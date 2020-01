„Am fost tentat să mă droghez!”. Brazilianul Eric face dezvăluiri despre viaţa sa plină de momente şocante pe care a petrecut-o în țara natală

De Andrei Crăițoiu,

Eric a ajuns în urmă cu 8 ani în România. Și-a cumpărat o casă la Mediaș, iar acum câteva luni și-a inaugurat și-un restaurant, tot acolo. Are 64 de goluri în Liga 1 și mai are nevoie de unul pentru a-l depăși pe Wesley, fostul atacant al lui FC Vaslui, cu care se află la egalitate în topul celor mai buni marcatori străini din istoria campionatului.

Simpaticul jucător și-a făcut recenzia vieții într-un dialog special pentru Libertatea.

”Tata m-a abandonat”

“Eu am trăit fără tată de la vârsta de 8 luni! M-a lăsat de izbelişte, m-a părăsit, iar eu a trebuit să cresc alături de mama, care de cele mai multe ori a fost ca un tată pentru mine. A trebuit să mă îndrume în viaţă, să trecem peste momente cumplite, dar ne-am descurcat. Pe tata l-am mai văzut o singură dată, când aveam 15 ani. Acum câțiva ani m-am dus să-l caut în Brazilia, ca să-i prezint familia mea. L-am găsit şi-a fost un moment în care a recunoscut că-i pare rău pentru ce-a pierdut!”.

”Nu aveam tot ce-mi doream”

“Eu nu am avut o copilărie bogată, dar nici foarte săracă! A fost una în care nu aveam tot ce-mi doream, dar ce aveam iubeam foarte mult. Doar aşa am putut să trec peste cele mai grele momente de cumpănă şi am reuşit să dau valoare tuturor lucrurilor pe care le aveam”, povestește fotbalistul.

Îi mulţumesc mamei mele pentru educaţia pe care mi-a dat-o şi pentru că m-a îndrumat în viaţă. Momentele din copilărie m-au făcut ce sunt acum. Niciodată nu am făcut un pas în spate. Eric de Oliveira:

”E greu să nu ai nimic”

“Eu sunt un tip foarte emotiv, deşi nu se vede. Rămân impresionat de diverse persoane care încearcă să reuşească în viaţă, să se ridice de jos şi să-şi găsească un scop în viaţă. Povestea lor, care seamănă cu a mea, mă impresionează până la lacrimi. E greu să nu ai nimic! Noi de cele mai multe ori ne plângem de anumite lucruri care nu ne ies bine, dar sunt mulţi oameni cu probleme mult mai mari!”.

”Am avut colegi care se drogau”

“Niciodată în cariera mea nu m-aş droga sau dopa, chiar dacă am avut în Brazilia colegi care făceau asta. Am fost tentat de ei să mă droghez şi eu, dar niciodată nu am acceptat asta! Ştiam despre ce e vorba, pentru că mama mă învăţase de mic că e un lucru interzis. În plus, vedeam la televizor astfel de lucruri. Am avut colegi care foloseau drogurile şi încercau să dea la prieteni, dar eu ştiam că e un lucru rău”.

”Chestiile cu rasismul nu le suport”

“Chestiile cu rasismul nu le suport! E un lucru foarte urât să fim înjuraţi doar pentru că suntem negri. Copiii mei în România pentru mulţi sunt negri, iar în Brazilia pentru majoritatea sunt albi! Am fost făcut negru pe stadioane de fanii mai multor echipe, dar nu i-am băgat în seamă. Până la urmă le-am intrat la suflet, pentru că sunt unic în felul meu. Chiar și așa eu rămân un om simplu”.

”Aș mânca oricând sarmale”

“Am rămas impresionant de mâncarea din România. Aş mânca în orice moment sarmale, este cea mai bună mâncare tradiţională românească. Oricum mama când vine în România nu prea mai vrea să plece de p-aici. Asta ca să înțelegeți cât de mult iubim țara asta! Dacă aş alege un fel de mâncare din Brazilia, le recomand celor care vor ajunge acolo să încerce grătarul nostru tradiţional. E genial! Mult peste barbecue-ul American”.

”Vreau să vizitez toată România. Mi-am făcut casă la Mediaș”

“România este o ţară superbă, a doua mea casă. Un loc unde am realizat toate visurile din cariera mea, unde o să fiu fericit alături de familia mea până în ultima zi pe care o voi trăi. Chiar mi-am propus ca atunci când vom avea mai mult timp să începem să vizităm toate locurile frumoase de aici, pentru că sunt multe de văzut. Mi-am făcut casă în Mediaș, iar în această iarnă am pornit o afacere și mi-am făcut un restaurant”.

”Ascult manele la restaurant”

“Cred că muzica este viciul meu cel mai mare. Oriunde, în orice moment am căştile în urechi şi ascult muzică. Ascult manele atunci când mai ieşim la un restaurant. Muzica braziliană e viaţa mea, am telefonul plin de samba. Chiar dacă înainte eram înnebunit după jocuri pe calculator, acum am mai renunţat la ele, pentru că nu mai am foarte mult timp”.

”Sunt dependent de telefon”

“Cred că n-aş putea niciodată să trăiesc fără telefonul mobil, chiar sunt dependent de el. Este un obiect de care n-am cum să mă despart, cu ajutorul lui ţin mereu legătura cu familia mea, cu fanii mei pe reţelele de socializare. Intru în fiecare zi pe FaceTime, unde comunic video cu soţia mea, cu familia mea de acasă, dar și cu cei doi băieți ai mei”.

”Românii să nu mă uite”

“Eu am venit aici pentru că vreau ca românii să nu mă uite niciodată și să-și aducă aminte mereu că Eric de Oliveira a jucat în fotbalul românesc și a făcut spectacol! Vreau să mă bucur de momentele astea. Cred că jucătorii mari se văd în meciurile grele! Trebuie să muncim și să luptăm să câștigăm cât mai multe puncte. Eu mai am de dat peste nas unora şi cred că o să fac o treabă bună”.