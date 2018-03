Bogdan Duca, copilul-minune al șahului românesc, a câștigat a treia ediție a Cupei Aprily Lajos.

Campionul arădean în vârstă de 8 ani recidivează. După turneul de la Hațeg, unde au participat și seniori, puștiul Bogdan Duca s-a impus în a treia ediție a Cupei Aprily Lajos la șah, desfășurată în weekend la Brașov.

Turneul de sub Tâmpa a strâns 38 de participanți la categoria Under 12, care s-au întrecut într-un sistem elvețian de 5 runde, a câte 15 minute plus 12 secunde adiționale de jucător.

La finalul întrecerii la care au participat șahiști din toată țara, Bogdan Duca a cucerit trofeul rezervat categoriei de vârstă sub 10 ani.

Ca un fapt inedit, proaspătul laureat s-a pregătit inclusiv pe drumul dintre Arad și Brașov, pentru a nu cădea în capcanele unor jucători mai rutinați.