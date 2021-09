Jean-Pierre Adams, footballeur international français, photographie le 26 juillet 1977 a Paris sur le terrain de Paris St. Germain. Adams, 22 sélections en équipe de France A, entre 1972 et 1976, est ne le 10 mars 1948 a Dakar. À l'occasion d'une opération bénigne au genou, Jean-Pierre Adams tombe dans un long et profond coma le 17 mars 1982 suite à une erreur d'anesthésie. Ce long coma est toujours en cours en 2010. PHOTO,Image: 68261183, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia