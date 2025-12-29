Joshua, în vârstă de 36 de ani, se afla într-un Jeep Lexus care a intrat într-un camion staționat. Martorii au surprins imagini cu pugilistul, fără tricou, vizibil confuz, așezat în vehiculul avariat, înconjurat de cioburi de sticlă. Ulterior, a fost văzut într-o mașină de urgență discutând cu oficialii. Comisarul Lanre Ogunlowo, șeful poliției din statul Ogun, a confirmat accidentul și transportarea lui Joshua la spital.

„Pot confirma că a avut loc un accident și că Anthony Joshua a fost dus la spital. Din păcate, au fost două victime”, a declarat Ogunlowo. Propria echipă de promovare a pugilistului, reprezentată de Eddie Hearn, a transmis pentru Daily Mail Sport: „Încercăm să luăm legătura cu Anthony și, între timp, nu vrem să speculăm despre starea lui, dar din imaginile pe care le-am văzut pare să fie bine.”

Conform unui martor, Joshua era în spatele șoferului în momentul accidentului, iar în vehicul se mai aflau trei persoane, inclusiv bodyguarzii săi. Martorii au ajutat la salvarea victimelor înainte de sosirea echipelor de intervenție.

Joshua, care are rădăcini familiale în Sagamu, Nigeria, și un tatuaj cu Africa pe umăr, a fost în Nigeria pentru o vizită planificată de o săptămână. Cu doar câteva ore înainte de accident, boxerul postase un videoclip pe Instagram în care juca tenis de masă cu prietenul său Kevin Ayodele.

În cariera sa recentă, Joshua a obținut o victorie impresionantă împotriva lui Jake Paul în Miami, în decembrie 2025. În urma luptei, care a generat peste 30 de milioane de vizualizări pe Netflix, Joshua a câștigat 70 milioane de lire sterline. El l-a lăudat pe Paul pentru determinarea sa, spunând: „Jake Paul a făcut o treabă foarte bună în această seară… Dar a avut de-a face cu un adevărat luptător.”

Joshua și promotorul său, Eddie Hearn, au spus că boxerul e interesat de o luptă cu Tyson Fury. Hearn a declarat: „Vrem lupta cu Tyson Fury. Ar fi cea mai mare luptă. Suntem pregătiți.” Joshua a adăugat că decizia finală va fi luată împreună cu echipa sa de antrenori și promotorul.

Cariera lui Joshua rămâne în centrul atenției, cu planuri de luptă în Arabia Saudită în februarie 2026, conform Daily Mail.