Denis Drăguș și Vanessa au avut parte de un eveniment de vis, celebrând căsătoria și botezul mezinei lor într-un cadru de poveste. Organizată miercuri, 10 iulie, nunta celor doi a fost un eveniment cu mare fast, unde fiecare detaliu a fost atent pregătit pentru a asigura o atmosferă perfectă.

Pe rețelele de socializare au apărut numeroase imagini de la petrecere, surprinzând eleganța și rafinamentul evenimentului. Sala unde a avut loc petrecerea a fost decorată elegant, iar mirii au strălucit în adevăratul sens al cuvântului în ținutele lor impecabile. Florile albe au fost prezente peste tot, inclusiv pe tortul impresionant, care avea trei etaje și era decorat în alb, cu o pancardă „Miss și Mister” și artificii.

Atmosfera a fost întreținută de artiști renumiți precum Theo Rose, Adi de la Vâlcea și Feli, care au reușit să țină invitații pe ringul de dans până în zorii zilei. Un moment emoționant al serii a fost dansul mirilor, unde Denis și Vanessa au dansat împreună cu una dintre fiicele lor.

La nunta lor au participat nume mari din fotbalul românesc. Organizarea rapidă a evenimentului, în doar două săptămâni, a fost posibilă după eliminarea Echipei Naționale de la Euro, iar rezultatul a fost unul spectaculos.

„E greu să descriu în cuvinte pentru că probabil o să încep să plâng. Denis, pentru mine, e întreaga lume, întreg Universul, n-am cuvinte să descriu. El e cel mai bun om, cel mai minunat suflet, cel mai minunat tată, cel mai minunat soț”, a spus Vanessa Drăguș despre fotbalist.

Denis Drăguș a fost foarte emoționat când și-a văzut soția în rochie de mireasă: „Nu știu, e un sentiment unic, greu de descris. Mă bucur că am trecut peste emoții și a fost totul ok. Mă bucur că sunt alături de mine, le mulțumesc, e emoționant să-i am și pe ei alături, mai ales că a fost foarte din scurt”.

Meniul a fost complex. S-a servit de la file de sturion până la sarmale. Și pentru căldură au existat soluții. Invitații au avut la dispoziție înghețată, limonadă ori prosecco. Nici locurile pentru poze nu au lipsit.

