fundașului central a început la Piatra Neamț, acolo unde s-a născut și jucat pentru prima dată la profesioniști.

„Am crescut într-un mediu foarte sănătos. Cu natură, cu munți în jurul orașului, pădure. Îmi făceam antrenamentele urcând pe munți, iar asta m-a ajutat foarte mult. Am avut o copilărie frumoasă. Ne adunam câte 20-30 de copii în fața blocului”, spune acesta.

După cinci ani petrecuți la Ceahlăul, Victor Pițurcă l-a convocat la naționala de tineret a României, iar până la transferul la Rapid a mai fost doar un pas.

„Pentru mine a fost o rampă de lansare extraordinară. Victor Pițurcă are cel mai important rol în ascesiunea mea ca fotbalist. El m-a văzut la Piatra Neamț, am fost titular de bază în campania de calificare și chiar la Europeanul organizat la București. Când am făcut pasul la națională, echipele din București au vrut să mă cumpere”, a povestit Iencsi la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO.

Rapid a câștigat bătălia cu Steaua

Așa a ajuns la Rapid. „M-a cumpărat cu vreo 150.000 de dolari. Știu că și Steaua a vrut să mă cumpere, dar cu o sută de mii. Am semnat, dar nu eram foarte, foarte fericit. Mama m-a întrebat dacă sunt fericit. I-am spus cu toată gura că sunt fericit, dar nu eram atât de fericit…”, a dezvăluit actualul antrenor secund la Rapid.

Știam că trebuie să plec de acasă, știam că trebuie să vin în Capitală, pentru mine era mai dificil. Dar am venit și-am avut parte de un mediu bun, sănătos. Adrian Iencsi, antrenor secund Rapid:

Dar perioada din Giulești a fost una fabuloasă. Zece sezoane petrecute în vișiniu cu șapte trofee câștigate și o mulțime de povești în spate. La Rapid a câștigat o dată titlul de campion național, de două Cupa și de trei ori Supercupa României.

„Copos era un tip zgârcit”

„George Copos a fost cel care m-a dorit foarte mult să mă aducă la Rapid și a făcut eforturi. Era un tip zgârcit, dar niciodată nu rămânea dator jucătorilor, tot timpul erau mulțumiți chiar dacă existau și întârzieri. Când mai erau întârzieri și vorbeam cu dânsul, îl puneam să-mi semneze pe-o bucată de hârtie cu semnătura lui că-mi voi primi banii. Se ținea de cuvânt”, a mai spus Iencsi.

După opt ani la Rapid a urmat transferul în Rusia la Spartak Moscova, apoi în Cipru la Apollon Limassol și în Austria la Kapfenberger SV. Apoi a revenit pentru încă două sezoane în Grant.

„Eu mereu am jucat pentru bucuria suporterilor! Să-i văd pe ei fericiți în tribună. Asta a fost motivația mea: să mă uit la ei și să-i văd fericiți. Și asta gândesc și acum, pentru că situația materială vine, performanța sportivă poate veni, dar întotdeauna să joci nu doar pentru tine. Eu jucam pentru suporteri”, a mai declarat fostul fundaș central.