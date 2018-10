Caroline Dolehide, SUA, 20 de ani, 131 WTA, a condus cu 5-1 în primul set, dar Ana Bogdan, 25 de ani, 78 WTA, a cedat în tie-break. A luat lejer setul doi, apoi a început dezastruos manșa decisivă.

Sportiva noastră a fost condusă, din nou, cu 5-1. A reușit să întoarcă rezultatul, adjudecându-și 6 game-uri consecutive. La scorul de 2-5, românca a salvat două mingi de meci. Accesul în turul doi se premiază cu 7.195$ și cu 30 de puncte WTA.

În turul doi, Ana Bogdan se va duela cu favorita 1, Garbine Muguruza, Spania, 25 de ani, 13 WTA și favorită 4 la Hong Kong, care a dispus de compatrioata Sara Sorribes Tormo, scor 6-3, 6-1. (AICI, tabloul de concurs).

În turul secund, optimile de finală, s-a calificat și Monica Niculescu, 31 de ani, 87 WTA, după ce a depășit-o pe tunisianca Ons Jabeur, venită din calificări, scor 4-6, 7-6 (0), 6-4.

Irina Begu, maestra revenirilor

La Australian, Irina Camelia Begu a obținut biletele pentru turul secund după o prestație epică, în partida Ekaterina Makarova (Rusia, 33 WTA) 3-6, 6-4, 8-6. Asta după ce, în setul doi, a revenit de la 0-4, iar în decisiv, de la 2-5, ajutată de faptul că meciul a fost întrerupt din pricina ploii.

Irina Begu nu era la prima ispravă de genul celei de la Australian Open. Ea a reușit la Miami, în martie 2016, o altă revenire istorică, învingând-o pe Sabine Lisicki, 6-4, 1-6, 7-6, după ce aceasta conducea cu 5-0 în setul decisiv. Românca s-a calificat atunci, glorios, în optimile de finală. La final, a povestit cum și-a construit revenirea.

Cred că am mai câștigat o dată de la 1-5, însă de la 0-5 nu cred. Cei de pe margine au trăit mult mai intens. Am scăpat meciul din mână în setul al doilea, când am avut, dacă nu mă înșel, o minge sau două de break la 1-1, să fac eu 2-1. Și acolo m-am înmuiat puțin, aș fi vrut să fiu puțin mai atentă acolo’, a declarat Irina.

Îmi doream foarte mult să îmi iau serviciul la 0-5 și după, s-au legat. La 1-5, game-ul acela a durat, dacă nu mă înșel, 7-8 minute. A fost foarte strâns și am zis că vreau să lupt pentru fiecare punct. Dacă pierd meciul, să nu-l pierd pe mâna mea. Să o las pe ea să câștige, dacă poate. Cam asta a fost în capul meu, mi-am dorit foarte mult să lupt’, a mai zis sportiva.