Cu ocazia Centenarului, spadasina a cunoscut mai mult de 100 de designeri români talentați pe care i-a prezentat publicului cu cele mai frumoase creații ale lor, împreună cu poveștile care au stat în spatele ambiției și muncii acestora.

Timp de trei luni, Ana-Maria Brânză i-a vizitat pe designeri în atelierele lor, le-a trecut pragul și a îmbrăcat peste 100 de creații, redescoperind împreună cu ei valorile și tradițiile românești. Acum, prima parte a proiectului s-a încheiat, însă Autentica' este o poveste fără sfârșit!

La finalul campaniei, Ana-Maria Brânză i-a invitat pe designerii implicați în proiect la ea acasă', în Sala de Scrimă a Clubului CSA Steaua, acolo unde a avut loc evenimentul care a celebrat finalul acestui proiect frumos. Pe lângă încununarea celor trei luni de proiect, evenimentul Autentica' a avut la bază și o cauză umanitară: Alexandru Ene, un copil de numai 14 ani diagnosticat cu neuroblastom, care se află de mai bine de un an internat într-un spital din Istanbul.

Donație pentru Alexandru Ene

În cadrul evenimentului, designerii implicați în campanie și-au donat creațiile spre licitație, banii fiind donați mai apoi pentru Alexandru Ene. Licitația a avut loc atât în timpul evenimentului, cât și după încheierea acestuia, prin intermediul unei pagini dedicate în mediul online.

Licitația a ajuns la final și împreună am reușit să strângem peste 20.526 lei, însă câștigătorii produselor licitate în ultima săptămână urmează să vireze în continuare în acest cont. Mai mult, chiar dacă licitația s-a încheiat, contul rămâne deschis pentru oricine dorește să doneze pentru Alexandru.

Autentica a însemnat mai mult decât un simplu proiect pentru mine. Prin această campanie am cunoscut oameni care nu au obosit, am scos la lumină valorile noastre românești: ambiția, grija și bunătatea. Mă bucur că prin această licitație am reușit să ajutăm un copil care avea și încă are mare nevoie de ajutor! Le mulțumesc celor care au participat și au donat din creațiile lor pentru această cauză și celor care au crezut în Alex și au licitat pentru ele!' – Ana-Maria Brânză