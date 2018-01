Alibec i-a încăierat iar pe Dică și pe Șumudică! Greșeala aruncată în cârca antrenorului de la FCSB: ”N-aș fi făcut niciodată așa ceva!”.

Lui Șumudică îi place la nebunie să profite de orice situație pentru a-l „tăvăli” pe Nicolae Dică, antrenorul de la FCSB. Ultimul „motiv” de scandal de la distanță între cei doi a fost din nou „rebelul” Denis Alibec, care a fost eliminat azi, în timpul meciului FCSB – Olimpik Donețk, scor 1-2.

Alibec i-a încăierat iar pe Dică și pe Șumudică: „Nu știu dacă a procedat corect!”

Marius Șumudică îi reproșează lui Dică faptul că Alibec a sărit la bătaie cu un adversar, fiindcă amicalul a fost prost programat!

„Când iei un meci în ultima zi de pregătire probabil că ies astfel de scandaluri. Eu niciodată în cariera mea nu am luat și nu voi lua meci în ultima zi a unui cantonament.

Când ești departe de familie, departe de viața de zi cu zi și în ultimul meci ai joc cu ucrainenii, există astfel de riscuri. Se pot accidenta jucători. Asta-i părerea mea. Eu sper ca Dică să facă performanță, dar nu știu dacă a procedat corect”, a declarat Șumudică la TV Digi Sport.

„Gigi a luat tot ce a avut mai bun în Liga 1. Dacă nici anul ăsta nu iei campionatul, atunci anul viitor trebuie să transfere de la CFR Cluj. Sunt vreo 7-8 jucători pe care i-am pregătit și acum sunt la FCSB”, a mai precizat antrenorul de la Kayserispor.

Dică l-a apărat pe nervosul Alibec: „Se vede o schimbare pozitivă!”

„Alibec s-a pregătit foarte bine, la fel ca restul jucătorilor. Se vede o schimbare pozitivă la antrenamente şi în afara terenului, sper să o ţină în continuare la fel. Şi azi s-a văzut, a avut atitudine bună, mă bucur pentru el, trebuie să muncească mult”, a declarat Nicolae Dică la finalul meciului, conform TV Telekom Sport.

„Chiar dacă a fost eliminat am vorbit cu el după meci și mi-a spus că l-a enervat arbitrul. Îmi spunea că a fost călcat pe tendoane de fundașii adverși și s-a mai plâns că am mai avut și un penalty pe care nu l-a dat arbitru. S-a supărat, asta e, dar sunt mulțumit de atitudinea lui””, a mai spus Nicolae Dică.

Dică vrea să plece? „Am contract până în vară. După, nu mă mai interesează!”

Nicolae Dică dă semne că nu mai îndură „jugul” lui Gigi Becali.

„Nu sunt deloc mulțumit de acest meci amical, știam că o să fim obosiți, că nu o să avem prospețime. Am avut antrenamente foarte grele, dar voiam să facem mai multe pe faza ofensivă, am făcut greșeli mari și pe faza defensivă, la fel ca și în campionat. Am pierdut două mingi pe construcția noastră și-am luat două goluri pe greșelile noastre. Trebuie să remediem aceste greșeli.

Nu pot să iau ca un reper acest joc, mai ales că am avut și jucători care sunt accidentați și care n-au jucat. Dacă trag o concluzie asupra stagiului de pregătire, cred că am muncit foarte bine în acest cantonament, am avut și câte două antrenamente pe zi, chiar sunt mulțumit. Acum trebuie să vedem dacă ce am lucrat aici a fost bine sau nu”, a declarat Dică.

…despre posibilitatea de a evolua cu doi atacanți: „Nu cred că Alibec și Gnohere pot juca în același timp, va fi foarte greu. Iar eu am nevoie de un jucător în spatele atacantului care să destabilizeze echipa adversă, să se demarce mult între linii, iar acolo îl am pe Budescu, pe Tănase, care pot juca în aceea zonă și-au făcut-o foarte bine. În meciul ăsta nu aveam alte soluții, d-aia au jucat amândoi”.

…despre accidentarea lui Florinel Coman: „Are o entorsă la gleznă și din păcate nu scăpăm de problemele cu accidentările. Nu trece un joc fără să avem un accidentat! Benzar a revenit la echipă, Planici la fel și el. Din păcate avem probleme cu Budescu, are probleme la genunchi, Pintilii o să intre abia în stagiul din Spania. Tănase are și el probleme, Teixeira are o tendinită, iar Bălașa urmează să facă un RMN când ajungem la București”.

…despre meciul din 16-imile Europa League cu Lazio: „De ce să nu sperăm că putem trece de Lazio? Chiar dacă este o echipă foarte bună din Italia, cu jucători foarte experimentați. Noi ne jucăm șansa noastră și vreau să mergem mai departe. Ne gândim și la meciul cu Lazio, dar cel mai mult mă gândesc la campionat! Ăsta e principalul nostru obiectiv”.

…despre lupta la titlu: „Noi, CFR și Craiova avem cele mai mari șanse de a câștiga campionatul. CFR s-a întărit în această pauză de iarnă, CS U Craiova are suportul fanilor cu acest stadion nou și s-a creat o emulație incredibilă. O să ne fie foarte greu să câștigăm campionatul, dar îmi doresc ca noi să câștigăm titlul”.

…despre prelungirea contractului: „Eu am contract cu Steaua până la vară! Nu mă interesează din vară mai încolo. Dacă iau campionatul… Am contract până la vară. Mai încolo trebuie să-l întrebați pe domnul Becali. Dacă mi se propune prelungirea, probabil că voi rămâne. Sunt un tip ambițios și-mi doresc să câștigăm campionatul”.

