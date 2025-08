Ea mărturisește că este pasionată de vacanțele exotice și că, de-a lungul carierei, a colaborat cu un nutriționist și un psiholog sportiv.

Campioană mondială la juniori, Alexandra Predescu are 25 de ani și muncește intens pentru a deveni una dintre stelele sportului românesc. Este considerată o sportivă în plină ascensiune, cu un potențial uriaș.

A descoperit scrima din întâmplare, la vârsta de 9 ani, după ce, în școala generală, a practicat atletism, dansuri și înot.

„Am văzut că mă simt foarte confortabil în sala de scrimă. Eu mă duceam la antrenamente ca într-un loc de joacă, doar că într-un cadru organizat. Am avut mare noroc cu primii mei colegi pentru că am creat o mică gașcă și fiecare antrenament era ca o joacă”, povestește sportiva legitimată la CSA Steaua.

„Nu îmi place să fiu înconjurată de oameni”

Cum s-a îndrăgostit de scrimă? Alexandra Predescu a povestit într-un interviu acordat GSP.ro, în cadrul emisiunii „La feminin”.

„Îmi plăcea să mă lupt, îmi plăcea când se termina un asalt și eram învingătoare. Mă simțeam foarte bine, foarte mândră. Și a creat, așa, ca o dependență”, recunoaște.

Râzând, își amintește momentul în care a pășit prima dată într-o sală de scrimă: „Când am ajuns acolo, nici măcar nu știam ce e scrima. Nu știam că există trei arme și nici nu m-a întrebat nimeni ce armă vreau să practic. Doar m-am bucurat de sportul ăsta”.

Alexandra a mai spus că, încă de mică, emoțiile erau copleșitoare atunci când părinții veneau să o urmărească la antrenamente. „Ei au observat asta și au început să își rărească prezențele în sală”.

Sportiva a dezvăluit și un aspect mai puțin cunoscut din ritualul ei competițional: „Îmi place ca în ziua concursului să fiu cât mai singură. Nu îmi place să fiu înconjurată de oameni, nu îmi place să vorbesc prea mult cu colegii. Îmi place să am timp să mă focusez și să fiu atentă doar la ce am de făcut”.

„Am lucrat cu un nutriționist și un psiholog sportiv”

Cu șanse mari să ajungă la Jocurile Olimpice din 2028, Alexandra Predescu a declarat în cadrul interviului că „la nivel de seniori, 80% este important mentalul”.

„Pentru că toți sportivii la nivel de seniori se pregătesc foarte mult, oferă atenție pregătirii fizice, pregătirii tehnice. Este foarte important cum reușești să îți setezi obiectivele, cum reușești să-ți controlezi emoțiile, cum reușești să îți ții mintea tot timpul focusată pe ce ai de făcut”, spune Alexandra.

Care recunoaște că pentru a ajunge în top a lucrat cu un nutriționist sportiv care a ajutat-o foarte mult și i-a pus niște baze solide.

„Am fost întotdeauna pasionată de nutriție și să mănânc sănătos. Foarte mult m-am documentat singură. Pe baza pe care am construit-o cu acest nutriționist, am avut eu grijă să am o alimentație echilibrată și cât mai potrivită pentru antrenamentele și efortul pe care îl depun”, dezvăluie.

Alexandra Predescu (25 de ani) este una dintre stelele în ascensiune ale scrimei românești. Foto: Instagram

Pe lângă acest sprijin, Alexandra a colaborat și cu un psiholog sportiv: „Și latura asta se antrenează, adică așa cum oferim timp antrenamentelor tehnice și fizice, trebuie să oferim timp și pentru pregătirea mentală”.

„Am avut perioade în care am avut și mental coach, am avut și psiholog sportiv. Cumva pe ce am construit cu ei am învățat să-mi fac o rutină, să-mi fac niște exerciții și să reușesc să îmi potolesc mintea, că asta e de fapt”, spune sportiva de 25 de ani.

Alexandra Predescu: „Cea mai frumoasă destinație de vacanță a fost Indonezia”

Alexandra Predescu, una dintre speranțele scrimei românești, iese din sala de antrenament cu o sinceritate dezarmantă. Spune că nu s-a gândit niciodată serios la modelling.

„Nu m-am gândit niciodată la modelling, pentru că încă de când eram mică, tatăl meu nu a fost de acord cu acest domeniu. Eram înaltă, aveam picioarele lungi de mică… Nu am fost niciodată atrasă. Îmi place să fac poze! Nu am defilat vreodată sau să am ședințe foto organizate. Doar așa, pentru mine”.

Rugată să se descrie în câteva cuvinte, Alexandra răspunde fără ezitare: „O tipă simplă, foarte deschisă la discuții de orice fel, la aventuri de orice fel. Mă refer la călătorit, îmi place să încerc lucruri noi. Cred că sunt o tipă super muncitoare și ambițioasă, foarte disciplinată și foarte organizată. Adică la mine totul este planificat în agendă”.

Pasiunea pentru călătorii nu e un secret. Alexandra recunoaște că se simte cel mai bine în vacanțe, mai ales în destinații exotice. „Cea mai frumoasă destinație a fost Indonezia!”, recunoaște în cadrul interviului pentru emisiunea „La feminin”.

„Am stat două săptămâni în Bali și mi-a plăcut foarte mult. Mi-au plăcut în primul rând oamenii și simplitatea lor. Mi-a plăcut natura, tot ce ține de priveliște și m-aș întoarce pentru viața modestă de acolo”, spune aceasta.

Cum arată viitoarea vacanță? „Vreau să ajung în Filipine. Nu am văzut foarte multe imagini și îmi place zona aceasta de Asia, dar Asia exotică! Nu îmi place să merg în China, nu vreau să văd Japonia. Și cred că Filipine ar fi o destinație”, recunoaște.

