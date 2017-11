Ana Ivanovic va deveni mamă. Anunțul făcut de soția lui Bastian Schweinsteiger

Fosta jucătoare de tenis Ana Ivanovic (30 de ani) va deveni mamă în 2018. Frumoasa sârboaică a dat de înțeles că este însărcinată într-o postare pe Instagram.

Ana Ivanovic a publicat o fotografie cu trei perechi de încălțăminte, dintre care una este evident destinată unui copil. “O mică extindere a familiei noastre. N-aș putea fi mai fericită!”, a scris fosta câștigătoare de la Roland Garros (2008) în completarea imaginii.

Ana Ivanovic este soția fotbalistului german Bastian Schweinsteiger (33 de ani), aflat în prezent sub contract cu clubul american Chicago Fire. Campionul mondial din 2014 și sârboaica au devenit soț și soție în vara anului trecut, la Veneția. “Cel puțin trei”, a răspuns Ana Ivanovici, când a fost întrebată de jurnaliști câți copii își dorește.

Știrea despre sarcina Anei Ivanovic vine la scurt timp după ce o altă vedetă a tenisului feminin, Serena Williams, a devenit mamă.

Vestea că Ana Ivanovic va deveni mamă a fost confirmată și de soțul acesteia, Bastian Schweinsteiger, pe contul personal de Twitter.

We are expecting a new family member and are so grateful! ❤ @anaivanovic pic.twitter.com/9wzyQkXQKQ

